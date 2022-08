OUKITEL Le plus récent smartphone branché et fiable C31 est maintenant disponible au prix le plus bas

OUKITEL présente le C31, le tout dernier smartphone au design léger et tendance. C’est un modèle d’entrée de gamme avec le prix le plus abordable, mais le C31 est également construit avec une grande batterie de 5 150 mAh, un grand écran de 6,517 pouces, un appareil photo haute résolution de 13 MP, le dernier Android 12 et plus encore. Vous pouvez obtenir l’Oukitel C31 au prix le plus bas de 69,99 $ uniquement lors de la première vente mondiale (du 8 au 12 août) sur AliExpress .

Conception ultra-légère et mince pour une prise en main confortable

OUKITEL C31 est disponible en 3 superbes couleurs. Il est de la taille d’une paume avec une largeur de 9,5 mm et un poids de 207 g. Ce corps léger et compact vous offre une prise en main soyeuse et confortable à tout moment. De plus, le C31 est également doté de fonctionnalités décentes.

Batterie longue durée 5150mAh

C31 offre une autonomie de batterie suffisante pour répondre aux besoins d’utilisation quotidienne de votre téléphone. Cette capacité d’alimentation maximale de 5150 mAh prend en charge 50 heures d’appel, 60 heures de musique et 520 heures en veille. Il dure plus que vos attentes pour votre utilisation régulière dans votre travail et vos loisirs.

Caméra principale 13MP

C31 est équipé d’un appareil photo principal de 13 MP. Avec ces modes bien conçus (mode Pro, mode Bokeh, mode nuit, etc.), vous pouvez facilement choisir celui pour créer vos histoires significatives avec votre famille et vos amis. La caméra frontale 5MP vous permet de partager vos parties confiantes avec vos amis et votre famille via la caméra selfie.

Affichage immersif et autres fonctionnalités de descente

Le C31 est un smartphone à écran de 6,517 pouces avec une résolution de 720*1600 et un format d’image de 20:09. Vous pouvez profiter d’une vue nette et claire sous différents angles. Avec le puissant processeur Quad-core MediaTek Helio A22, C31 vous permet de profiter d’une expérience de téléchargements rapides, d’un fonctionnement optimisé, et plus encore. Le C31 est un téléphone doté d’un espace de stockage adéquat sur lequel vous pouvez compter pour votre utilisation quotidienne. Avec 3 Go de RAM et 16 Go de stockage interne ROM, et il peut s’étendre jusqu’à 256 Go avec une carte microSD supplémentaire, C31 peut enregistrer toutes vos photos et vidéos significatives sans déranger votre utilisation transparente.