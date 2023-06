Oura partagera les scores de sommeil avec les applications de surveillance du glucose

Oura s’associe aux trackers de surveillance continue de la glycémie Veri, January et Supersapien dans le cadre d’un mouvement qui combinera les données de sommeil de l’anneau intelligent et d’autres mesures avec des informations sur les niveaux de glucose, a-t-il annoncé mercredi. Cela ouvre la porte à une meilleure compréhension de la façon dont la glycémie est liée au sommeil et à d’autres domaines du bien-être quotidien.

Le suivi de votre glycémie dans le but d’obtenir plus d’informations sur la façon dont votre corps utilise l’énergie a été possible grâce à l’utilisation de certains appareils, y compris l’utilisation de CGM pour raisons non médicales, qui ont traditionnellement été utilisés par les gens pour gérer leur diabète. Si vous utilisez Veri, January et Supersapien (le troisième partenaire CGM n’est disponible qu’en Europe), vous pourrez extraire des données de vos scores de sommeil, de préparation et d’activité d’Oura et les voir à côté des informations que vous obtenez grâce à la surveillance de la glycémie.

Avec tout cela combiné, vous pouvez avoir un aperçu de la façon dont vos actions et vos habitudes de sommeil affectent votre glycémie, et vice versa. Par exemple, la recherche montre qu’un mauvais sommeil chronique peut entraîner une diminution de la tolérance au glucose.

« Ces intégrations vous permettent d’avoir un aperçu de la qualité de votre sommeil, de vos niveaux d’activité, de votre niveau de stress, de vos schémas de récupération et de la régulation de la glycémie », a déclaré Shyamal Patel, responsable scientifique chez Oura, dans un communiqué de presse. « En identifiant les liens et les modèles entre ces facteurs, vous pouvez apporter des ajustements à votre style de vie pour améliorer votre santé métabolique, vos niveaux d’énergie et votre qualité de vie globale. »

Bien que le mélange d’un appareil de surveillance de la glycémie avec un appareil de suivi du sommeil tout aussi élégant puisse faire partie de l’avenir du bien-être, car il combine les pratiques que nous devons faire pour survivre (comme manger et dormir), le coût du glucose- le suivi est un obstacle en ce moment et il nécessite des paiements mensuels. Janvierqui utilise l’IA pour vous aider à suivre votre glycémie, coûte 288 $ pour un kit de démarrage et un CGM, puis propose un abonnement mensuel après votre premier essai. Veri’s Le plan mensuel du capteur et de l’application coûte 109 $ par mois, avec une option « initiale » légèrement moins chère.

Étant donné que les CGM nécessitent une ordonnance aux États-Unis, vous devrez passer par les processus de dépistage médical des entreprises pour vous assurer que vous êtes en mesure d’obtenir l’appareil hors étiquette.

