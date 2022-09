Ouragan Fiona: des vents «violents» et de fortes pluies frapperont le Canada atlantique

HALIFAX –

L’ouragan Fiona est sur la bonne voie pour traverser le Canada atlantique et le Québec en tant que formidable tempête post-tropicale ce week-end.

Les prévisions d’Environnement Canada jeudi prévoyaient que le système de tempête à basse pression intense apporterait de fortes pluies et des vents “violents” qui causeraient probablement des dommages et des pannes de courant généralisées.

Se dirigeant vers le nord, Fiona devait atteindre les eaux de la Nouvelle-Écosse vendredi soir avant de traverser l’est de la province, le Cap-Breton et l’Île-du-Prince-Édouard samedi, puis la Basse-Côte-Nord du Québec et le sud-est du Labrador tôt dimanche.

Ian Hubbard, météorologue au Centre canadien des ouragans à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, a averti que le public devait rester sur ses gardes, même si l’on s’attend à ce que l’ouragan devienne une tempête post-tropicale une fois qu’il aura touché terre.

“Cela ne veut pas dire que ce sera moins grave”, a déclaré Hubbard. “Ces tempêtes post-tropicales ont toujours un bon coup de poing et peuvent encore supporter des vents de force ouragan.”

La plupart des régions touchées connaîtront des vitesses de vent supérieures à 100 kilomètres à l’heure, avec un potentiel de rafales pouvant atteindre 140 kilomètres à l’heure dans l’est de la Nouvelle-Écosse, au Cap-Breton et dans certaines parties de l’Île-du-Prince-Édouard, a déclaré Hubbard.

Les conditions devraient amener des vagues déferlantes sur les zones côtières de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve, les vagues au large de la Nouvelle-Écosse devant atteindre plus de 10 mètres.

Il existe également un risque d’inondation avec des pluies généralisées de 100 à 200 millimètres plus près de la trajectoire de la tempête dans l’est de la Nouvelle-Écosse, le sud-ouest de Terre-Neuve et la région du golfe du Saint-Laurent.

Hubbard a déclaré que la trajectoire de la tempête s’était légèrement déplacée vers l’ouest et l’intérieur des terres depuis le début de la semaine.

“Alors que nous nous rapprochons de l’événement, il devient de plus en plus probable que la piste que nous voyons maintenant se rapproche de la réalité au moment où elle arrive”, a-t-il déclaré.

L’approche de la tempête a entraîné la fermeture préventive par Parcs Canada du parc national Kejimkujik et du parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton en Nouvelle-Écosse à compter de midi vendredi. Le service a annoncé qu’il fermerait également les lieux historiques nationaux de la Forteresse de Louisbourg et Alexander Graham Bell au Cap-Breton à partir de vendredi.

Pendant ce temps, Bay Ferries a annoncé qu’elle annulait son service de traversier à grande vitesse entre Yarmouth, en Nouvelle-Écosse, et Bar Harbor, dans le Maine, jeudi, vendredi et samedi.

De plus, il a averti que les départs pour son service entre Wood Islands, Î.-P.-É. et Caribou, N.-É. pourraient être interrompus vendredi, tandis que tous les départs du samedi sont annulés ainsi que tous les départs pour son service entre Saint John, N.-B. et Digby, N.-É.

Fiona a provoqué des inondations historiques lorsqu’elle a traversé Porto Rico plus tôt cette semaine, brisant des routes et des ponts. Il a ensuite frappé la République dominicaine et balayé les îles Turques et Caïques alors qu’il se transformait en une tempête de catégorie 4.

Les prévisions prévoient que la tempête passera près des Bermudes tôt vendredi.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 22 septembre 2022.