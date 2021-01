Lors d’un spectacle de gadgets mis en scène sur les écrans d’ordinateurs, de tablettes et de téléphones, des écrans d’un type beaucoup plus grand occupaient beaucoup de bande passante.

La pandémie qui a forcé le CES annuel à adopter un format uniquement en ligne a également laissé le salon un espace sûr et a rendu les télévisions plus vitales pour les Américains enfermés.

«C’est devenu ce centre de tout ce que nous faisons parce que nous ne pouvons pas complètement quitter la maison», a déclaré Carolina Milanesi, analyste chez Creative Strategies.

En décembre, NPD Group a rapporté que les ventes de téléviseurs à ce jour en 2020 avaient dépassé de 19% les ventes de 2019 à ce stade. Les exposants du CES 2021 ont répondu à cette demande comme d’habitude: en essayant de trouver des fonctionnalités pour vous persuader de remplacer le téléviseur qu’ils vous ont vendu auparavant.

Écrans plus grands et plus lumineux

Dans la taille de l’écran, 80 peuvent être les nouveaux 50. Avec les Américains achetant des téléviseurs plus grands – NPD a trouvé 65 pouces. et les téléviseurs plus grands passant de 13% des ventes en 2018 à 21% en 2020 – les fabricants visent désormais à rendre les écrans 80 pouces grand public.

A déclaré Aaron Dew, directeur du développement de produits de TCL, lors de la présentation de cette société: « Nous pensons que 2021 sera une grande année pour des écrans encore plus grands » – c’est-à-dire 85 pouces et plus.

Les téléspectateurs peuvent trouver plus à aimer dans les mises à niveau de la technologie d’affichage qui fournissent un rétroéclairage plus précis et un contraste HDR (High Dynamic Range) plus réaliste.

«Alors que les gens regardent de plus en plus des émissions de télévision en streaming créées dans des formats HDR comme Dolby Vision, la possibilité pour de petites zones de l’écran d’être beaucoup plus lumineuses peut vraiment rendre le contenu plus réaliste et immersif», a envoyé un courriel à Avi Greengart, fondateur et analyste principal de Techsponential.

Les acheteurs de maisons plus petites qui ne peuvent même pas accueillir un téléviseur de 60 pouces bénéficient de prix plus bas sur des ensembles plus petits. « Maintenant, c’est tout ce qui est jusqu’à 55 ans qui a tendance à être raisonnable », a commenté Milanesi.

Téléviseurs 8K sans contenu 8K

Les fournisseurs de téléviseurs veulent que votre achat sur grand écran inclue une résolution 8K, avec quatre fois les pixels des téléviseurs 4K qui ont eux-mêmes quatre fois les pixels de la HD. La Consumer Technology Association, le groupe commercial d’Arlington, en Virginie, qui produit du CES, prédit que les expéditions de 8K aux détaillants atteindront 1,7 million en 2021, en hausse de 300% par rapport à 2020.

Mais avec un contenu 8K limité à certaines vidéos YouTube, des jeux sur la Xbox Series X et (éventuellement) la PlayStation 5, et des vidéos 8K tournées sur des smartphones tels que le nouveau Galaxy S21 – et avec des plafonds de données comme les limites désormais nationales de Comcast dissuadant le streaming 8K – les prévisions y restent médiocres.

Au lieu de cela, les fabricants de téléviseurs mettent l’accent sur de meilleurs logiciels pour améliorer le matériel 4K et même HD à la résolution 8K – bien que sur des ensembles plus petits, de nombreux téléspectateurs ne verront de toute façon pas la différence entre 4K et 8K.

Un problème moins évident avec les ensembles 8K: ce sont des porcs électriques.

«Les téléviseurs 8K d’aujourd’hui consomment généralement jusqu’à deux fois plus d’énergie que les téléviseurs 4K de taille similaire», a envoyé un courriel à Noah Horowitz, directeur du Center for Energy Efficiency Standards du Natural Resources Defense Council, citant les spécifications du fabricant.

Greengart reste sceptique à l’égard de cette catégorie: «C’est un cas où la technologie de fabrication est prête, donc les vendeurs espèrent que les consommateurs paieront une prime pour un plus grand nombre.»

La diffusion TV avance tranquillement

Pour les coupeurs de cordon, les meilleures nouvelles du CES peuvent se cacher dans les fiches techniques de certains téléviseurs, notant la prise en charge de NextGen TV, une nouvelle norme pour la télévision diffusée maintenant dans plus de 20 villes qui devrait toucher plus de la moitié des ménages américains d’ici la fin de l’année.

NextGen (également appelé ATSC 3.0 d’après le comité des systèmes de télévision avancés qui l’a développé et l’ancienne norme numérique ATSC 1.0, qui reste à l’antenne dans toutes les stations NextGen) peut fournir 4K aux antennes. Il fournit déjà la TVHD avec un contraste, un son et une réception améliorés.

«Il est moins impacté par le bruit et les interférences», a déclaré Dave Folsom, directeur de la technologie chez Peal TV, un groupe de diffuseurs soutenant NextGen.

Les stations, quant à elles, devraient apprécier la capacité de NextGen à acheminer des publicités ciblées, correspondant à la capacité «adressable» des publicités télévisées par câble.

La confidentialité n’est toujours pas une fonctionnalité

Les téléviseurs ressemblent de plus en plus à des ordinateurs – Samsung a montré comment ses appareils vous permettaient de déplacer un appel vidéo Google Duo d’un téléphone à un autre en touchant le téléphone sur l’appareil – mais les fabricants ne semblent pas à l’écoute des problèmes de confidentialité.

La vie privée n’a pas été saluée par les principaux fournisseurs de télévision cette année. Samsung, qui a consacré une partie du CES de l’année dernière à la présentation de meilleures fonctionnalités de confidentialité, a refusé de parler de ce sujet cette semaine.

« La confidentialité n’a pas été un thème majeur cette année », a déclaré Greengart. « Au lieu de cela, nous voyons de plus en plus de téléviseurs intelligents utiliser des plates-formes d’entreprises comme Google et Roku qui sont expressément conçues pour profiter de vos habitudes de visionnage. »

Rob Pegoraro est un rédacteur technique basé à Washington, DC. Pour soumettre une question technique, envoyez un courriel à Rob à rob@robpegoraro.com. Suivez-le sur Twitter à @robpegoraro.