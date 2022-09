Ouragan Fiona : au moins 2 morts à Porto Rico

Au moins deux personnes sont mortes à Porto Rico à cause de l’ouragan Fiona, a déclaré le gouverneur Pedro Pierluisi à CNN, alors que les sauveteurs se précipitaient pour sauver les victimes des inondations.

Selon Press Secrétaire Sheila Angleró-Mojica.

La tempête a coupé l’électricité de la majeure partie de l’île avant de s’écraser sur la République dominicaine, et les Portoricains qui se souviennent de la colère de l’ouragan Maria en 2017 disent que Fiona pourrait être plus destructrice.

“C’est incroyable”, a déclaré Juan Miguel Gonzalez, propriétaire d’une entreprise à San Juan.

“Beaucoup de gens – plus que (pendant) Maria – ont perdu leurs maisons maintenant … ont tout perdu dans leurs maisons à cause des inondations”, a déclaré Gonzalez à Leyla Santiago de CNN.

“Maria avait des vents violents. Mais celui-ci, avec toute la pluie, a tout détruit dans la maison. Le gouverneur Pierluisi a également déclaré lundi à CNN que les dégâts sur l’île étaient principalement liés à la pluie.

Lundi à midi, environ 1 000 personnes à Porto Rico avaient été secourues par des équipes d’urgence, a déclaré le général de division José Reyes, adjudant général de la Garde nationale de Porto Rico.

La “pluie catastrophique qui ne s’arrêtera pas” est “le plus grand défi” pour les intervenants, a déclaré Robert Little, officier de coordination de l’Agence fédérale de gestion des urgences, à Erin Burnett de CNN lundi soir.

“Les premiers intervenants, les intervenants locaux, les intervenants du gouvernement de Porto Rico, ne sont pas en mesure de sortir et d’aider ceux qui en avaient besoin ou d’accéder aux dégâts comme ils le voudraient”, a-t-il ajouté.

Des pluies intenses devraient produire plus de glissements de terrain et des inondations catastrophiques jusqu’à lundi soir.

Une centaine de premiers intervenants de New York se rendront sur le territoire américain pour aider dès que le temps le permettra, a déclaré Pierluisi, ajoutant que les gouverneurs du New Jersey et de Californie se sont également engagés à envoyer de l’aide.

Fiona a touché terre lundi matin en République dominicaine après avoir traversé la terre un jour plus tôt dans le sud-ouest de Porto Rico.

Pourtant, Porto Rico reste presque entièrement sous les crues éclair ou les avertissements d’inondation – près de cinq ans jour pour jour après que l’ouragan Maria a dévasté le territoire.

Une zone au nord de la ville de Ponce a signalé plus de 2 pieds de pluie en 24 heures.

Des sauvetages étaient en cours lundi dans les municipalités portoricaines occidentales de Mayaguez et Hormigueros, ont indiqué des responsables. La rivière Guanajibo à Hormigueros a dépassé son précédent record de hauteur établi pendant Maria.

Pendant ce temps, le sud de Porto Rico peut s’attendre à encore 4 à 8 pouces de pluie ou plus au début de cette semaine – ce qui signifie que Fiona quittera l’île inondée de 12 à 30 pouces de pluie, a déclaré le National Hurricane Center basé à Miami.

“Ces pluies continueront de produire des inondations potentiellement mortelles et catastrophiques ainsi que des coulées de boue et des glissements de terrain à travers Porto Rico”, a déclaré le centre.

Au moins un décès a été signalé dans ville de Basse-Terre fortement endommagéela capitale du territoire français de la Guadeloupe, a déclaré le vice-président de l’agence environnementale du territoire.

Fiona pourrait devenir un ouragan majeur d’ici mercredi, avec des vents atteignant 111 mph. Cela ferait de Fiona le premier ouragan majeur de l’année dans l’Atlantique, a déclaré le National Hurricane Center.





DES COUPURES D’ÉLECTRICITÉ MASSIVES PARENTISSENT PORTO RICO

Seuls 115 000 des 1,4 million de clients de l’île ont actuellement de l’électricité, a déclaré Pierluisi lundi soir. L’île entière était dans le noir tôt lundi, a rapporté PowerOutage.us.

Et il pourrait s’écouler des jours avant que le courant ne soit rétabli, a déclaré dimanche le principal service public d’électricité de Porto Rico, car les températures élevées quotidiennes après lundi devraient atteindre le milieu des années 80 à 90.

Plusieurs pannes de lignes de transmission ont contribué à la panne d’électricité, a déclaré LUMA Energy. Le courant sera rétabli “progressivement”, a déclaré Pierluisi dans un message sur Facebook.

Seuls 35% des clients bénéficient de services d’eau car les usines de filtration d’eau sont touchées par les inondations de la rivière et les pluies excessives, a déclaré le gouverneur.

Lundi en fin de matinée, une bonne nouvelle de la capitale de l’île : le système électrique est revenu pour les hôpitaux du complexe médical de San Juan, a déclaré le secrétaire à la Santé de Porto Rico, le Dr Carlos Mellado López. Le complexe est le plus important de l’île et s’étend sur 227 acres, selon l’administration de la santé de Porto Rico.

“Le système électrique de tous les hôpitaux du complexe du centre médical a été rétabli”, a tweeté Mellado dimanche soir. “Nos patients sont en sécurité et reçoivent les soins médicaux dont ils ont besoin.”

LE DERNIER CHEMIN DE FIONA

Les pluies intenses continueront de produire des coulées de boue, des glissements de terrain et des inondations catastrophiques à travers Porto Rico jusqu’à lundi soir, a déclaré le National Hurricane Center.

L’ouragan a frappé la communauté dominicaine de Boca de Yuma tôt lundi, provoquant des vents maximums soutenus de 90 mph, a déclaré le National Hurricane Center.

La tempête a mis 59 aqueducs hors service, laissant plus d’un million de personnes en République dominicaine sans eau courante, selon Jose Luis German Mejia, un responsable de la gestion des urgences. Au moins 54 maisons ont été signalées endommagées jusqu’à présent, a déclaré Juan Manuel Mendez, directeur des opérations de gestion des urgences du pays.

Les responsables des urgences ont transporté 789 personnes en lieu sûr, a déclaré Mendez lors d’un briefing sur la tempête lundi. Plus de 500 personnes sont hébergées dans 29 abris, a-t-il dit.

Dix circuits électriques sont actuellement hors ligne, mais les responsables n’avaient pas le nombre exact de clients sans électricité.

“Il s’agit toujours d’un événement d’urgence”, et la tempête affecte toujours le pays, a déclaré Mejia.

Des crues soudaines et des inondations urbaines potentiellement mortelles sont prévues pour les parties orientales de la République dominicaine jusqu’à mardi matin, a indiqué le centre des ouragans.

Fiona pourrait également déverser 10 pouces de pluie dans l’est et le nord du pays, selon le centre.

Alors que Fiona s’éloigne de la côte nord de la République dominicaine, on s’attend à ce qu’elle s’intensifie à mesure qu’elle se déplace vers le nord sur des eaux chaudes.

Des conditions de tempête tropicale sont attendues dans le sud-est des Bahamas d’ici tard lundi ou tôt mardi, et Fiona devrait avoir un impact sur l’est des îles Turques et Caïques mardi matin.

Un avertissement d’ouragan est en vigueur pour les îles Turques et Caïques, a annoncé lundi soir le Centre national des ouragans.

“Fiona continuera à tourner vers le nord puis vers le nord-est cette semaine, s’approchant des Bermudes vendredi comme un ouragan majeur”, a déclaré le météorologue de CNN Brandon Miller.

ENCORE UNE AUTRE CALAMITÉ GÉNÉRALISÉE

Les pannes de courant sont devenues une crise familière pour de nombreux habitants de Porto Rico. Il y a à peine cinq mois, les habitants ont subi une autre panne d’électricité à l’échelle de l’île après qu’un incendie s’est déclaré dans une centrale électrique.

Certaines parties de l’île portent encore les cicatrices de Maria, qui a infligé des dégâts catastrophiques aux infrastructures ; il a fallu près d’un an pour que le courant soit rétabli dans toute l’île.

Samuel Rivera et sa mère Lourdes Rodriguez ont vécu sans électricité pendant environ un an après Maria, a déclaré Rivera à CNN. Dimanche matin, ils ont de nouveau perdu le pouvoir, évoquant des craintes similaires à celles qu’ils avaient il y a cinq ans.

Ils craignaient également qu’une rivière à proximité ne déborde et que les arbres entourant leur maison ne soient abattus par les vents puissants, ont-ils déclaré.

Les eaux tumultueuses ont facilement essuyé un pont, entraînant sa structure en aval, comme le montre une vidéo des inondations dangereuses. Ailleurs dans la ville d’Arecibo, des eaux en mouvement rapide ont dépassé de gros véhicules de construction et des arbres entiers alors que la pluie tombait en nappes, montre une autre vidéo de Samuel De Jesús.

De nombreuses rivières du côté est de l’île étaient à des niveaux d’inondation modérés à majeurs dimanche après-midi, dont une rivière du sud-est qui a augmenté de plus de 12 pieds en moins de sept heures.

Le président américain Joe Biden a approuvé dimanche matin une déclaration d’urgence pour fournir une aide fédérale aux efforts de secours en cas de catastrophe.

Plus de 300 secouristes de la FEMA étaient sur le terrain pour répondre à la crise, a déclaré Anne Bink, administratrice associée de la FEMA pour la réponse et la récupération.

“Nous sommes de tout cœur avec les résidents qui traversent à nouveau un autre événement catastrophique cinq ans plus tard”, a déclaré Bink, faisant un signe de tête à Maria. Cette fois, a-t-elle déclaré, la FEMA prévoit de mettre en œuvre les leçons tirées de la crise de 2017.

“Nous étions beaucoup mieux préparés. Nous avons quatre entrepôts désormais stratégiquement situés sur toute l’île, qui comprennent des produits de base, des approvisionnements exponentiellement plus importants que par le passé”, a déclaré Bink.

“Nous sommes là de manière proactive – et bien avant toute tempête – pour nous assurer que nous nous coordonnons. Et tous les efforts de planification que nous entreprenons pendant ces journées de ciel bleu peuvent être mis à profit lorsque la pluie tombe.”

Biden a déclaré au gouverneur Pierluisi lors d’un appel mardi qu’il “veillerait à ce que l’équipe fédérale reste au travail pour le faire, d’autant plus que Porto Rico se remet toujours des dégâts de l’ouragan Maria il y a cinq ans cette semaine”, une lecture de l’appel dit.