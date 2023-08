Our Flag Means Death Date de sortie, distribution, intrigue et actualités de la saison 2

Our Flag Means Death est un conte de pirate subversif plein d’absurdité et de pastiche, offrant une représentation réconfortante de la communauté LGBTQIA+.

Même si les créateurs s’autorisent des faits historiques, Our Flag Means Death est toujours ancré dans la réalité. Stede Bonnet était un véritable Barbadien connu sous le nom de Gentleman Pirate. Il est issu d’une riche famille de planteurs mais a renoncé à une vie confortable pour le crime et les aventures. Alors qu’il fuyait les navires de guerre espagnols, il rencontra Edward Teach, le tristement célèbre Barbe Noire, et fit équipe avec lui.

La relation réelle entre les deux hommes était quelque peu différente de la série de Jenkins, mais la façon dont la série la présentait est vraiment enchanteresse. Heureusement pour les fans de Stede et Edward, la saison 2 est en route. Découvrez quand le prochain opus de Our Flag Means Death arrivera et de quoi il parlera.

HBO

Cela fait un an et demi depuis la première saison de Our Flag Means Death, il est donc grand temps de passer au prochain épisode. La saison 2 débutera en octobre 2023, même si nous devons encore attendre la date de sortie exacte. Aux États-Unis, la série sera disponible en streaming sur Max.

Les abonnements sans publicité commencent à 15,99 $ par mois et les forfaits financés par la publicité coûtent 9,99 $ par mois.

Comment regarder Our Flag Means Death saison 2 au Royaume-Uni

Il est difficile de dire quand la deuxième saison de Our Flag Means Death sera disponible au Royaume-Uni. Le premier versement a été abandonné après un retard de 10 mois sur BBC iPlayer. Il est possible que la saison 2 apparaisse également sur ce service de streaming.

Si vous ne voulez pas attendre la sortie britannique de la saison 2 de Our Flag Means Death, vous pouvez utiliser un VPN (réseau privé virtuel) pour vous inscrire à Max. Nous avons créé avec succès un compte sur cette plateforme en utilisant NordVPN, qui offre des prix compétitifs et un bon choix de serveurs.

Le processus d’inscription est un peu compliqué – vous pouvez en savoir plus dans notre guide pour regarder Max au Royaume-Uni.

HBO

Intrigue de la saison 2 de Our Flag Means Death

La première saison de Our Flag Means Death s’est terminée sur une note amère pour nos protagonistes. Stede a décidé de retourner auprès de sa femme et de ses enfants pour se faire pardonner, brisant le cœur d’Edward lorsqu’il l’a laissé derrière lui sans lui dire au revoir.

En tant que tel, Barbe Noire retourna à ses mauvaises voies et commença à semer la peur sur les mers, cette fois sous le pseudonyme du Kraken. Stede a finalement réalisé que sa vie et son cœur appartenaient à l’océan et à Edward, et a simulé sa propre mort alambiquée (avec l’aide de sa femme) afin qu’il puisse enfin être libre de vivre une vie de piraterie.

À la fin de la saison, on a vu le Gentleman Pirate venir secourir son équipage, bloqué sur une île déserte grâce au Kraken et à son second, Izzy Hands.

Dans la saison deux, nous nous attendons à ce que Stede et Ed se réunissent. Les créateurs voudront probablement développer la relation amoureuse entre les deux hommes (soyons clairs, tout le monde les soutient). Cependant, nous ne nous attendons pas à ce que le chariot de bienvenue soit déployé pour Stede, compte tenu de la façon dont Ed a été dévasté par son départ.

À quoi d’autre peut-on s’attendre dans le deuxième volet de la série ? Bien sûr, encore de la navigation, du pillage, des corsaires assoiffés de sang, des blagues absurdes et une remise en question des règles de genre des contes de pirates.

Si vous voulez avoir un aperçu de la nouvelle saison, regardez ces photos de Vanity Fair :

Casting de la saison 2 de Our Flag Means Death

Nous nous attendons à ce que les acteurs suivants reprennent leurs rôles dans le deuxième volet de la série :

Rhys Darby – Stédé Bonnet

Taika Waititi – Edward Teach/Barbe Noire

Nathan Foad – Lucius

Joël Fry – Français

Samson Kayo –Oluwande

Vico Ortiz – Jim

Samba Schutte – Cafard

Ewen Bremner – Boutons

Kristian Nairn – Petit John

Matthieu Maher – Pierre Noir

Con O’Neill – Izzy

Leslie Jones – Jackie l’Espagnole

Guz Kahn ne reprendra pas son rôle d’Ivan. Les nouveaux ajouts au casting incluent :

Minnie Pilote – La pirate Anne Bonny

Ruibo Qian – Marchande, Susan

Madeleine Sami

Anapéla Polataivao

