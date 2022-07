Oui, votre matelas et vos oreillers pourraient saboter votre sommeil

Voyons si ce scénario vous semble familier. Tu remuer et tourner toute la nuit, dormir à travers votre alarme et se réveiller fatigué. Si vous avez fait des recherches sur les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas dormir, vous pensez peut-être La technologie, lumière bleue, température ambiante et prendre siestes sont les coupables de saboter votre sommeil. Mais si vous cessiez ces pratiques et que vous toujours sentir que tu es ne pas dormir suffisammentil est temps de porter votre attention sur votre le matelas et oreillers.

Si vous souffrez de problèmes de sommeil ou si vous vous réveillez toujours épuisé, vous devez d’abord exclure apnée du sommeil ou une autre condition médicale grave. Mais si vous êtes en clair, il est temps de blâmer votre lit. Un matelas ou un oreiller trop vieux ou qui ne vous offre pas le bon soutien peut gâcher votre sommeil. Voici comment déterminer la cause de votre mauvais sommeil et comment y remédier. (Pour en savoir plus, vous pouvez également consulter notre favori couvertures lestées, surmatelas et Draps de lit de l’année).

Josh Miller/Crumpe



Comment savoir si vous avez besoin d’un nouvel oreiller

Le mauvais type d’oreiller, ou un oreiller trop vieux, pourrait vous empêcher de passer une bonne nuit de sommeil. Même si vous ne pensez pas qu’il est temps de jeter votre oreiller actuel, vous devriez rechercher ces trois signes que vous devriez en obtenir un nouveau.

Parfois, la poussière et la crasse qui s’accumulent dans vos oreillers (dégoûtant, je sais) peuvent déclencher des allergies pendant que vous dormez, ce qui vous fait vous réveiller avec une congestion ou vous empêche de respirer la nuit. Dans ce cas, laver son oreiller peut contribuer à le faire revivre. Mais si votre oreiller est trop vieux – plus de deux ans – vous feriez mieux d’en acheter un nouveau. Découvrez ces conseils sur comment choisir l’oreiller parfait pour la façon dont vous dormez.

Votre matelas pourrait-il être la raison pour laquelle vous ne pouvez pas dormir ?

Un nouvel oreiller peut grandement vous aider à mieux dormir, mais si votre matelas n’est pas adapté, cela aura un impact beaucoup plus important sur votre sommeil.

Avant de commencer acheter un nouveau matelas, il existe plusieurs façons de résoudre les problèmes avec votre système actuel. Votre matelas était autrefois ferme, mais est devenu de plus en plus moelleux au fil des ans ? Ce manque de soutien peut gâcher le alignement de votre colonne vertébrale et pourrait causer des maux et des douleurs. Il y a un peu façons de rendre un matelas moelleux plus ferme qui sont moins chers que l’achat d’un nouveau matelas. Surmatelas et utilisation la bonne base pour votre lit peut aider.

MatelasFerme



Que se passe-t-il si vous finissez par acheter un nouveau matelas qui s’avère trop ferme et que vous avez dépassé la période d’essai proposée par la plupart des fabricants de matelas en ligne ? Un matelas ferme peut mettre trop de pression sur votre corps, causant douleur et raideur. Vous pouvez utiliser quelques tactiques pour rendre votre matelas ferme plus doux.

Que se passe-t-il si votre matelas est parfait, mais que vous vous réveillez congestionné nuit après nuit ? Tout comme avec votre oreiller, si votre matelas a plus de quelques années, il a probablement accumulé beaucoup de poussière, d’acariens et de débris qui peuvent déclencher des allergies. Vous pouvez facilement nettoyer en profondeur votre matelas pour l’aider à se sentir nouveau à nouveau.

Enfin, si vous avez un matelas à ressorts plus ancien, il peut être utile de le retourner. Cependant, en raison de la façon dont ils sont conçus, vous ne peut pas retourner les nouveaux matelas en mousse. Donc, si votre matelas en mousse manque de tout le soutien qu’il avait autrefois, il est temps de le jeter.

Si aucune de ces solutions ne vous aide à mieux dormir, il est temps d’acheter un nouveau matelas. La plupart des matelas sont conçus pour durer 10 ans, donc si le vôtre est plus vieux que cela, recherchez-les neuf signes qu’il est temps de le remplacer.

Prêt à magasiner pour un nouveau? Tout d’abord, posez-vous ces sept questions pour trouver le bon matelas. Ensuite, consultez notre guide pour acheter un matelas en ligne et notre liste des meilleurs matelas vous pouvez obtenir dans une boîte expédiée à votre porte d’entrée.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.