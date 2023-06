Oura lance de nouvelles fonctionnalités sociales et de sommeil pour le marché des trackers de santé

Le PDG d’Oura, Tom Hale, a déclaré que la fonctionnalité ne concernait pas la concurrence comme d’autres appareils ou plates-formes de suivi plus axés sur la condition physique pourraient offrir, mais plutôt « le soutien et l’empathie ».

Oura, la société derrière l’anneau intelligent qui permet aux utilisateurs de suivre une variété de données biométriques, ajoute de nouvelles fonctionnalités autour du partage social et du suivi du sommeil alors que la bataille entre les entreprises technologiques pour atterrir et garder les trackers sur les poignets et les doigts des consommateurs se poursuit.

La fonctionnalité ajoutée arrive à un moment où « la solitude chronique est une crise de santé publique », a déclaré Hale, ajoutant que le partage de cet ensemble de données pourrait aider à « créer un ensemble physiologique de données qui vous permet de comprendre si quelqu’un passe vraiment une mauvaise journée, ils Je ne fais pas que le dire, c’est leur corps qui le leur dit. »

Cela survient également alors que la course entre les entreprises technologiques pour renforcer leurs appareils portables avec plus de fonctionnalités et de fonctionnalités augmente, car les consommateurs se concentrent davantage sur les mesures de santé et d’exercice que ces appareils mettent en évidence.

À Pomme Lors de la conférence mondiale des développeurs 2023 plus tôt cette semaine, la société a annoncé plusieurs nouvelles fonctionnalités liées à la santé pour l’Apple Watch, y compris des fonctionnalités de suivi de la santé mentale et visuelle, en plus de nouvelles capacités de cyclisme et de randonnée. Cela s’appuie sur les fonctionnalités qu’il a ajoutées à l’Apple Watch 8 l’automne dernier, qui comprenait un nouveau capteur de température qui suit mieux les mesures du sommeil.

Samsung a également ajouté de nouveaux capteurs de température à sa montre Galaxy pour suivre également le sommeil, et Garmin et Alphabet Fitbit ont également renforcé les capacités de leurs appareils en matière de sommeil et de préparation.

Oura, qui a fait irruption sur le marché des appareils portables en grande partie en tant que traqueur de sommeil, déploie un nouvel algorithme de mise en scène du sommeil qui, selon la société, est en accord à 79% avec la polysomnographie – la mesure des ondes cérébrales, le niveau d’oxygène dans le sang et la fréquence cardiaque et la respiration pendant le sommeil, ainsi que les mouvements des yeux et des jambes – pour la classification du sommeil en 4 étapes, qui comprend le sommeil éveillé, léger, profond et à mouvements oculaires rapides (REM).

Hale a déclaré que l’algorithme amélioré est « le plus grand ensemble de données sur le sommeil qui existe ».

En suivant ces différentes étapes, l’application Oura fournit une variété de scores et de points d’amélioration.

« Il ne s’agit pas seulement de la quantité de sommeil, mais de la qualité, du sommeil de haute qualité, et cela fera une différence dans votre cognition », a déclaré Hale.

Oura, une société CNBC Disruptor 50 à deux reprises qui s’est classée n ° 33 sur la liste 2023, a cherché à mettre ses bagues entre plus de mains grâce à des fonctionnalités supplémentaires, ainsi qu’à une variété de partenariats. L’année dernière, Oura s’est associée à Gucci pour une version de luxe à 950 $ de sa bague et a récemment annoncé un accord avec Best Buy pour être son premier partenariat de vente au détail à grande échelle aux États-Unis, mettant ses bagues dans plus de 850 magasins à travers le pays. Il a également lancé une branche de bien-être axée sur l’employeur en février, visant à travailler avec les entreprises, les écoles, les organisations sportives et l’armée autour d’objectifs de santé pour leurs employés.

Elle a vendu sa millionième bague en mars 2022, la dernière fois qu’elle a fourni un chiffre de ventes unitaires.