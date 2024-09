Oui, vous devez nettoyer votre langue. Voici comment et pourquoi

Votre médecin vous a-t-il demandé de tirer la langue et de dire « aaah » ? En examinant votre gorge, il examine également votre langue, ce qui peut en dire long sur votre santé.

Le médecin recherchera tout changement dans la surface de la langue ou dans la façon dont elle bouge. Cela peut indiquer des problèmes au niveau de la bouche elle-même, ainsi que l’état de votre santé générale et de votre système immunitaire.

Mais il n’est pas nécessaire d’attendre une visite chez le médecin. Nettoyer sa langue deux fois par jour peut vous aider à vérifier l’apparence et la sensation de votre langue – et à améliorer votre respiration.

À quoi ressemble une langue saine ?

Notre langue joue un rôle crucial dans l’alimentation, la parole et d’autres fonctions vitales. Il ne s’agit pas d’un simple muscle, mais plutôt d’un organe musculaire, composé de huit paires de muscles qui l’aident à se mouvoir.

La surface de la langue est recouverte de minuscules bosses visibles et palpables, appelées papilles, qui lui donnent une surface rugueuse.

On les confond parfois avec les papilles gustatives, mais ce n’est pas le cas. Sur les 200 000 à 300 000 papilles gustatives, seule une petite fraction contient des papilles gustatives. Les adultes en ont jusqu’à 10 000 et elles sont invisibles à l’œil nu, concentrées principalement sur la pointe, les côtés et l’arrière de la langue.

Une langue saine est rose, bien que la teinte puisse varier d’une personne à l’autre, allant du foncé au clair. rose.

Une petite quantité de revêtement blanc peut être normale. Mais des changements importants ou une décoloration peuvent indiquer une maladie ou autres problèmes.

Comment dois-je nettoyer ma langue ?

Nettoyer votre langue ne prend que 10 à 15 secondes environ, mais c’est un bon moyen de vérifier votre santé et peut facilement être intégré à votre routine de brossage des dents.

Vous pouvez nettoyer votre langue en la frottant doucement avec une brosse à dents ordinaire. Cela permet de déloger les débris alimentaires et d’empêcher l’accumulation de microbes sur sa surface rugueuse.

Ou vous pouvez utiliser un spécial gratte-langueCes instruments courbés sont en métal ou en plastique et peuvent être utilisés seuls ou accompagnés d’un gommage avec votre brosse à dents.

Vos collègues vous remercieront également : nettoyer votre langue peut aider à lutter contre mauvaise haleineLes gratte-langues sont particulièrement efficace pour éliminer les bactéries qui causent généralement la mauvaise haleine, cachées à la surface de la langue.

C’est quoi ce truc sur ma langue ?

Vous vérifiez votre langue pendant votre nettoyage quotidien et vous remarquez quelque chose de différent. Noter ces signes est la première étape. Si vous observez des changements et qu’ils vous inquiètent, vous devez en parler à votre médecin généraliste.

Voici ce que votre langue pourrait vous dire.

Revêtement blanc

Le développement d’un revêtement blanc sur la surface de la langue est l’une des changements les plus courants chez les personnes en bonne santé. Cela peut se produire si vous arrêtez de vous brosser ou de vous gratter la langue, même pendant quelques jours.

Dans ce cas, des débris alimentaires et des microbes se sont accumulés et ont provoqué la formation de plaque. Un frottement ou un grattage doux éliminera cette couche. L’élimination des microbes réduit le risque d’infections chroniques, qui peuvent être transférées à d’autres organes et provoquer maladies graves.

Revêtement jaune

Cela peut indiquer un muguet buccal, une infection fongique qui laisse une surface brute lorsqu’elle est frottée.

Le muguet buccal est commun chez les personnes âgées qui prennent plusieurs médicaments ou qui souffrent de diabète. Elle peut également toucher les enfants et les jeunes adultes après une maladie, en raison de la suppression du système immunitaire ou antibiotique utiliser.

Si vous souffrez de muguet buccal, votre médecin vous prescrira généralement un traitement antifongique pendant au moins un mois.

Revêtement noir

Fumer ou consommer beaucoup d’aliments et de boissons fortement colorés – comme le thé et le café, ou des plats contenant du curcuma – peut provoquer une apparence poilue. C’est ce qu’on appelle une langue noire velueIl ne s’agit pas de cheveux, mais d’une prolifération de bactéries qui peut indiquer une mauvaise hygiène bucco-dentaire.

Taches roses

Des taches roses entourées d’une bordure blanche peuvent donner à votre langue l’apparence d’une carte – c’est ce qu’on appelle «langue géographique« . C’est pas connu Qu’est-ce qui cause cette condition, qui ne nécessite généralement pas de traitement.

Douleur et inflammation

Une langue rouge et douloureuse peut indiquer une gamme de questionsy compris:

Sécheresse

De nombreux médicaments peuvent provoquer une bouche sèche, également appelée xérostomie. Il s’agit notamment des antidépresseurs, des antipsychotiques, des relaxants musculaires, des analgésiques, des antihistaminiques et des diurétiques. Si votre bouche est très sèche, elle peut être douloureuse.

Et le cancer ?

Les taches blanches ou rouges sur la langue qui ne peuvent pas être grattées, qui durent depuis longtemps ou qui se développent doivent être examinées par un dentiste dès que possible, tout comme les ulcères indolores. risque plus élevé de se transformer en cancer, par rapport à d’autres parties de la bouche.

Cancers de la bouche ont un faible taux de survie en raison d’une détection tardive – et ils sont en augmentation. vérifier ta langue pour les changements de couleur, de texture, les points douloureux ou les ulcères est critique.