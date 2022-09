Ouragan Fiona : 280 000 habitants des Maritimes dans le noir

Des vents violents et de fortes pluies en provenance de Fiona ont laissé près de 500 000 habitants des Maritimes sans électricité au plus fort des pannes.

La puissante tempête post-tropicale, qui a vu des rafales de vent atteignant 141 kilomètres à l’heure à Sydney, en Nouvelle-Écosse, et des estimations de plus de 200 millimètres de pluie, a continué de traverser la région de l’Atlantique samedi après-midi jusque dans la soirée.

NOUVELLE-ÉCOSSE

À 23 h dimanche, 194 086 clients étaient sans électricité en Nouvelle-Écosse.

Matt Drover, responsable des tempêtes pour Nova Scotia Power (NSP), affirme que les équipes ont pu évaluer les dégâts après que les niveaux de vent les ont empêchés de le faire pendant une grande partie de samedi.

“C’est un grand jour pour nous”, a déclaré Drover lors d’une conférence de presse dimanche. « Nous constatons d’importants dégâts, dans la partie est de la province, en particulier au Cap-Breton, où des centaines de poteaux sont tombés alors que des arbres se sont renversés sur eux à cause des vents de force ouragan.

Il dit que NSP commencera à élaborer un plan de restauration globale de l’alimentation une fois que l’étendue des dommages sera mieux comprise.

Drover dit que NSP a des drones et des hélicoptères dans les airs dimanche pour déterminer l’étendue des dégâts.

Plus de 1 000 membres d’équipage de services publics sont sur le terrain en Nouvelle-Écosse dimanche, d’autres venant de l’Ontario, d’autres provinces maritimes et des États-Unis, a déclaré Drover.

Il dit que le plus grand défi empêchant le retour de l’électricité dans certaines régions est la capacité des équipages à y arriver.

“Nous travaillons donc en étroite collaboration avec l’EMO à ce sujet, en déblayant les routes, en nous assurant que nous avons accès à toutes ces zones difficiles d’accès, en y faisant venir des équipes pour réparer ces poteaux”, a déclaré Drover. “Nous avions des rues entières où des arbres sont tombés et ont cassé presque tous les poteaux le long de cette rue.”

Drover demande à toute personne en Nouvelle-Écosse qui est sans électricité et qui n’a pas vu sa zone sur la carte des pannes du NSP d’appeler le service public et de signaler la panne.

NOUVEAU-BRUNSWICK

À 23 h dimanche, 9 430 clients du Nouveau-Brunswick étaient privés d’électricité.

Dans une entrevue avec CTV Atlantic, un représentant d’Énergie NB a noté que les délais de rétablissement estimés se prolongent actuellement jusqu’à dimanche soir.

“Des pannes continuent d’être signalées alors que le système météorologique traverse le Nouveau-Brunswick, nous nous attendons donc à plus de pannes tout au long de la journée”, a déclaré le représentant, ajoutant que même si les équipes sont actives dans chaque district, le sud-est de la province est le le plus durement touché.

Selon Énergie NB, plus de 79 000 clients dans la province ont perdu de l’électricité depuis le début des conditions de tempête vendredi soir.

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

À 23 h dimanche, 80 794 clients étaient sans électricité à l’Île-du-Prince-Édouard.

Dans une mise à jour de l’EMO de l’Î.-P.-É. samedi après-midi, les responsables ont noté que la réponse de rétablissement se chiffrerait à « plusieurs millions ».

« Au cours des 12 dernières heures, notre province a connu des conditions météorologiques historiques causées par l’ouragan Fiona », a déclaré le premier ministre Dennis King. « Ça a été, pour dire l’évidence, toute une journée. Et même si nous espérons que le pire est derrière nous, nous savons pour l’instant que la tempête n’est pas terminée.

Les responsables disent qu’il n’y a eu aucun rapport de blessures ou de décès importants liés à la tempête.

Fiona a apporté des vents de plus de 170 km/h et une onde de tempête de plus de deux mètres à l’Île-du-Prince-Édouard, entraînant des chutes de lignes électriques et des inondations.

“Selon les premiers témoignages, la dévastation semble être au-delà de tout ce que nous avons vu auparavant à l’Île-du-Prince-Édouard”, a déclaré King, ajoutant que le chemin de la province vers la reprise prendra “des semaines ou plus”.

Vers 19 h samedi, la police de Charlottetown a tweeté un avertissement concernant les déplacements sur les routes, écrivant : « le nombre de personnes sur les routes est absurde ».

“Si vous êtes absent pour des raisons autres qu’une urgence ou pour vous rendre à votre travail en tant que travailleur essentiel, vous entravez le passage des véhicules de nettoyage et d’urgence”, ont-ils ajouté.