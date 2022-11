Our Lady of Angels fermera sa maison de retraite d’ici mars – Shaw Local

La maison de retraite Notre-Dame des Anges prévoit de fermer d’ici le 28 février.

La maison de retraite de Joliet, une institution locale depuis 1962, pourrait rester ouverte plus longtemps si nécessaire pour trouver de nouveaux foyers pour ses résidents, a déclaré sœur Jeanne Bessette, présidente des Sœurs de Saint François Marie Immaculée basées à Joliet. Mais l’objectif est de trouver de nouveaux logements pour les près de 100 personnes à Notre-Dame des Anges d’ici fin février.

“C’est une situation très difficile”, a déclaré Bessette, qui préside également l’organisation à but non lucratif propriétaire de la maison de retraite. “Ma plus grande préoccupation concerne les habitants de Notre-Dame des Anges.”

Bessette a déclaré que Notre-Dame des Anges avait perdu 2,5 millions de dollars au cours du dernier exercice et aurait déjà fermé sans le financement de secours COVID-19 du gouvernement fédéral.

« Son fonctionnement dépasse largement le budget pour ce que nous pouvons nous permettre », a déclaré Bessette.

Notre-Dame des Anges saigne de l’argent en même temps qu’elle n’a pas d’économies à utiliser pour les améliorations nécessaires aux bâtiments, a déclaré Bessette.

Même ainsi, l’Association des infirmières de l’Illinois, qui a organisé le personnel en syndicat en août, a déclaré qu’elle ne renoncerait pas à essayer de garder Notre-Dame des Anges ouverte.

Un panneau “Proud Union Home” a été affiché devant le monument marquant la maison de retraite Our Lady of Angels au coin des avenues Ingalls et Wyoming à Joliet en août lorsque les travailleurs ont voté pour rejoindre l’Illinois Nurses Association. (Bob Oko)

“Nous ne pensons pas que ce soit une cause perdue”, a déclaré John Fitzgerald, représentant du personnel de l’INA. « C’est une institution à Joliet, et il y a un vrai besoin.

L’INA tentait déjà de négocier un contrat pour les travailleurs de Notre-Dame des Anges le mois dernier lorsque la nouvelle a annoncé que la maison de retraite pourrait fermer. Le syndicat a depuis rencontré la direction pour discuter des options permettant de garder le foyer de soins ouvert.

Notre-Dame des Anges emploie environ 100 salariés. Environ 80 d’entre eux sont syndiqués.

Les deux parties conviennent que la maison de retraite dépense trop d’argent pour les infirmières et autres employés fournis par des agences extérieures, mais ne sont pas d’accord sur ce qui peut être fait à ce sujet.

“Nous avons dit d’augmenter les salaires et vous économiserez de l’argent, car vous attirerez et conserverez du personnel”, a déclaré Fitzgerald.

Bessette a déclaré que les employés de l’agence “répondent à un besoin mais qu’ils coûtent beaucoup plus cher que le personnel régulier”.

Elle a dit que la maison de retraite ne recevait aucun candidat lorsqu’elle faisait de la publicité pour des employés.

Bessette a déclaré que Notre-Dame des Anges est dans une situation difficile face à d’autres foyers de soins, mais sa situation est pire car elle ne fait pas partie d’une plus grande société qui pourrait compenser les coûts.

“Il n’y a pas d’économies d’échelle”, a-t-elle déclaré.

Notre-Dame des Anges a été créée par l’ordre religieux basé à Joliet en grande partie pour fournir une maison de retraite aux religieuses et aux prêtres vieillissants. Il n’y a pas d’autres installations similaires dans la région, et les religieuses et les prêtres sont susceptibles d’être déplacés vers des conditions de vie plus laïques, a déclaré Bessette.

Il y a maintenant 33 religieuses, un prêtre et 63 laïcs qui y vivent, a déclaré Bessette.

Les Sœurs de Saint François Marie Immaculée ont annoncé la fermeture ciblée du 28 février dans un communiqué de presse.

“Nous travaillerons avec chaque famille pendant cette transition”, indique le communiqué. « Notre espoir est que chaque résident soit transféré dans une nouvelle maison au plus tard le 28 février 2023. »

Bessette a déclaré que la date du 28 février avait été fixée en grande partie par crainte de savoir si Notre-Dame des Anges serait en mesure de garder le personnel au-delà de cette date.

“Si nous avons encore deux résidents dans l’immeuble le 5 mars, nous continuerons à travailler avec ces familles”, a-t-elle déclaré. “Mais nous devons avoir du personnel.”