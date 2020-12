L’ancien président américain Barack Obama a été grondé, notamment de la part de certains de ses propres collègues démocrates, pour avoir commenté que des slogans «accrocheurs» comme le cri de ralliement progressiste de «défund la police» ne font qu’aliéner les électeurs potentiels.

« Vous avez perdu un large public dès que vous le dites, ce qui rend beaucoup moins probable que vous obteniez les changements que vous vouliez, » Obama a déclaré dans une interview à l’émission Snapchat «Good Luck America» qui devrait être diffusée mercredi, selon Axios.

Le démocrate a préconisé une approche supposée plus pragmatique, disant: «La clé est de décider, voulez-vous réellement faire quelque chose ou voulez-vous vous sentir bien parmi les personnes avec lesquelles vous êtes déjà d’accord? »

L’appel à «Défund la police» a été popularisé lors de la vague de protestations et d’émeutes contre le racisme, qui a balayé les États-Unis après le meurtre de l’homme afro-américain George Floyd lors de son arrestation par la police de Minneapolis. Depuis lors, il a été utilisé par des groupes militants comme Black Lives Matter et même certains politiciens.

Il a été largement soutenu que la simplicité de l’expression «Défund la police» pourrait amener les Américains à croire que c’est une poussée pour dissoudre complètement les forces de l’ordre. Alors qu’en réalité, ses partisans disent qu’il s’agit d’un appel à la réaffectation de certains fonds publics vers les services sociaux comme le logement et les soins de santé mentale.

Les démocrates progressistes ont immédiatement rompu les rangs avec l’ex-président, le réprimandant pour avoir pris la situation à la légère et lui avoir appris la différence entre «slogans» et «politique».

« Ce n’est pas un slogan mais une demande politique, » a tweeté Ilhan Omar, membre du Congrès du Minnesota et membre de ‘Squad’.

La députée élue du Missouri, Cori Bush, a également répondu à Obama, affirmant que même si elle était préoccupée par la perte électorale, «Nous perdons nos proches à cause de la violence policière» et que «Defund the Police» est «Un mandat pour garder notre peuple en vie.»

«On a beaucoup parlé des expressions qui aident ou nuisent aux campagnes électorales. J’ai vu TRES peu parler des stratégies qui résolvent réellement la crise au centre ». a écrit Jamaal Bowman, nouveau membre du Congrès du 16e district de New York.

Nous perdons des gens entre les mains de la police. Ce n’est pas un slogan mais une demande politique. Et le fait de centrer la demande d’investissements et de budgets équitables pour les collectivités de tout le pays nous permet de progresser et de garantir la sécurité. https://t.co/Vu6inw4ms7 – Ilhan Omar (@IlhanMN) 2 décembre 2020

Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Président, parlons de perdre des gens. Nous avons perdu Michael Brown Jr. Nous avons perdu Breonna Taylor. Nous perdons nos proches à cause de la violence policière. Ce n’est pas un slogan. C’est un mandat pour garder notre peuple en vie. Defund la police. https://t.co/Wsxp1Y1bBi – Cori Bush (@CoriBush) 2 décembre 2020

On a beaucoup parlé des expressions qui aident ou nuisent aux campagnes électorales. J’ai vu TRES peu parler des stratégies qui résolvent réellement la crise au centre. Nous sommes ici pour résoudre les choses, non? Parler de parler ne fait pas ça. – Jamaal Bowman (@JamaalBowmanNY) 2 décembre 2020

Le contrecoup des paroles d’Obama n’est pas resté à l’intérieur du périphérique, et son propre célèbre « Vif » Le slogan de la campagne de 2008 «Yes We Can» a commencé à être tendance sur Twitter, alors que les commentateurs se moquaient de lui pour hypocrisie.

Les critiques ont ridiculisé Obama pour avoir compté sur « vide » rhétorique, rappelant aux lecteurs qu’au cours de ses huit années à la Maison Blanche, les démocrates ont perdu la Chambre et le Sénat au profit des républicains. « Des slogans accrocheurs comme » Oui, nous pouvons « bien sûr, ils sont géniaux car ils sont vagues et ne promettent rien », a tweeté une personne.

Slogans accrocheurs comme "Oui nous pouvons," bien sûr, sont géniaux car ils sont vagues et ne promettent rien. "Defund the Police" implique des politiques spécifiques dont les politiciens seront alors responsables. – Je sais qu’il peut obtenir le travail, mais peut-il faire le travail? (@edillades) 2 décembre 2020

Folks, vous ne gagnez que des gens avec des slogans vides comme "Oui nous pouvons". – | Guri⟩ (@Gurjot__Mann) 2 décembre 2020

"Oui nous pouvons" a littéralement perdu des milliers de sièges en 8 ans. Ceux qui ont couru sur Defund la police n’ont pas perdu et seuls ceux qui ont laissé leurs adversaires contrôler le récit de ce que DTP signifie perdu. – Enver Morales (@morenverca) 2 décembre 2020

Obama a littéralement remporté la présidence sur les slogans «oui, nous pouvons» et «changer». Ce dernier est UN mot. La seule différence est que «Defund the police» est un slogan avec des politiques réelles derrière lui. Des politiques clairement énoncées dans le slogan lui-même – Vonté (@NepswirlDaBeard) 2 décembre 2020

Certains se sont moqués du slogan d’Obama en le combinant avec le cri de ralliement actuel tweet «Oui, nous pouvons dissoudre la police.»

oh désolé, oui nous pouvons défund la police https://t.co/m0qqdLIoWz – riss 🌻 (@risskybitch) 2 décembre 2020

Alors que le contrecoup était féroce, certains étaient entièrement d’accord avec Obama, affirmant que « extrême gauche » slogans comme «Défund la police» font en effet fuir les électeurs.

L’extrême-gauche préfère lancer des crises de colère face au président Obama appelant à leurs slogans stupides plutôt que d’admettre les conséquences de leurs actes – et comment cela a joué dans le vif du sujet. @GOPles mains. "Oui nous pouvons" rassemblé les gens. "Defund the Police" les chasse. Période. – Samantha (@agentcurieuse) 2 décembre 2020

Obama a raison et c’est vraiment incroyable et déroutant que les gens pensent "Oui nous pouvons" et "Changement" dans la même lumière que "Defund la police." Il est vraiment très inquiétant que le besoin de tendances sur Twitter et les médias sociaux ait assombri chaque once de pragmatisme d’aujourd’hui. "activisme." https://t.co/T89Ly7XsUc – Max.Adjei (@ max_adjei1) 2 décembre 2020

