OUKITEL RT2 La plus grande tablette robuste à batterie au monde bientôt disponible en septembre

La plupart des tablettes durcies sur le marché sont conçues pour être utilisées dans la fabrication, l’entrepôt, le travail sur le terrain et autres domaines. Visant à offrir une tablette durable pour un usage industriel et domestique, la société OUKITEL, celle qui possède une riche expérience des appareils électriques robustes, présente aujourd’hui la toute nouvelle tablette RT2 avec une ténacité robuste conforme aux normes militaires. Il s’agit de la version améliorée de la tablette OUKITEL de première génération RT1, qui est livrée avec une plus grande batterie de 20 000 mAh, un grand écran immersif de 10,1 pouces, une robustesse de qualité militaire et des fonctionnalités plus impressionnantes. Il est particulièrement capable de supporter l’environnement rigoureux et vous pouvez toujours profiter d’une expérience fluide n’importe où.

Tablette la plus puissante avec la plus grande batterie

Après le succès des smartphones robustes en lançant le WP19, le plus grand téléphone à batterie au monde, maintenant OUKITEL pousse la capacité d’alimentation de la tablette vers une nouvelle ère. Cette dernière tablette OUKITEL RT2 est livrée avec 20 000 mAh, la plus grande capacité de batterie au monde dans la catégorie des tablettes, soit plus du double de la moyenne (4 000 mAh-6 000 mAh) du marché. Il est très pratique si vous oubliez de faire le plein ou si vous n’avez pratiquement pas accès à l’alimentation à l’extérieur. Ce géant de l’énergie peut gérer 4 à 5 jours de travail sans interruption. La fonction de recharge rapide de 33 W ne vous permet d’attendre que 4 heures pour faire le plein. De plus, c’est aussi une alimentation de secours pour toute urgence puisqu’il prend en charge la charge inversée.

Grand écran plein écran et ténacité de qualité militaire