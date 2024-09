Oukitel dévoile la RT3 Pro : la tablette robuste ultime pour les propriétaires d’animaux de compagnie et les amateurs de plein air

Avec l’essor des jeux comme Games for Cats, il n’a jamais été aussi facile de divertir et d’occuper les animaux de compagnie. Cependant, de nombreux propriétaires d’animaux de compagnie sont confrontés au défi des appareils qui ne peuvent pas gérer les jeux violents de leurs animaux. C’est là qu’intervient la robuste RT3 Pro d’Oukitel : une tablette compacte et robuste pour tous les besoins, conçue pour résister à tout, ce qui en fait le choix parfait pour les propriétaires d’animaux de compagnie.

L’Oukitel RT3 Pro s’appuie sur le succès du RT3 largement acclamé, désormais mis à niveau avec Android 14 et 128 Go de stockage. Ces améliorations renforcent la confidentialité, la personnalisation et le multitâche, permettant aux utilisateurs de stocker facilement une grande collection de fichiers et d’applications.

Cette tablette robuste est conçue pour impressionner avec son profil ultra-mince de 13,9 mm et sa construction légère de seulement 538 g, offrant un nouveau niveau de compacité qui surpasse de nombreuses autres tablettes de sa catégorie. L’écran cristallin de 8 pouces offre une expérience de divertissement immersive, tandis que l’appareil est disponible en trois couleurs accrocheuses : noir, orange et vert, garantissant un style adapté à tous les goûts.

Conçu pour résister aux accidents causés par les animaux de compagnie et aux conditions extérieures extrêmes

Certifiée IP68, IP69K et MIL-STD-810H, la RT3 Pro est conçue pour résister à l’eau, aux chutes et à la poussière, ce qui la rend idéale pour les foyers avec des animaux domestiques. Elle peut supporter les rayures des griffes et des morsures, et même si l’animal la renverse, bave dessus ou renverse de la nourriture et de l’eau dessus, la tablette restera en excellent état. De plus, l’appareil est suffisamment robuste pour supporter des conditions difficiles lors de sorties en camping, de chantiers de construction, d’environnements industriels et de sentiers de randonnée.

Chargez moins, profitez davantage avec une batterie longue durée

Avec sa batterie longue durée de 5150 mAh, le RT3 Pro fonctionne toute une journée avec une seule charge, ce qui est idéal pour les voyageurs fréquents et les gros utilisateurs. Il offre 38 jours de veille, 22 heures d’appel et 6 heures de streaming vidéo et de jeu, garantissant une tranquillité d’esprit lors d’activités de plein air, d’aventures et plus encore.

Compact et confortable pour un confort quotidien

Étant donné que la plupart des tablettes robustes sur le marché sont lourdes, il est très difficile pour les acheteurs de trouver une tablette robuste avec un corps léger. La mini tablette RT3 Pro comble cette lacune grâce à sa taille compacte, parfaite pour une transition en douceur de l’utilisation en intérieur à l’extérieur. Son design élégant, associé à une poignée ergonomique, assure une manipulation confortable même lors d’une utilisation prolongée.

Selon Oukitel, acheter maintenant la RT3 Pro fera ses débuts sur Amazon et sa boutique officielle fin octobre 2024. Restez à l’écoute de son lancement et soyez le premier à connaître le prix de lancement.