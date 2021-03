Vaisseau spatial d’espionnage extraterrestre, débris spatiaux ou partie d’une autre planète? En ce qui concerne «Oumuamua», toutes les théories connues de l’homme ont été attribuées à la «comète». Une nouvelle théorie suggère maintenant qu’il pourrait s’agir d’un gros morceau de glace azotée qui s’est détachée d’une exoplanète semblable à Pluton il y a des millions d’années, lors de la formation d’un système solaire très, très loin. La théorie des icebergs azotés est la deuxième explication naturelle du comportement d’Oumuamua, suite à des recherches de l’année dernière qui suggéraient qu’il pourrait s’agir d’un fragment rocheux d’une planète déchirée par son étoile. Les deux sont bien loin des théories extraterrestres qui ont émergé lorsque «Oumuamua» a été repéré pour la première fois.

« Oumuamua », qui est un mot hawaïen signifiant messager, a été découvert pour la première fois en 2017 via l’observatoire astronomique Pan-STARRS à Hawaï, 1I / 2017 U1 alors qu’il traversait le soleil à 87,3 kilomètres par seconde (196000 miles par heure). Ce qui a attiré l’attention des scientifiques, c’est la façon dont l’objet avait une forme étrangement plate et était initialement considéré comme une comète, mais avec des caractéristiques suffisamment étranges pour défier toute classification. Alan Jackson, astronome et spécialiste des planètes à l’Arizona State University et co-auteur de la nouvelle étude dit que l’objet a probablement été renversé par un impact il y a environ un demi-milliard d’années et jeté hors de son système parent.

Le voyageur a également chuté d’une manière étrange – comme en témoigne la façon dont il est devenu plus lumineux et plus sombre dans les télescopes des scientifiques, et il était inhabituellement lumineux, suggérant peut-être qu’il était fabriqué à partir d’un métal brillant.

Afin d’expliquer ce qui s’est passé, les astronomes ont dû proposer de nouvelles théories, telles que le fait qu’il était fait de glace d’hydrogène et n’aurait donc pas de traces visibles, ou qu’il se désintégrait en un nuage de poussière.

«Ces idées qui sont venues expliquer les propriétés spécifiques de ‘Oumuamua impliquent toujours quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant», a déclaré le professeur Loeb.

«Si c’est la direction que nous prenons, alors pourquoi ne pas envisager une origine artificielle?»

« Oumuamua n’a jamais été photographié en gros plan pendant son bref séjour – nous n’avons appris son existence qu’une fois qu’il était déjà sur le point de sortir de notre système solaire.

Il existe deux formes qui correspondent aux particularités observées – longue et fine comme un cigare, ou plate et ronde comme une crêpe, presque fine comme un rasoir.

Le professeur Loeb dit que les simulations favorisent ce dernier et pense que l’objet a été délibérément conçu comme une voile légère propulsée par un rayonnement stellaire.

Une autre bizarrerie était la façon dont l’objet se déplaçait – aggravant l’étrangeté de son passage.

Avant de rencontrer notre Soleil, ‘Oumuamua était «au repos» par rapport aux étoiles proches – statistiquement très rare. Plutôt que de le considérer comme un vaisseau traversant l’espace, du point de vue de l’objet, notre système solaire s’y est heurté.

«Peut-être qu’Oumuamua était comme une bouée posée dans l’étendue de l’univers», écrit Loeb.

Comme un fil de déclenchement laissé par une forme de vie intelligente, attendant d’être déclenché par un système stellaire.

Les idées du professeur Loeb l’ont mis en désaccord avec ses collègues astronomes.

Écrivant dans Forbes, l’astrophysicien Ethan Siegel l’a qualifié de «scientifique autrefois respecté» qui, n’ayant pas réussi à convaincre ses pairs de ses arguments, s’était mis à se plier au public.

Le professeur Loeb, pour sa part, proteste contre une «culture de l’intimidation» dans l’académie qui punit ceux qui remettent en question l’orthodoxie – tout comme Galilée a été puni lorsqu’il a proposé que la Terre ne soit pas le centre de l’univers.

Par rapport aux branches spéculatives mais respectées de la physique théorique – comme la recherche de matière noire ou de multivers – la recherche d’une vie extraterrestre est une voie beaucoup plus sensée à poursuivre, a-t-il déclaré.

C’est pourquoi le professeur Loeb fait pression pour une nouvelle branche de l’astronomie, «l’archéologie spatiale», pour rechercher les signatures biologiques et technologiques des extraterrestres.

«Si nous trouvons des preuves de technologies qui ont mis un million d’années à se développer, alors nous pouvons obtenir un raccourci vers ces technologies, nous pouvons les utiliser sur Terre», a déclaré le professeur Loeb, qui a passé son enfance dans une ferme israélienne à lire la philosophie et à réfléchir à la vie. grandes questions.

Une telle découverte pourrait également «nous donner le sentiment que nous faisons partie de la même équipe» alors que l’humanité est confrontée à des menaces allant du changement climatique au conflit nucléaire.

«Plutôt que de se battre comme le font très souvent les nations, nous collaborerions peut-être.»

Ce n’est pas la première fois que Loeb mentionne cette affirmation: il l’a revendiquée pour la première fois en novembre 2018. L’article a ensuite été rédigé par Shmuel Bialy et Abraham Loeb. Loeb est justement le président du département d’astronomie de l’Université Harvard. Et six mois après la publication de l’article, il est convaincu qu’Oumuamua est une sonde extraterrestre. Dans un article de Scientific American, il a énuméré six faits étranges sur l’objet.

En janvier de l’année dernière, Helen Sharman, la première astronaute britannique à se rendre dans l’espace, a déclaré que les extraterrestres existaient et qu’il était possible qu’ils soient déjà ici sur Terre.

En août de l’année dernière, une étude a révélé que les affirmations antérieures selon lesquelles l’objet interstellaire était constitué de glace d’hydrogène étaient inexactes et avaient été rejetées.

Si vous recherchez « Oumuamua » sur Google, la page officielle de Wikipédia vous dira qu’elle est classée dans la catégorie « comète », mais des chercheurs, y compris de Harvard, diront que cela aurait peut-être pu être une sonde extraterrestre.

Qu’est-ce que «Oumuamua»? «Oumuamua» qui signifie «un messager qui vient du passé lointain» en hawaïen, est le premier «objet interstellaire» jamais détecté passant à travers le système solaire. Il est officiellement désigné 1I / 2017 U1 et a été découvert par Robert Weryk à l’aide du télescope Pan-STARRS de l’observatoire Haleakala, à Hawaï, le 19 octobre 2017, 40 jours après son passage de son point le plus proche au Soleil.

Un «objet interstellaire» est une définition large – c’est autre chose qu’une étoile ou une sous-étoile, qui est situé dans l’espace interstellaire et n’est pas lié par l’attraction gravitationnelle à une étoile. Il classe également les objets qui sont sur une trajectoire interstellaire mais qui passent temporairement à proximité d’une étoile, tels que certains astéroïdes et comètes. Lisez tout ce que vous devez savoir sur Oumuamua ici.