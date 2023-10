Oui, Pandor a appelé le Hamas, mais elle n’a pas soutenu le meurtre de citoyens israéliens

La ministre des Relations internationales, Naledi Pandor, a confirmé qu’elle avait appelé le Hamas.

Elle avait en effet téléphoné à un leader du Hamas, a finalement confirmé le ministre des Relations internationales et de la Coopération, Naledi Pandor, en début d’après-midi de mardi, après une matinée de confusion. Mais elle n’a pas exprimé son soutien au meurtre de civils israéliens, a-t-elle ajouté. « Le ministre Pandor et le leader du Hamas ont discuté de la manière d’acheminer l’aide humanitaire nécessaire à Gaza et dans d’autres parties des territoires palestiniens », lit-on dans un communiqué du Département des relations internationales et de la coopération (Dirco).

