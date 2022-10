Oui ou non ? Les ventes de baskets Yeezy montent en flèche alors que les fans et les entreprises se divisent pour donner la botte à Kanye West

Rafael Joseph fait face à un dilemme coûteux. Normalement, il ne réfléchirait pas à deux fois avant de lacer l’une de ses huit paires de baskets Yeezy – le partenariat très médiatisé entre Adidas et Kanye West, également connu sous le nom de Ye.

Mais après les récentes diatribes antisémites du rappeur sur les réseaux sociaux et un podcast, Joseph – qui est juif – envisage de donner le coup d’envoi à sa collection coûteuse.

“J’adore les porter, tu sais? Et je me suis retrouvé dans une position où toute ma collection a été ruinée par [his] déclarations », a déclaré Joseph.

Il fait partie des millions de collectionneurs de baskets et de fans de musique qui se demandent maintenant s’ils peuvent séparer les opinions et les actions controversées de West de ses créations.

Dans une vidéo TikTok expliquant ses sentiments mitigés, Joseph a exhorté le rappeur à s’excuser, affirmant que c’était la seule façon pour lui de porter à nouveau sa collection Yeezy.

“Je ne dis pas à tous les Juifs de ne plus porter de Yeezys. C’est une affaire personnelle”, a déclaré Joseph à CBC News depuis son domicile à Londres, en Angleterre.

“J’ai un problème personnel à mettre des vêtements de marque où je fais la promotion de quelqu’un qui cause vraiment des problèmes à mon peuple.”

Mais là où Joseph a un problème, beaucoup d’autres voient une opportunité dans la disgrâce de West.

Adidas split alimente le battage médiatique de Yeezy

Après qu’Adidas ait rompu ses liens avec West mardi, mettant fin à la production et ordonnant aux détaillants autorisés comme Foot Locker de retirer les produits Yeezy des magasins, le marché de la revente est entré en hyperdrive.

La plupart des Adidas Yeezys se vendaient à un prix de détail initial de 200 $ à 300 $ US, mais pourraient coûter des centaines d’autres à la revente.

Cette semaine, les prix de revente ont bondi alors que les sneakerheads se sont précipités pour acheter les chaussures recherchées, rendues plus exclusives que jamais par l’arrêt de la marque par Adidas.

Depuis lundi, les baskets et sandales Yeezy composent sept des 10 chaussures les plus vendues sur le géant de la revente StockX.

West est photographié à New York le 6 novembre 2019. De nombreux partenaires commerciaux et autres personnes associées au rappeur ont rompu leurs liens au cours des derniers mois en raison de son comportement controversé, notamment le port d’une chemise “White Lives Matter” lors d’un événement de mode. (Evan Agostini/Invision/Associated Press)

“Tant qu’il y a une demande pour cela, et que les gens viennent toujours vers nous et sont prêts à payer trois ou quatre fois le prix, cela n’a pas de sens pour nous de ne pas le vendre, n’est-ce pas ?” a demandé Richard Chang, copropriétaire du revendeur en ligne Sneaker Source Toronto, qui a environ 100 paires de Yeezys en stock.

Contrairement aux grands détaillants, Chang et son partenaire commercial, Shawn Alonto, ne peuvent pas se permettre de ne pas vendre leur approvisionnement restant – malgré leur propre malaise face aux récentes bouffonneries de West.

“Pour dire arrêtez de vendre, je ne peux pas vous le promettre”, a déclaré Alonto. “Mais juste en portant le produit en ce moment, ouais, c’est trop frais pour être rachitique dans certains Yeezys.”

Shawn Alonto, à gauche, et Richard Chang, copropriétaires de Sneaker Source Toronto, disent qu’ils ne prévoient pas d’arrêter de revendre Yeezys, mais qu’ils ne porteront pas la marque eux-mêmes dans un avenir prévisible. (Fourni par Sneaker Source Toronto)

Dans tous les cas, bon nombre des paires qui flottent encore sur le marché de la revente ne seront probablement jamais mises sur le marché : avec des prix allant de quelques centaines à plusieurs milliers de dollars la paire, elles sont considérées comme des objets de collection, dont la valeur devrait augmenter en les années à venir.

“Beaucoup de gens qui en avaient un tas dans leur placard qu’ils allaient probablement porter un jour, qui allaient peut-être le vendre, vont probablement le garder pour toujours”, déclare Andrei Zelenine, copropriétaire de Toronto sneaker magasin Kenshi, qui a vu sa propre ruée vers les chasseurs de Yeezy cette semaine.

“La plupart des gens qui les achètent, ils ne semblent pas se soucier de ce qui se passe [with West]. Ils les aiment juste parce que ce sont de bonnes chaussures… Ce n’est qu’une sneaker, en fin de compte. La chaussure n’a pas sa propre voix.”

Andrei Zelenine, à droite, et Pat Bryjak sont photographiés devant un mur de boîtes à chaussures Yeezy dans leur magasin de streetwear de Toronto, Kenshi, lors d’une entrevue avec CBC News mardi. (Nouvelles de Radio-Canada)

La ruée vers les listes de lecture Ye-proof

Même les entreprises sans lien avec les entreprises commerciales de West se sont précipitées pour prendre leurs distances avec le rappeur – y compris les magasins, les restaurants et les gymnases qui suppriment désormais sa musique de leurs listes de lecture.

Un “grand détaillant” au Canada faisait partie des centaines d’entreprises qui ont retiré les morceaux de West de leur rotation au cours de la semaine dernière, aux côtés de grands groupes de restaurants et d’hôtels en Australie et aux États-Unis, a déclaré Ola Sars, PDG de Soundtrack Your Brand, qui fournit de la musique à environ 22 000 entreprises dans le monde. Sars a refusé de nommer les entreprises impliquées.

West se produit au festival de musique Coachella à Indio, en Californie, le 21 avril 2019. Certaines entreprises, notamment des magasins, des salles de sport et des restaurants, suppriment désormais la musique de West de leurs listes de lecture. (Rich Fury/Getty Images pour Coachella)

Les grandes marques étaient particulièrement préoccupées par la perception des clients, ce qui conduira probablement davantage à débrancher la musique de West, a déclaré Melanie Fulker, directrice de la clientèle de Startle Music, un concurrent de la société de Sars.

“Il suffit, dans un cas extrême, qu’un client entende la chanson et en soit contrarié et c’est une association durable qu’il aura avec cette marque”, a déclaré Fulker.

“Dans de nombreux cas, les entreprises veulent s’exprimer sur les problèmes, mais aussi [to] pécher par excès de prudence et assurez-vous simplement qu’ils se protègent.”

Les géants du fitness Peloton et Equinox font partie des marques qui ont confirmé qu’elles n’utiliseront plus la musique de West dans leurs cours. Les grandes chaînes de gym canadiennes, dont GoodLife Fitness et Fitness World, ont refusé de commenter.

L’instructrice de cycle de spin de Winnipeg, Hannah Pratt, a décidé lundi qu’elle ne jouerait plus les chansons de West pendant ses cours au Wheelhouse Cycle Club, qui comprennent une balade sur le thème du hip-hop le dimanche matin.

“Mon rôle d’instructeur de vélo en salle [involves] créer des listes de lecture qui tentent d’apporter de la positivité, de la joie, de la connectivité, de la motivation, de l’inspiration aux personnes qui franchissent ces portes”, a déclaré Pratt, qui est également le directeur du marketing du studio.

“En jouant Kanye West, je n’allais pas faire ces choses – surtout s’il y avait des gens de la communauté juive qui sont sur mes manèges.”

Les collectionneurs de baskets se précipitent pour acheter des chaussures Yeezy, faisant grimper leurs prix, depuis qu’Adidas a annoncé l’arrêt de la production de la marque Yeezy. Ici, certains styles de Yeezys sont photographiés dans un magasin de revente de baskets à Paramus, NJ, mardi. (Seth Wenig/Associated Press)

Bien qu’Adidas n’ait pas dit ce qu’il prévoyait de faire avec son stock de Yeezys invendus, les initiés de l’industrie et les fans de baskets espèrent que le géant des vêtements de sport continuera à créer les mêmes designs emblématiques – sans référence à West.

Alors que Joseph attend des excuses qui ne viendront peut-être jamais, il ne sait que faire de ses huit paires de Yeezy : les garder dans son placard ? Les vendre à l’un des nombreux collectionneurs qui cherchent à acheter ? Ou peut-être les donner à une bonne cause.

“C’étaient des chaussures chères”, a-t-il déclaré. “Je ne vais pas mentir, je ne veux pas vraiment leur faire perdre.”