Ouragan Elsa – 180 000 personnes évacuées de leurs maisons à Cuba alors qu’une tempête meurtrière frappe les Caraïbes

Plus de 180 000 personnes ont été forcées d’évacuer leurs maisons à Cuba après que l’ouragan Elsa a frappé plusieurs îles des Caraïbes avec des pluies torrentielles, tuant au moins trois.

Les autorités ont évacué les résidents dimanche par mesure de précaution avec la tempête qui devrait frapper lundi.

Les résidents ont été évacués à Cuba alors qu’Elsa se refermait sur l’île Crédit : Rex

Elsa a battu plusieurs îles des Caraïbes, dont la République dominicaine Crédit : EPA

Le centre de la tempête était situé à environ 270 miles au sud-est de la capitale La Havane lundi matin et se déplaçait vers le nord-ouest à 15 mph.

Ses vents maximaux s’étaient renforcés à environ 65 mph, selon le National Hurricane Center de Miami.

Les résidents ont effectué des travaux d’entretien et déplacé des meubles avant que la tempête ne frappe.

Les prévisionnistes prévoient qu’une onde de tempête de trois à cinq pieds pourrait frapper la côte sud lundi et que des zones isolées pourraient recevoir jusqu’à 15 pouces de pluie.

La pluie est tombée par intermittence dimanche dans les provinces orientales de Cuba alors que la tempête passait vers le sud.

Un homme est photographié en train d’effectuer des travaux de nettoyage dans un bâtiment en démolition à La Havane avant qu’Elsa ne frappe Crédit : EPA

Les résidents transportent les meubles à déplacer alors que les craintes d’inondations soudaines augmentent Crédit : Reuters

La retraitée Yolanda Tabao, 73 ans, a déclaré à AP : « Jusqu’à présent, c’est une pluie douce et sereine. Il n’y a pas d’averses. Les rues ne débordent pas. J’ai pensé que cela pourrait être pire. »

Le volontaire local Rafael Carmenate, qui vit face à la plage de Santa Cruz del Sur, a déclaré : « Nous avons une petite douche d’eau. La mer n’a pas pénétré. C’est nuageux et il y a des rafales.

L’évacuation intervient alors qu’Elsa a frappé plusieurs îles des Caraïbes au cours du week-end.

Un décès a été signalé à Sainte-Lucie, selon l’Agence caribéenne de gestion des urgences en cas de catastrophe.

Pendant ce temps, un garçon de 15 ans et une femme de 75 ans sont décédés samedi dans des événements distincts en République dominicaine après que des murs se soient effondrés sur eux.

Le résident Antony Exilien sécurise le toit de sa maison en réponse à la tempête tropicale Elsa à Port-au-Prince, Haïti Crédit : AP

Des vagues de 356 cm à 427 cm de haut ont emporté des débris sur le rivage de la capitale Saint-Domingue.

À la Barbade, plus de 1 100 habitants ont signalé des dommages matériels et au moins 62 propriétés se sont effondrées alors que l’île était frappée par de fortes rafales et des pluies torrentielles.

Des arbres abattus ont également été signalés en Haïti, qui est particulièrement vulnérable aux inondations et aux glissements de terrain en raison de l’érosion et de la déforestation généralisées.

L’Agence de protection civile d’Haïti a déclaré dimanche que trois personnes avaient été blessées par des arbres abattus.

Des vagues de 12 à 14 pieds ont emporté des débris sur le rivage de Saint-Domingue Crédit : EPA

Une opération de nettoyage est en cours alors qu’Elsa traversait la République dominicaine Crédit : AFP

Les pompiers ont navigué dans des conditions difficiles en abaissant les drapeaux nationaux dans la capitale Crédit : AFP

Les cultures de bananes et de bananes plantains ont été battues à Saint-Vincent alors que des vitesses de vent de 85 mph (140 km/h) ont été enregistrées.

On s’attendait à ce que l’onde de tempête d’Elsa fasse monter les niveaux d’eau d’un à cinq pieds (30 à 152 cm) au-dessus de la normale dans certaines régions.

La tempête devrait se frayer un chemin à travers Cuba et pourrait frapper certaines parties de la Floride.

Le gouverneur Ron DeSantis a exhorté les Floridiens du sud de l’État à se préparer au système météorologique.

Il a averti que les impacts d’Elsa pourraient affecter les Florida Keys dès lundi.

La partie restante de l’appartement de Miami qui s’est effondré le 24 juin a été détruite par crainte de chute Crédit : Getty Images – Getty

Le gouverneur Ron DeSantis a décrété l’état d’urgence Crédit : Getty

Les résidents de Miami s’approvisionnent en bouteilles d’eau car il est probable que les Floridiens pourraient voir des tornades isolées et des inondations soudaines Crédit : AP

Il a déclaré: « Tous les Floridiens sur le chemin potentiel de cette tempête doivent se préparer au risque de tornades isolées, d’ondes de tempête, de fortes pluies et d’inondations soudaines. »

Des parties des Florida Keys ont été placées sous surveillance de tempête tropicale samedi soir.

Certains modèles montrent que l’ouragan pourrait se diriger vers le golfe ou le long de la côte atlantique.

Une veille de tempête est en vigueur pour les Florida Keys de Craig Key vers l’ouest jusqu’à Dry Tortugas.

Les prévisionnistes ont prédit que la pluie, les ondes de tempête et les vents forts d’Elsa affecteraient la région et la péninsule de Floride au début de cette semaine.

L’état d’urgence a été décrété dans 15 comtés qui se trouvent potentiellement sur le chemin d’Elsa.

Ceux-ci couvrent Charlotte; Agrumes; Charbonnier; DeSoto ; Hardee; Hernando ; Hillsborough ; Lee ; Prélèvement; Lamantin; Miami-Dade ; Monroe ; Pasco ; Pinelles; et les comtés de Sarasota.

Cela a été publié pour donner aux gouvernements des États et locaux suffisamment de temps, de ressources et de flexibilité pour se préparer à la tempête.

Le météorologue du NHC, Robert Garcia, a déclaré: « Il n’est pas déraisonnable que les Floridiens du Sud soient prêts pour le potentiel d’un ouragan de catégorie 1 frappant à notre porte au début de la semaine prochaine. »