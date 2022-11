Oukitel WP21 est un smartphone robuste avec SoC Helio G99 et une batterie de 9 800 mAh avec une charge de 66 W

Le dernier téléphone d’Oukitel est ici avec le WP21 et il apporte un mélange des spécifications de téléphone robustes habituelles comme la résistance à l’eau et à la poussière et une grande batterie de 9 800 mAh avec quelques autres astuces comme un deuxième écran AMOLED à l’arrière et le chipset MediaTek Helio G99 .

Oukitel WP21 apporte une résolution FHD + de 6,78 pouces et un taux de rafraîchissement de 120 Hz tandis que l’arrière abrite un deuxième écran AOD qui peut afficher vos notifications, les commandes de musique et même servir de viseur d’appareil photo. Oukitel propose également plusieurs cadrans de montre distincts pour l’écran secondaire.

Le dos apporte également un appareil photo principal 64MP avec un capteur Sony IMX 686 aux côtés d’un module de vision nocturne 20MP et d’un appareil photo macro 2MP.

Oukitel WP2 est classé IP68 et IP69K, ainsi que conforme à la norme MIL-STD-810H, vous pouvez donc l’utiliser dans toutes sortes de climats et de conditions. Le téléphone ne remportera cependant aucun prix de minceur car il mesure 177,3 x 84,3 x 14,8 mm et pèse 398 grammes.









Classements IP d’Oukitel et capacités de charge inversée

La batterie de 9 800 mAh offre jusqu’à 1 150 heures d’autonomie en veille et 12 heures de lecture vidéo continue. Vous pouvez charger d’autres appareils via un câble OTG pendant vos déplacements. Oukitel WP21 est proposé avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage extensible via le slot microSD. Le téléphone est également livré avec NFC, positionnement GNSS, Bluetooth 5.0 et démarre Android 12.

Le prix est fixé à 280 $ et le téléphone est déjà répertorié sur AliExpress tandis que les ventes ouvertes commencent le 24 novembre.

La source