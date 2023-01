Oui, nous avons suffisamment de matériaux pour alimenter le monde avec des énergies renouvelables

Alimenter le monde avec des énergies renouvelables nécessitera beaucoup de matières premières. La bonne nouvelle est qu’en ce qui concerne l’aluminium, l’acier et les métaux des terres rares, il y a beaucoup à faire, selon une nouvelle analyse.

Dans l’Accord de Paris de 2015, les dirigeants mondiaux se sont fixé pour objectif de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 °C, et atteindre cet objectif nécessitera la construction de nombreuses nouvelles infrastructures. Même dans les scénarios les plus ambitieux, le monde dispose de suffisamment de matériaux pour alimenter le réseau mondial avec des énergies renouvelables, ont découvert les chercheurs. Et l’extraction et le traitement de ces matériaux ne produiront pas suffisamment d’émissions pour réchauffer le monde au-delà des objectifs internationaux.

Il y a un hic à toutes ces bonnes nouvelles. Bien que nous ayons techniquement suffisamment de matériaux dont nous avons besoin pour construire une infrastructure d’énergie renouvelable, leur extraction et leur traitement peuvent être un défi. Si nous ne le faisons pas de manière responsable, mettre ces matériaux sous une forme utilisable pourrait entraîner des dommages environnementaux ou même des violations des droits de l’homme.

Pour mieux comprendre les exigences matérielles pour atteindre les objectifs climatiques, les chercheurs ont examiné 17 des matériaux clés nécessaires pour produire de l’électricité à faibles émissions. Ils ont estimé la quantité de chacune de ces substances qui serait nécessaire pour construire des infrastructures plus propres et les ont comparées aux estimations de la quantité de ces ressources (ou des matières premières nécessaires à leur fabrication) disponibles dans les réserves géologiques. Les réserves géologiques comprennent le matériel total sur la planète qui peut être récupéré de manière économique.

La plupart des technologies renouvelables nécessitent des matériaux en vrac comme l’aluminium, le ciment et l’acier. Mais d’autres ont aussi besoin d’ingrédients spéciaux. Les panneaux solaires fonctionnent au polysilicium, tandis que les éoliennes ont besoin de fibre de verre pour leurs pales et de métaux de terres rares pour leurs moteurs.

Les besoins en matériaux varient en fonction du type de nouvelle infrastructure que nous construisons et de la rapidité avec laquelle nous la construisons. Pour les scénarios d’action climatique les plus ambitieux, près de 2 milliards de tonnes d’acier et 1,3 milliard de tonnes de ciment pourraient être nécessaires pour les infrastructures énergétiques d’ici 2050.

La production de dysprosium et de néodyme, des métaux de terres rares utilisés dans les aimants des éoliennes, devra quadrupler au cours des prochaines décennies. Le polysilicium de qualité solaire sera un autre produit phare, le marché mondial devant croître de 150 % d’ici 2050.

Mais pour chaque scénario examiné par l’équipe, les matériaux nécessaires pour maintenir le monde sous la barre des 1,5 °C de réchauffement ne représentent “qu’une fraction” des réserves géologiques mondiales, déclare Seaver Wang, codirecteur de l’équipe climat et énergie du Breakthrough. Institute et l’un des auteurs de l’étude, publiée cette semaine dans la revue Joule.

Il y aura des conséquences à creuser dans ces réserves. Les chercheurs ont découvert que les impacts des émissions de l’extraction et du traitement de ces matériaux cruciaux pourraient atteindre un total de 29 gigatonnes de dioxyde de carbone d’ici 2050. La plupart de ces émissions sont attribuées au polysilicium, à l’acier et au ciment.

Les émissions totales provenant de l’extraction et du traitement de ces matériaux sont importantes, mais au cours des 30 prochaines années, elles représentent moins d’un an d’émissions mondiales provenant des combustibles fossiles. Ce coût initial des émissions sera plus que compensé par les économies réalisées grâce aux technologies d’énergie propre remplaçant les combustibles fossiles, a déclaré Wang. Les progrès réalisés dans la réduction des émissions de l’industrie lourde, comme l’acier et le ciment, pourraient également contribuer à réduire l’impact climatique de la mise en place d’infrastructures d’énergie renouvelable.

Cette étude s’est concentrée uniquement sur les technologies qui génèrent de l’électricité. Il n’incluait pas tous les matériaux qui seraient nécessaires pour stocker et utiliser cette électricité, comme les batteries des véhicules électriques ou le stockage du réseau.

La demande de matériaux pour batteries devrait exploser d’ici 2050. La production annuelle de graphite, de lithium et de cobalt devra être augmentée de plus de 450 % par rapport aux niveaux de 2018 pour répondre à la demande prévue de voitures électriques et de stockage en réseau, selon une étude de 2020 de la Banque mondiale.

Même en considérant les matériaux des batteries, la conclusion de base est la même, dit Wang : les réserves mondiales de matériaux nécessaires aux infrastructures d’énergie propre sont suffisantes, même pour les scénarios les plus exigeants.

Les sortir du sol sera la partie délicate. L’augmentation de la production de certains matériaux, en particulier ceux nécessaires aux batteries, présentera des défis sociaux et environnementaux.

Le silicium est utilisé dans les puces semi-conductrices ainsi que dans les panneaux solaires.

“Il y a une sous-estimation de ce qui doit se passer dans le secteur minier”, déclare Demetrios Papathanasiou, directeur mondial de l’énergie et des industries extractives à la Banque mondiale.

Prenez le cuivre, par exemple : le monde a extrait environ 700 millions de tonnes de cuivre depuis que nous avons commencé à extraire il y a des milliers d’années. Nous devrons extraire 700 millions de tonnes supplémentaires au cours des trois prochaines décennies, dit Papathanasiou, afin d’atteindre les objectifs climatiques. Ce n’est pas une question de réserves : les minerais sont là.

Le problème est que l’exploitation minière, que ce soit pour les combustibles fossiles ou pour les énergies renouvelables, peut causer des dommages environnementaux importants. Dans l’ouest des États-Unis, par exemple, les mines proposées pour des matériaux comme le cuivre et le lithium pourraient forcer les peuples autochtones à quitter leurs terres et causer de la pollution.

Ensuite, il y a la question de la main-d’œuvre. Dans certains cas, les matériaux sont aujourd’hui extraits par des travailleurs dans des conditions de travail injustes ou abusives. Malgré les efforts visant à interdire le travail des enfants, il est toujours répandu dans les mines de cobalt en République démocratique du Congo. Le traitement du polysilicium en Chine a été lié au travail forcé.

Trouver comment obtenir les matériaux dont nous avons besoin pour construire un avenir plus propre sans détruire les personnes ou les environnements dans le processus devrait être un objectif majeur de la transition vers les énergies renouvelables, déclare Papathanasiou. “Nous devons vraiment trouver des solutions qui nous procurent le matériel dont nous avons besoin de manière durable, et le temps est très court.”