Ouragan Fiona : 365 000 habitants des Maritimes dans le noir

Des vents violents et de fortes pluies en provenance de Fiona ont laissé près de 500 000 habitants des Maritimes sans électricité au plus fort des pannes.

La puissante tempête post-tropicale, qui a vu des rafales de vent atteignant 141 km/h à Sydney et des estimations de plus de 200 millimètres de pluie, a continué de traverser la région de l’Atlantique samedi après-midi jusque dans la soirée.

NOUVELLE-ÉCOSSE

Dimanche à 11 h, 265 109 clients étaient sans électricité en Nouvelle-Écosse.

Le nombre de clients subissant des pannes de courant dans la province est en baisse après que Nova Scotia Power a signalé plus de 400 000 clients dans le noir à 11 h 30 samedi.

Nova Scotia Power indique que les équipes ont commencé les restaurations dans la région ouest de la province tôt samedi matin une fois que la vitesse du vent est tombée en dessous de 80 km/h.

La société de services publics affirme que sa première priorité est d’assurer la sécurité des clients et des équipes.

« Nous constatons des dommages importants alors que Fiona se déplace à travers la province et il est important de se rappeler que ce n’est pas encore fini. Nos équipes rétabliront le courant le plus rapidement possible, une fois qu’il sera possible de le faire en toute sécurité », a déclaré le président et chef de la direction de NS Power, Peter Gregg.

Plus de 800 membres d’équipage, dont des techniciens de lignes électriques, des techniciens forestiers et des évaluateurs de dommages, ont été dépêchés dans toute la province, et des centaines d’autres – comme des ingénieurs, des répartiteurs et des représentants du service à la clientèle – travaillent dans les coulisses.

Dans une mise à jour à 14 h 30 samedi, Gregg a déclaré que les équipages restent occupés dans toute la province, malgré les conditions météorologiques qui entravent toujours leurs capacités.

« Dans de nombreuses régions, les conditions météorologiques sont encore trop dangereuses pour que les équipages montent dans nos camions nacelles. Avec des vents de plus de 80 km/h, il n’est pas sécuritaire pour eux d’être là-haut, mais je tiens à vous assurer qu’ils sont toujours occupés », a déclaré Gregg. “Nous avons de nombreuses équipes qui enlèvent les câbles des voitures et des routes et répondent aux appels au 911, et nous continuons d’évaluer les dégâts et de faire tout ce que nous pouvons pour être prêts à partir lorsque les vents tomberont et permettre à nos équipes de s’y rendre en toute sécurité.”

NOUVEAU-BRUNSWICK

À 11 h dimanche, 18 649 clients au Nouveau-Brunswick étaient sans électricité.

Dans une entrevue avec CTV Atlantic, un représentant d’Énergie NB a noté que les délais de rétablissement estimés se prolongent actuellement jusqu’à dimanche soir.

“Des pannes continuent d’être signalées alors que le système météorologique traverse le Nouveau-Brunswick, nous nous attendons donc à plus de pannes tout au long de la journée”, a déclaré le représentant, ajoutant que même si les équipes sont actives dans chaque district, le sud-est de la province est le le plus durement touché.

Selon Énergie NB, plus de 79 000 clients dans la province ont perdu de l’électricité depuis le début des conditions de tempête vendredi soir.

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

À 11 h dimanche, plus de 82 000 clients étaient sans électricité à l’Île-du-Prince-Édouard.

Dans une mise à jour de l’EMO de l’Î.-P.-É. samedi après-midi, les responsables ont noté que la réponse de rétablissement se chiffrerait à « plusieurs millions ».

« Au cours des 12 dernières heures, notre province a connu des conditions météorologiques historiques causées par l’ouragan Fiona », a déclaré le premier ministre Dennis King. « Ça a été, pour dire l’évidence, toute une journée. Et même si nous espérons que le pire est derrière nous, nous savons pour l’instant que la tempête n’est pas terminée.

Les responsables disent qu’il n’y a eu aucun rapport de blessures ou de décès importants liés à la tempête.

Fiona a apporté des vents de plus de 170 km/h et une onde de tempête de plus de deux mètres à l’Île-du-Prince-Édouard, entraînant des chutes de lignes électriques et des inondations.

“Selon les premiers témoignages, la dévastation semble être au-delà de tout ce que nous avons vu auparavant à l’Île-du-Prince-Édouard”, a déclaré King, ajoutant que le chemin de la province vers la reprise prendra “des semaines ou plus”.

Vers 19 h samedi, la police de Charlottetown a tweeté un avertissement concernant les déplacements sur les routes, écrivant : « le nombre de personnes sur les routes est absurde ».

“Si vous êtes absent pour des raisons autres qu’une urgence ou pour vous rendre à votre travail en tant que travailleur essentiel, vous entravez le passage des véhicules de nettoyage et d’urgence”, ont-ils ajouté.