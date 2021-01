Les responsables ont admis une «erreur» qui a abouti à 42 personnes recevant le traitement d’anticorps Regeneron au lieu du vaccin prévu Covid-19 en Virginie occidentale.

La Garde nationale de Virginie occidentale a annoncé cette erreur dans un communiqué jeudi, affirmant que les personnes qui avaient reçu le traitement aux anticorps avaient été contactées et que les responsables de la santé les suivraient par mesure de précaution.

La confusion s’est produite dans une clinique de vaccination du comté de Boone. Le département de la santé du comté a publié sa propre déclaration disant qu’ils «ne croient pas» que l’accident cause un préjudice aux 42 personnes qui cherchaient à se faire vacciner.

«Le Département de la santé continuera à travailler en étroite collaboration avec la Garde nationale de VM et le Département de la santé et des ressources humaines de VM pour examiner toutes les politiques et procédures internes. Toutes les personnes touchées se verront offrir le vaccin COVID-19 aujourd’hui », ajoutèrent-ils.

Le Dr Clay Marsh, le tsar COVID-19 de l’État, a également déclaré que la confusion ne constituait pas une menace car les anticorps sont destinés à combattre le virus.

«Ce produit était le même que celui qui a été administré au président Trump lorsqu’il a été infecté. Bien que cette injection ne soit pas nocive, elle a été remplacée par le vaccin », a-t-il déclaré.

Le Dr Marsh a ajouté que l’erreur est une « opportunité » pour les responsables de la santé « Revoir et améliorer la sécurité et le processus de vaccination pour chaque Virginien occidental. »

On pense que c’était un « incident isolé, » mais aucun autre détail n’a été fourni par les individus sur les spécificités du traitement par anticorps administré. Le traitement est administré par voie IV (thérapie intraveineuse). Il a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence par la Food and Drug Administration en novembre.

La confusion en Virginie-Occidentale marque le deuxième incident notable à se produire alors que les États se précipitent pour distribuer les vaccins Covid-19. Un employé a été licencié cette semaine pour « intentionnellement » retirer ce qui équivaudrait à plus de 500 doses du vaccin Moderna d’une unité de réfrigération, les conduisant à être jetées.

