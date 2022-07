Oui, vous pouvez toujours obtenir un Pixel 6 pour 499 $

Grâce à une vente Prime Day, nous avons vu beaucoup d’achats de Pixel 6 hier et le téléphone s’est rapidement vendu sur Amazon. À 499 $, avec une remise de 100 $, je ne peux pas dire que je blâme toutes les personnes qui ont saisi un téléphone vraiment solide à un si bon prix. Si vous avez raté l’occasion, mais que vous souhaitez toujours vivre en tant que propriétaire de Pixel 6, ne vous inquiétez pas – il y a encore beaucoup de téléphones Pixel 6 à 499 $.

Pendant le reste de la journée, Google et Best Buy ont le Pixel 6 (128 Go) avec une remise de 100 $, abaissant son prix de départ à 499 $. C’est la même offre qu’Amazon utilisait, sauf qu’elle est toujours disponible. Les deux font également 100 $ de réduction sur le modèle 256 Go, mais ceux-ci sont un peu plus difficiles à trouver et sont pour la plupart épuisés.

Je signale le Pixel 6 spécifiquement parce que Google a envoyé hier un e-mail promotionnel pour le Google Store indiquant que cet accord se terminerait le 13 juillet (aujourd’hui). Si vous voulez ce téléphone doux à ce prix doux, c’est maintenant ou… encore quelque temps plus tard cet été, j’imagine. Et je pointe ça sort parce que le Pixel 6 Pro est toujours à 200 $ de réduction également, mais cette offre est censée durer jusqu’au 17 juillet.

Intéressé par l’un ou l’autre des téléphones, mais souhaitez lire nos fabuleuses critiques? Voici notre avis sur le Pixel 6 et aussi notre avis sur le Pixel 6 Pro.

Magasinez les aubaines sur le Pixel 6:

Magasinez les offres Pixel 6 Pro: