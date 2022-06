Oui, vous devriez tester pour Covid avant d’aller à un rassemblement

Désolé de vous décevoir, mais le Covid-19 est toujours une menace présente et persistante. Les États-Unis sont au milieu d’une ascension de plusieurs mois de cas confirmés – sans aucun signe de dirigeants réimplémentant les mandats de masque et deux nouvelles sous-variantes d’omicron potentiellement plus infectieuses élevant leurs vilaines têtes – tout comme la saison des fêtes d’été bat son plein.

Parmi les efforts d’atténuation éprouvés, comme le masquage et la ventilation, les tests restent essentiels, quel que soit le statut vaccinal, en particulier si vous prévoyez de vous rassembler à quelque titre que ce soit. (Bien que le risque d’infection soit beaucoup plus faible pour les événements en plein air, les tests sont importants, que votre fête se déroule à l’intérieur ou à l’extérieur.)

« Les tests sont vraiment, vraiment importants », déclare Abraar Karan, médecin spécialiste des maladies infectieuses et chercheur à l’Université de Stanford. « Le problème est qu’à mesure que le temps passe et que les gens sont plus fatigués, ils peuvent ne pas penser que cela compte. » La fatigue des tests peut se matérialiser lors de grands événements comme des concerts, dit Karan, principalement parce que vous n’êtes pas aussi susceptible de revoir d’autres participants. Il est très peu probable que vous sachiez jamais si d’autres spectateurs sont tombés malades.

Après des années de vacances et de célébrations reportées, Karan dit que les gens peuvent hésiter à se tester avant ces événements importants de peur de devoir sauter l’occasion s’ils sont testés positifs. Ajoutez le coût potentiel des tests et les obstacles logistiques même pour trouver un centre de test et il n’est pas surprenant que les gens sautent complètement cette précaution. Cependant, l’état d’esprit de l’ignorance est un bonheur fait plus de mal que de bien, car il existe une probabilité extrêmement élevée de transmission si une personne infectieuse sans le savoir assiste à une fête.

Les tests avant un rassemblement sont rapides, peu coûteux et relativement accessibles par rapport à la vague d’omicron de 2021 et du début de 2022. Voici ce qu’il faut garder à l’esprit à propos des tests si vous assistez ou organisez une fête cet été.

Pour les invités

Si vous tamponnez avant un coup, testez aussi près que possible du début de l’événement, dit Karan. Cela implique une certaine planification, car les tests ne sont plus gratuits pour les personnes sans assurance – coûtant entre 100 $ et 200 $ pour les tests PCR et 10 $ à 40 $ pour les tests rapides – et certains lieux de test ont fermé. Étant donné que les tests PCR prennent plus de temps à traiter (et que vous avez une plus grande probabilité d’être exposé à Covid entre le moment où vous avez obtenu le test et l’événement lui-même), Karan recommande aux fêtards d’utiliser des tests antigéniques rapides. «Les tests antigéniques sont très efficaces pour détecter si vous avez un potentiel de transmission, en particulier au début de votre infection», dit-il.

Chaque ménage américain est éligible pour recevoir des tests gratuits à domicile par courrier ou peut être remboursé par les compagnies d’assurance maladie pour le coût des tests rapides. Le gouvernement maintient également une base de données des lieux de test proposant des tests gratuits ou à faible coût ; certaines municipalités distribuent des tests rapides à domicile dans les bibliothèques et les centres de santé communautaires.

Si vous avez été exposé à une personne atteinte de Covid-19, vous devriez idéalement effectuer plusieurs tests dans la semaine précédant votre événement. « C’est ainsi que vous allez vraiment attraper une infection et arrêter la propagation », dit Karan.

Aussi décevant que cela puisse être, si vous obtenez un résultat positif à votre test pré-party, n’assistez pas au rassemblement. Dites à votre hôte que vous avez été testé positif au Covid-19 et que vous devrez manquer l’événement, mais vous célébrerez avec lui une fois que vous serez rétabli. « Vous devez être prêt à dire: » Je n’y vais pas « , et c’est le problème que nous avons », déclare Donald Yealy, médecin-chef du centre médical de l’Université de Pittsburgh. «Nous avons remarqué que les personnes, qu’elles présentent des symptômes ou occasionnellement lorsqu’elles sont séropositives, veulent toujours essayer d’avoir ce contact social. Et cela signifie simplement que vous devenez un épandeur.

Bien que le test avant une fête puisse vous aider à vous sentir sûr que vous ne propagerez pas Covid à d’autres participants, votre seul test négatif n’aura pas d’impact majeur sur la propagation si personne d’autre à l’événement n’a testé. Dans les cas où les hôtes n’exigent pas que les invités testent au préalable, ou si vous n’êtes pas sûr du protocole, vérifiez le niveau Covid-19 de la communauté en ligne et prenez la meilleure décision en fonction de l’évaluation des risques personnels, explique David Souleles, le directeur du Équipe d’intervention Covid-19 à l’Université de Californie à Irvine.

Par exemple, si le comté où se tient la douche de bébé à l’intérieur de votre cousin a un niveau de transmission élevé, les Centers for Disease Control and Prevention recommandent de porter des masques à l’intérieur en public, quel que soit le statut de vaccination et d’améliorer la ventilation (sur laquelle vous avez probablement très peu de contrôle). ). Pour les personnes immunodéprimées ou à haut risque, le CDC recommande de porter un respirateur N95 ou KN95 et de parler à votre médecin de traitements comme les antiviraux oraux.

«Si vous êtes vacciné et boosté et que vous n’êtes pas à haut risque, vous pouvez choisir de vous tester et d’assister à l’événement, puis de tester à nouveau trois à cinq jours après l’événement. Vous pouvez également décider de vous masquer lorsque vous assistez à l’événement, même si votre hôte n’exige pas de masque », explique Souleles. « Si vous êtes quelqu’un qui présente un risque plus élevé de maladie grave, ou si vous vivez ou êtes fréquemment entouré d’une personne à risque plus élevé, vous pouvez décider de transmettre un événement particulier afin de réduire votre risque. »

Pour les hôtes

Les hôtes de la fête ont le pouvoir de dicter les protocoles Covid lors de leur événement. Si vous exigez un test Covid négatif de vos invités avant l’événement, c’est à vous de décider comment vérifier les résultats des invités, dit Souleles. Alors que la plupart des organisateurs de fêtes sont probablement à l’aise avec un système d’honneur, confiants que leurs invités ont effectivement testé et resteraient à la maison s’ils sont positifs, d’autres voudront peut-être demander aux participants de montrer une photo avec un horodatage de leur test négatif. Une autre option, dit Souleles, consiste à fournir des tests rapides aux invités à leur arrivée – bien que, selon la taille de votre fête, cela puisse coûter cher si vous payez 10 $ pour un seul test.

Dans le cas où vous ou un autre fêtard testez plus tard positif et vous informe, informez les autres invités dès que vous le pouvez, conseille Yealy. Ne dites pas au reste de la liste des invités qui est venu avec Covid, mais dites : « Je voulais juste vous faire savoir que nous avions un invité qui a été testé positif. De cette façon, les clients peuvent prendre une décision opportune et éclairée concernant les tests et s’ils doivent s’isoler.

Pour tout le monde

En plus de l’écouvillonnage avant un événement, Souleles dit que tout le monde devrait tester à nouveau trois à cinq jours après le rassemblement juste pour être en sécurité. Si vous voyagez pour un mariage et que vous prolongez votre séjour après les noces, emportez quelques tests rapides avec vous afin de ne pas avoir à parcourir les pharmacies locales pour les tests, recommande Souleles.

Si vous testez positif quelques jours après la fête, encore une fois, informez-en votre hôte ou vos invités dès que possible, dit Yealy. « Vous ne connaîtrez pas les conditions médicales et les risques d’une version grave de Covid-19 de toutes les autres personnes avec lesquelles vous êtes entré en contact », déclare Yealy. « La gentille chose à faire est de simplement leur faire savoir afin que chacun puisse évaluer à quel point dois-je m’inquiéter à ce sujet. »

Bien que le processus d’information de votre réseau puisse être «vraiment difficile psychologiquement», dit Karan, plus tôt les personnes autour de vous sont conscientes qu’elles ont été exposées, plus elles sont susceptibles d’isoler et de tester et, espérons-le, d’empêcher une nouvelle propagation.

Les tests ne sont qu’un aspect de la mise en place d’une défense solide contre le Covid-19. Lorsque vous ne pouvez pas être sûr que d’autres spectateurs de fêtes, de mariages ou de concerts ont pris les mêmes précautions que vous, comptez sur d’autres efforts d’atténuation, dit Yealy : vaccination, masquage à l’intérieur ou lors d’événements bondés et amélioration de la ventilation. « Faites les choses simples », dit Yealy, « et faites-les bien. »

Encore mieux est là pour vous offrir des conseils pratiques et approfondis pour vous aider à vivre une vie meilleure. Avez-vous une question sur l’argent et le travail; amis, famille et communauté; ou la croissance personnelle et la santé? Envoyez-nous votre question en remplissant ce formulaire. Nous pourrions en faire une histoire.