Oura Ring 3 à 6 mois : la vie avec un portable qui sait quand je suis malade

Mon alliance, platine mat, est posée sur l’annulaire de ma main gauche. Un anneau noir, titane, trône à ma droite. L’anneau d’Oura fait partie de ma main depuis plus de six mois maintenant – plus longtemps si vous comptez le la version précédente J’ai revu. Je dors avec. Je me douche avec. Je n’y pense pas beaucoup. Et parfois, c’est exactement comme ça que j’aime ma technologie portable. L’anneau Oura est beaucoup de choses que l’Apple Watch n’est pas, et a aussi quelques choses La prochaine montre d’Apple devrait adopter ensuite.

Puis, presque tous les matins, je consulte une application téléphonique. Il m’indique mon score de préparation. Il me dit mon score de sommeil. Je regarde ces chiffres et une pile de données ci-dessous et je me demande, est-ce que je me sens bien aujourd’hui ?

La bague Oura est un étrange portable. Il commence à 300 $ (environ 260 £ ou 445 AU $). C’est vraiment ambiant. C’est invisible, en un sens. Je n’interagis pas avec. Il n’a pas d’écran. Dans un sens, cela me rappelle les vêtements d’il y a dix ans, comme le disque d’argent Misfit Shine. Je n’ai pas d’écran ou d’affichages pour que je puisse étudier à la volée, mais je porte toujours une montre intelligente. En ce sens, l’anneau d’Oura est déjà redondant. Mais il parvient à faire quelque chose que l’Apple Watch, du moins, ne fait toujours pas.

L’Apple Watch et de nombreuses montres intelligentes s’appuient sur des objectifs d’activité et d’« achèvement de l’anneau ». Marchez un certain temps, restez debout un certain temps, faites un certain nombre de choses. L’anneau d’Oura a des objectifs d’achèvement, mais bon nombre de ses mesures quotidiennes sont holistiques : semble-t-il que vous vous en sortez bien aujourd’hui ? Cela affecte-t-il la façon dont vous planifiez votre journée ? L’idée des scores de préparation se répand dans le paysage des montres intelligentes, mais Apple en particulier ne les a pas adoptés encore.

Scott Stein/Crumpe



L’anneau Oura est proactif, avec un score de préparation qui vous suggère des façons d’affronter la journée à venir. L’Apple Watch a tendance à revenir sur ma journée. Les mesures de forme physique et de santé de Fitbit se sont davantage déplacées vers le modèle Oura, et je m’attends à ce que d’autres le fassent également. Ou, du moins, pour augmenter l’expérience avec des données plus holistiques. L’anneau Oura signalera si ma température semble élevée récemment, ou si mon rythme respiratoire change, ou si mon oxygène sanguin nocturne semble avoir changé ou si mon rythme cardiaque au repos a augmenté ou diminué. Cela pourrait signifier que je tombe malade. Ou peut-être que j’ai besoin de repos. Ou peut-être que c’est juste une fausse alerte.

Il y a quelques jours à peine, j’ai attrapé une sorte de rhume et de fièvre. L’anneau d’Oura a noté que mon rythme respiratoire augmentait pendant la nuit, ma température étant plus élevée. Il m’a suggéré de passer en mode repos pour la journée. J’ai passé un test COVID-19, mais je n’avais pas besoin de la bague pour me le dire. (C’était négatif.) Pourtant, avoir une application qui sait que vous pourriez être malade peut être un retour d’information utile, et j’ai remarqué quelles statistiques changent lorsque je ne me sens pas bien.

En fait, mon récent mauvais rhume a été un excellent test du fonctionnement de l’Oura 3 pour suivre mes mesures. J’ai partagé ce que l’application a montré peu de temps avant, pendant et après mon mauvais rhume. Vous pouvez voir certains des changements, en particulier dans la fréquence respiratoire, la température relative et la fréquence cardiaque au repos.

Scott Stein/Crumpe



Les scores de sommeil, quant à eux, ont également montré des changements. Le suivi du sommeil avec l’anneau Oura fonctionne de la même manière que d’autres montres et trackers, et au fil du temps, j’ai trouvé qu’il correspondait assez bien à mon état de repos le lendemain – bien sûr, je n’ai pas suivi cela par rapport à un système de mesure du sommeil plus formel , donc c’est tout à fait relatif.

Scott Stein/Crumpe



J’ai attendu plus de six mois pour revoir le Oura 3 parce que, quand j’ai commencé à le porter l’année dernière, rien n’avait vraiment changé. L’anneau, qui ajoute des LED de détection de fréquence cardiaque rouges et vertes supplémentaires et un capteur de température cutanée amélioré, promet d’avoir des données plus riches que l’anneau Oura précédent. Mais à la sortie, l’Oura 3 est par ailleurs fonctionnellement identique à l’Oura 2.

Scott Stein/Crumpe



Les mesures d’oxygène dans le sang promises depuis longtemps sont enfin arrivées, grâce à une récente mise à jour du micrologiciel. Celles-ci sont prises pendant la nuit et apparaissent sous forme de pourcentage le lendemain matin dans les résultats de vos données de sommeil nocturne : j’ai obtenu des chiffres allant de 97 % à 99 %.

Scott Stein/Crumpe



Une autre lecture estime à quel point vos niveaux d’oxygène dans le sang étaient “optimaux” au fil du temps et si des baisses d’oxygène dans le sang semblaient s’être produites, mais cela n’entre pas dans les détails. Les bagues et les montres ne peuvent pas être une source d’informations sur l’oxygène sanguin aussi fiable que les oxymètres de pouls portés au doigt, bien qu’Oura pense que sa bague peut se rapprocher. Au cours des dernières semaines, mes lectures ont largement semblé bonnes. Je ne suis pas sûr de lui faire confiance, cependant.

Scott Stein/Crumpe



La bague de troisième génération d’Oura est apparemment plus efficace lorsqu’elle est portée à l’index, ce qui est une proposition étrange : elle me fait ressembler à un magicien de rue. À la place, j’en ai porté un à l’annulaire et je semble obtenir des résultats satisfaisants. Contrairement à une smartwatch, la bague Oura doit être dimensionnée à votre doigt, ce qui signifie choisir le doigt que vous préférez et vous y tenir. J’ai échangé la première bague que je portais à mon index contre une bague de la taille d’un annulaire. Il convient également de noter que la taille de votre bague peut changer avec le temps si vous prenez ou perdez du poids, si vous vous entraînez ou en raison de l’humidité (la mienne le fait). Les bagues ne peuvent pas être ajustées aussi facilement que les montres, et les bagues peuvent parfois gêner certaines activités physiques et sportives. L’anneau Oura Gen 3 peut suivre la fréquence cardiaque pendant les entraînements actifs, mais il n’est pas aussi confortable à utiliser qu’une montre… et vous ne pouvez pas regarder vos lectures en direct sur l’anneau.

La durée de vie de la batterie de l’anneau semble durer environ quatre jours, ce qui est formidable mais c’est aussi délicat. Je préfère la durée de vie de la batterie sur plusieurs jours aux appareils à charge quotidienne comme l’Apple Watch, mais lorsque vous n’avez plus l’habitude de charger quotidiennement, déterminer quand charger devient un défi. L’anneau Oura n’a toujours pas de rappel de batterie faible autre qu’une notification d’application qui peut apparaître (et se perdre) sur votre téléphone. Je trouve que l’anneau peut mourir pendant quelques jours et je ne le remarquerai même pas. J’aimerais qu’il y ait une sorte de petit voyant de batterie sur l’anneau.

Scott Stein/Crumpe



L’autre chose à savoir sur la bague d’Oura est qu’elle nécessite un abonnement supplémentaire. Les frais d’abonnement d’Oura sont de 6 $ par mois, en plus de 300 $ ou 400 $ pour la bague, selon que vous l’obtenez dans les finitions argentées ou noires moins chères, ou noir mat furtif ou or. Payer 300 $ pour une bague semble beaucoup étant donné que vous pouvez obtenir une montre intelligente complète au même prix. Mais c’est le fluage de l’abonnement que je n’aime pas, même si les propriétaires originaux de la bague Oura peuvent obtenir la mise à niveau de la bague sans abonnement, et la bague est livrée avec six mois d’abonnement gratuits. Fitbit a déjà un quasi-essentiel Prime service pour ses trackers et montres, et Apple s’appuie sur son service Fitness Plus. Amazon a un modèle similaire pour son Halo traqueurs de santé. Cela pourrait être l’avenir des wearables. Fitbit les montres et les services reflètent également ceux d’Oura : vous pouvez vivre une expérience similaire, surtout si vous portez un Fitbit Sense de surveillance de la température.

J’adore l’analyse quotidienne du sommeil et du bien-être de la bague d’Oura, car c’est exactement le type d’analyse qui manque à l’Apple Watch. Mais cela pourrait changer bientôt, car la montre de nouvelle génération attendue d’Apple ajoute peut-être une plus longue durée de vie de la batterie et une détection de la température. Le nouveau de Fitbit Montre de sens et le dernier de Samsung Montres Galaxy évoluent dans des directions similaires. Oura se sent comme un prédicteur de l’avenir de la technologie portable, mais comme beaucoup de pionniers, ce n’est peut-être pas toujours là où les gens finissent.