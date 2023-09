Oukitel WP 27 : un téléphone robuste et puissant avec un style inspiré du camouflage

Oukitel est depuis longtemps un acteur de premier plan sur le marché des smartphones robustes, connu pour produire des appareils capables de résister aux conditions les plus difficiles. Avec la sortie de l’Oukitel WP27, avec son design unique inspiré du camouflage, ils ont continué à repousser les limites de ce qui est possible dans la catégorie des téléphones robustes et économiques. Ce téléphone promet non seulement une durabilité extrême, mais contient également des spécifications impressionnantes généralement réservées aux appareils haut de gamme, comme un écran 120 Hz, une caméra arrière principale de 64 MP et une autonomie de batterie exceptionnelle.

D’un autre côté, il utilise également un SoC MediaTek Helio G99 et fonctionne sous Android 13, et comme tout téléphone robuste, il est classé IP68 et IP69K, il est également certifié MIL-STD-G810. Cela en fait l’un des rares smartphones robustes dotés de telles spécifications dans le segment budgétaire. Ainsi, dans cette première impression, nous allons déballer cette puissance robuste, explorer sa conception unique et approfondir ses spécifications techniques impressionnantes.

Conception et durabilité

La première chose qui frappe à propos de l’Oukitel WP27 est son design unique. C’est une beauté robuste qui allie robustesse et style. L’extérieur d’inspiration camouflage est non seulement accrocheur, mais remplit également un objectif pratique en améliorant l’adhérence. Cet appareil a été conçu pour résister aux conditions les plus difficiles. Il dispose également d’un écran de 6,8 pouces offrant un rapport écran/corps de 93 %. Le WP27 vous permet de personnaliser l’utilisation d’un bouton dédié, facilitant ainsi l’accès à des fonctions ou des applications spécifiques d’une simple pression ou d’une double pression.

Un coup d’œil au OUKITEL WP27 et vous saurez que ce n’est pas votre smartphone moyen. Il porte fièrement les certifications IP68, IP69K et MIL-STD-G810H, qui sont des codes standard pour l’étanchéité, la résistance à la poussière et la résistance aux éclats.

Qualité d’affichage

Le OUKITEL WP27 dispose d’un superbe écran FHD+ de 6,8 pouces qui offre une expérience visuelle exquise. La haute résolution garantit que chaque détail apparaît, que vous regardiez votre contenu préféré ou que vous travailliez sur des tâches importantes. Ce grand écran vous permet de plonger dans vos applications et jeux préférés avec une clarté inégalée. L’écran 120 Hz est une caractéristique remarquable de ce téléphone robuste et économique. Il ne s’agit pas seulement de taux de rafraîchissement élevés ; il s’agit des interactions fluides et de la réactivité qu’il offre.

Configuration de la caméra du Oukitel WP27

Pour ceux qui aiment capturer les moments de la vie, le OUKITEL WP27 offre une configuration de caméra avancée. À l’arrière, vous trouverez un appareil photo principal AI de 64 MP qui fournit des photos d’une clarté cristalline et prend en charge l’enregistrement vidéo 4K, transformant ainsi vos souvenirs en œuvres d’art. Il existe également une caméra de vision nocturne IR 20MP qui fait passer la photographie nocturne à un niveau supérieur, vous permettant de capturer de superbes photos dans des conditions de faible luminosité. À l’avant, le WP27 arbore une caméra selfie de 16 MP, parfaite pour capturer vos meilleurs angles. De plus, un appareil photo macro 2MP vous permet d’explorer le monde microscopique qui vous entoure, ajoutant une dimension créative à votre photographie.

Le OUKITEL WP27 élève la photographie nocturne à un tout nouveau niveau avec sa caméra de vision nocturne IR 20MP. Équipé de quatre émetteurs de rayonnement infrarouge, il élargit considérablement la portée visuelle dans des conditions d’obscurité totale, rendant les aventures nocturnes plus sûres et plus excitantes. L’intensité IR réglable garantit une vision claire, même dans les environnements les plus sombres.

Performances et expérience de jeu

Sous le capot, le OUKITEL WP27 a du punch avec le processeur octa-core MediaTek Helio G99. Cette centrale de traitement est capable de gérer toutes les tâches que vous lui confiez, qu’il s’agisse d’applications professionnelles exigeantes ou de sessions de jeu gourmandes en ressources. Les performances du WP27 sont encore renforcées par ses généreux 12 Go de RAM, garantissant un multitâche fluide et une réactivité.

Avec 256 Go de stockage interne, vous disposerez de suffisamment d’espace pour stocker vos fichiers, applications et médias. Pour mettre les choses en perspective, cela représente suffisamment de place pour plus de 52 000 chansons ou 512 films. Si cela ne suffit pas, vous pouvez étendre le stockage du WP27 à 24 Go de RAM et 2 To de ROM, vous offrant ainsi flexibilité et capacité de stockage.

Charge et durée de vie de la batterie

L’une des caractéristiques remarquables du OUKITEL WP27 est son énorme batterie de 8 500 mAh. Ce n’est pas seulement une batterie ; c’est une centrale électrique qui peut supporter deux jours d’utilisation normale. Le WP27 va encore plus loin en offrant le support OTG. Cela signifie que vous pouvez utiliser votre smartphone comme source d’alimentation pour recharger d’autres appareils électroniques alimentés par batterie lorsque vous êtes en déplacement. Qu’il s’agisse d’écouteurs sans fil, d’un autre téléphone mobile, d’une montre intelligente ou de tout autre appareil compatible, le WP27 a ce qu’il vous faut.

Une nouvelle passionnante pour les amateurs de smartphones robustes ! Le très attendu Oukitel WP 27 est désormais disponible à un prix imbattable lors de l’événement Fresh Finds sur le site officiel Oukitel.