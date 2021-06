Oups moment ! La vidéo de retour d’Urvashi Rautela se débattant dans une robe ajustée devient VIRALE

La diva de Bollywood Urvashi Rautela, qui a laissé les fans se pâmer devant sa beauté, a récemment pris d’assaut Internet après avoir révélé que l’un des secrets de sa peau impeccable était la fangothérapie et a partagé une photo couverte de boue de la tête aux pieds qui est devenue virale. l’Internet.

Grande utilisatrice des médias sociaux, Urvashi traite souvent ses fans avec des photos d’elle se livrant à des activités qui l’aideraient à maintenir son corps envieux et sa peau parfaitement éclatante.

Au milieu de la photo couverte de boue d’Urvashi qui est devenue virale, une vieille vidéo d’elle a attiré l’attention des internautes.

Dans la vidéo, qui provient apparemment de l’une des promotions de son film, on voit Urvashi enfiler une tenue vert d’eau moulante. L’acteur Arshad Warsi est assis à côté d’Urvashi qui semble un peu mal à l’aise dans sa tenue ajustée.

Partagée par l’une des pages de fans sur Instagram, dans la vidéo, Urvashi est vue en train d’ajuster sa robe bien ajustée pendant qu’elle essaie de s’asseoir confortablement sur une chaise lors d’une interaction après être tombée en proie à un « moment oups ». Après un peu d’inconfort, une Urvashi souriante pose intelligemment une de ses jambes sur l’autre et s’assoit dans une posture élégante pour l’interaction.

Regardez la vidéo ici :

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Urvashi Rautela fera ses débuts en tamoul avec un film tamoul de science-fiction à gros budget dans lequel elle jouera le rôle d’une microbiologiste et d’une IITian, ​​et plus tard elle apparaîtra dans un film bilingue thriller ‘Black Rose’ avec le remake hindi de ‘Thirutu Payale 2’. L’actrice a récemment obtenu une réponse à succès pour sa chanson ‘Doob Gaye’ face à Guru Randhawa. Urvashi joue un rôle principal dans la série Web du studio Jio « Inspecteur Avinash » face à Randeep Hooda, qui est un biopic basé sur l’histoire vraie du super flic Avinash Mishra et Poonam Mishra.