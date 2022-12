Oui, vous pouvez souffrir d’anxiété du sommeil. 5 façons de le battre

La plupart des gens savent que le stress et l’anxiété peuvent les empêcher de dormir. Mais tu sais que certaines personnes vivent avec anxiété de sommeil, ou la peur de s’endormir ? L’anxiété liée au sommeil peut vous empêcher de trouver un sommeil réparateur et nuire à votre santé, ce qui peut entraîner des problèmes de santé plus graves.

Heureusement, l’anxiété du sommeil est traitable. Essayez de mettre en œuvre ces cinq conseils dans votre routine nocturne pour gérer l’anxiété liée au sommeil et dormir un peu.

Qu’est-ce que l’anxiété du sommeil ?

L’anxiété du sommeil est une sensation d’anxiété liée à l’endormissement. Cela peut être lié à l’acte même de s’endormir ou à la peur de s’endormir (lisez la suite pour en savoir plus). Selon le Clinique de Clevelandles gens qui éprouver de l’anxiété dans d’autres domaines de leur vie peuvent être plus sujets à l’anxiété du sommeil. De plus, ceux qui souffrent d’autres troubles du sommeil, comme le syndrome des jambes sans repos et l’apnée du sommeil, peuvent également être plus susceptibles de souffrir d’anxiété liée au sommeil.

L’anxiété liée au sommeil va de pair avec d’autres troubles de l’anxiété et du sommeil. Si vous souffrez de trouble bipolaire ou de schizophrénie, ou si vous souffrez d’anxiété ou de dépression, il est possible que cela se prolonge la nuit, ce qui rend l’endormissement difficile. De même, si vous souffrez fréquemment d’un trouble du sommeil comme l’apnée du sommeil, vous pouvez être réticent à vous endormir par peur de ce qui peut se passer pendant la nuit.

Anxiété du sommeil à long terme peut augmenter votre risque de complications de santé comme le diabète, les maladies cardiaques, l’obésité et les accidents vasculaires cérébraux. Le sommeil – et un sommeil de bonne qualité, qui plus est – est un élément important de la santé globale de votre corps.

Quels sont les symptômes de l’anxiété du sommeil ?

Il y a un quelques symptômes vous pourriez ressentir de l’anxiété pendant le sommeil. Voici ce qu’il faut surveiller.

Peur et détresse quand vous pensez au sommeil

Faire n’importe quoi pour éviter d’aller au lit

Transpiration excessive avant le coucher

Problèmes digestifs lorsque vous pensez à l’heure du coucher

Tremblant

Rythme cardiaque augmenté

Se sentir tendu lorsque vous vous préparez à aller au lit et que vous vous couchez

Se sentir dépassé lorsque l’heure du coucher approche

Devenir irritable le soir avant de se coucher

Qu’est-ce que la somniphobie ?

La somniphobie est une peur de dormir. C’est plus grave que l’anxiété du sommeil car c’est une véritable peur. Comme beaucoup troubles anxieux graves et phobiesla somniphobie peut affecter toute votre vie et votre bien-être, selon le Association américaine d’anxiété et de dépression. Avec cette phobie, les gens ont souvent peur de dormir, généralement parce qu’ils ont peur de ce qui leur arrivera pendant leur sommeil.

Les symptômes de la somniphobie sont similaires à ceux de l’anxiété générale liée au sommeil, mais ils peuvent être plus intenses. Les gens ressentent généralement :

Panique à l’idée d’aller se coucher

Transpiration

Tremblant

Palpitations cardiaques

Penser et s’inquiéter du sommeil tout au long de la journée

Éviter de dormir

Oppression dans la poitrine et respiration laborieuse

La somniphobie est souvent le résultat de troubles du sommeil graves, comme la paralysie du sommeil ou les terreurs nocturnes, qui peuvent faire peur aux gens de s’endormir. Comme pour l’anxiété liée au sommeil, les risques associés à ce trouble du sommeil s’étendent à votre santé et à votre bien-être en général, car le sommeil est essentiel pour rester en bonne santé.

5 façons de faire face à l’anxiété du sommeil et à la somniphobie

Améliorez votre hygiène de sommeil

L’hygiène du sommeil est vos habitudes de sommeil globales ; changer cela peut vous aider à trouver un meilleur sommeil. Selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes, pour commencer, vous pouvez mettre en place une routine de coucher solide à laquelle vous pouvez vous tenir. Cela signifie définir une heure de coucher qui soit la même tous les soirs, garder votre chambre sombre et à une température confortable, et garder la chambre pour dormir uniquement. Essayez de ne pas utiliser d’appareils dans votre chambre avant le coucher, car la lumière peut vous empêcher de vous endormir. Essentiellement, vous souhaitez créer dans votre chambre un havre de paix propice au sommeil. En créant cet espace confortable, votre corps et votre esprit sont plus susceptibles de se détendre à l’heure du coucher, ce qui vous permet de vous endormir plus facilement sans ressentir d’anxiété liée au sommeil.

Essayez de changer votre façon de penser

Quelque chose comme ça peut être plus facile à dire qu’à faire, mais il n’y a pas de mal à essayer. Une partie de l’anxiété que vous ressentez est simplement un jeu d’esprit. Essayez de calmer ces pensées où vous pouvez. Lorsque vous pensez qu’il est temps de paniquer parce que l’heure du coucher approche, rappelez-vous que le sommeil est bon pour vous, que vous êtes en sécurité pendant votre sommeil et que le matin viendra dans quelques heures. Vous pouvez écrire les choses dont vous voulez vous souvenir avant de vous coucher et les lire à haute voix avant de vous coucher comme rappel. Après avoir fait cela pendant un certain temps, il est possible que vous réduisiez votre anxiété parce que vous avez permis à votre cerveau d’utiliser la logique en sachant qu’il n’y a rien à craindre pendant le sommeil.

Limitez la caféine et l’alcool

La caféine et l’alcool dans les heures qui précèdent le coucher peuvent rendre le sommeil plus difficile et augmenter l’anxiété. Études montrent que la consommation d’alcool peut exacerber les troubles anxieux. Et bien que l’alcool puisse vous rendre somnolent, il peut aussi augmenter l’anxiété. il ne se prêtera pas à un sommeil de qualité. D’un autre côté, la caféine, comme vous le savez probablement déjà, empêche de dormir, et la consommation de caféine le soir peut rendre l’endormissement plus difficile. Cela vaut la peine d’envisager de supprimer complètement ces deux choses pendant que vous essayez de maîtriser votre anxiété du sommeil, car aucune d’entre elles n’est utile lorsqu’il s’agit de l’heure du coucher.

Exercice régulier

L’exercice a un expérience avérée pour aider à mieux dormir. John Hopkins déclare que la corrélation entre les deux a besoin de plus de recherche. Cependant, l’exercice peut vous aider à mieux dormir pour de nombreuses raisons. D’une part, cela vous épuise physiquement, ce qui signifie que vous pouvez vous sentir plus fatigué à l’heure du coucher. Deuxièmement, l’exercice est excellent pour l’anxiété car il vous permet de canaliser toutes les pensées troublantes vers l’activité physique. La recherche a suggéré que l’exercice peut aider les gens à gérer leur anxiété et apporter plus de positivité dans la journée. Faire cela pendant la journée peut réduire l’anxiété plus tard dans la journée à l’approche de l’heure du coucher.

Envisager une thérapie

Parfois, la thérapie est la meilleure option pour traiter l’anxiété liée au sommeil. Un professionnel de la santé peut vous aider à comprendre ce qui cause l’anxiété en premier lieu et à élaborer un plan de traitement qui fonctionnera pour vous. Certaines des suggestions qu’ils pourraient faire, sur le plan thérapeutique, incluent ces trois éléments clés :

Thérapie cognitivo-comportementale

Thérapie cognitivo-comportementale est similaire à tout ce dont nous avons discuté, mais c’est une méthode de plus près guidé par votre thérapeute. Avec cette méthode, vous identifierez vos blocages en termes de raison pour laquelle vous ne pouvez pas dormir et apporterez des changements à votre routine ou à votre comportement pour, espérons-le, améliorer vos habitudes de sommeil. Selon le Clinique Mayoil existe un certain nombre de techniques avec la TCC, et votre thérapeute peut vous proposer un plan qui vous convient le mieux.

Thérapie d’exposition

Avec la thérapie d’exposition, vous affrontez votre peur de front avec l’aide de votre thérapeute. Ensemble, vous examinerez la peur et la gérerez directement. Selon le Clinique de Clevelandcela peut signifier imaginer dormir et faire de courtes siestes jusqu’à ce que vous puissiez éventuellement gérer une nuit de sommeil confortable.

Médicament

Il est possible que votre thérapeute vous recommande des médicaments pour vous aider à dormir. Pour ces troubles anxieux du sommeil plus graves, vous pourriez obtenir une ordonnance pour un anxiolytique qui ciblera cet aspect du trouble, plutôt que la partie endormie, selon la Cleveland Clinic. Cependant, votre thérapeute pourrait également vous prescrire quelque chose pour vous aider à dormir. Encore une fois, c’est quelque chose que vous et votre thérapeute pouvez discuter et comprendre ensemble.

Pour plus d’aide pour améliorer votre routine de sommeil et faire face à l’anxiété, essayez ces conseils pour améliorer votre santé mentale sans faire appel à un thérapeute ou des options thérapeutiques abordables qui ne nécessitent pas d’assurance.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.