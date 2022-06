Oukitel WP19, le smartphone robuste d’extérieur le plus puissant au monde, disponible dès maintenant dans le monde entier

Oukitel a annoncé la date de sortie de la première vente mondiale du smartphone robuste d’extérieur WP19 au début de ce mois. Désormais, le plus grand téléphone à batterie au monde est disponible sur AliExpress avec plus de 50 % de réduction. Achetez le nouveau smartphone WP19 d’Oukitel maintenant, vous pouvez en obtenir un lors d’une première vente mondiale de 269,99 $ seulement ! Cette offre pour Oukitel WP19 ne peut être disponible que pour une durée limitée (du 27 juin au 1er juillet 2022).

Oukitel WP19 est livré avec quelques fonctionnalités améliorées décentes, en particulier la capacité de la batterie et les caméras. Sa capacité de 21000 mAh est considérée comme le plus grand téléphone à batterie au monde à ce jour, qui peut facilement prendre en charge 2252 heures en veille avec une carte SIM, 123 heures de musique et 36 heures de visionnage de vidéos, soit 7 jours maximum d’utilisation quotidienne à l’extérieur.

La fonction de charge rapide de 33 W d’Oukitel WP19 vous permet de passer moins de 3 heures à alimenter cette énorme capacité de batterie de 0 à 80 %. Il est équipé d’une caméra principale SAMSUNG 64 MP, d’une caméra de vision nocturne SONY 20MP et d’une caméra frontale 16MP.

Oukitel WP19 pourrait vous offrir la possibilité de prendre des photos impressionnantes à tout moment et n’importe où. De plus, les 4 émetteurs de rayonnement infrarouge (IR) à l’arrière du téléphone peuvent vous permettre de capturer des images de haute qualité avec une clarté décente dans les zones très sombres.

L’écran de l’Oukitel WP19 est de 6,78 pouces FHD + avec une résolution de 2460 * 1080, un rapport d’aspect de 20,5:9 et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Son système d’exploitation a été mis à jour avec le dernier Android 12.

Avec le processeur MediaTek Helio G95 et le stockage interne de 8 Go de RAM et 256 Go de ROM, WP19 est conçu pour votre expérience fluide avec différentes applications. C’est un téléphone robuste pour endurer les environnements difficiles car il est certifié IP68, IP69 et MIL-STD-810H (étanche, antipoussière et antichute). Oukitel WP19 est également livré avec d’autres fonctionnalités (NFC, emplacement Dual-sim, navigation globale, etc.).