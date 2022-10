Oui, nous avons besoin de plus de logements. Mais nous devons également faire mieux pour prévenir les expulsions et protéger les locataires

Cette chronique est l’opinion de Mohamad Bsat, avocat à la Hamilton Community Legal Clinic et fondateur de l’équipe de course Air Up There. Cela fait partie d’un projet spécial d’élection municipale de CBC Hamilton, mettant en vedette les voix de la communauté. Retrouvez toute notre couverture électorale ici.

Il y a une grave crise des expulsions ici même à Hamilton et, après des mois de campagne municipale, seuls quelques candidats en parlent.

En 2021, selon Statistique Canada Hamilton comptait 76 400 ménages locataires.

En tant qu’avocat spécialisé en droit du logement dans une clinique juridique, j’ai vu à quel point les choses se sont détériorées pour les locataires au cours des dernières années. Notre bureau a reçu plus de 7 000 appels d’avril 2021 à mars 2022 et créé plus de 5 956 prises de service , dont la plupart sont des appels concernant la location d’un particulier. La demande de soutien aux locataires est une rivière déchaînée.

La plupart des candidats reconnaissent qu’il y a une crise du logement galopante. Beaucoup proposent de construire plus de maisons comme solution. Mais ce n’est qu’un des mécanismes pour faire face à cette crise. Ce dont on ne parle pas assez, c’est de la crise des expulsions, qui exige un plan de réduction des méfaits.

De plus, ce qui n’est pas discuté, c’est le fait que la ville manque de soutien lorsqu’il s’agit de protéger les locataires d’un marché qui a marchandisé le logement. Les candidats ne parlent pas de propriétaires prédateurs. Le manque de contrôle locatif. Ou le système de tribunal inefficace.

A qui la responsabilité ?

Une introduction rapide au contexte, le gouvernement provincial supervise la Loi sur la location à usage d’habitation (RTA) et le tribunal de la Commission de la location immobilière (CLI).

La province a un rôle important à jouer dans la résolution de cette crise. La province établit le processus pour faire valoir les droits d’un locataire et les lois qui régissent la relation entre un propriétaire et un locataire.

Le reste – propriétaires prédateurs, soutien aux locataires, accès à la technologie, inspections des règlements et soutien communautaire – est une responsabilité partagée par la ville.

Les candidats doivent créer des programmes ici même dans la ville tout en travaillant simultanément pour pousser la province à combler les lacunes de la RTA et de la LTB. Notamment, la LTB est passée à une expérience purement numérique, qui a gravement entravé la capacité d’un locataire à participer pleinement au processus d’audience ; problèmes avec la technologie, la navigation sur Zoom et leur système de portail inadéquat.

Nous pourrions être en mesure de construire 50 000 maisons à Hamilton, car au moins une municipalité candidat a proposé – mais quel soutien et quel financement y a-t-il pour un locataire qui essaie de repousser un propriétaire prédateur ? Qu’est-ce qui existe pour garder un locataire logé ?

D’après mon expérience, je demande aux candidats de se mettre à la place d’un locataire, de comprendre le nombre de façons dont le système ne fonctionne pas pour eux.

Mettez-vous dans la peau d’un locataire

Avez-vous essayé d’assister ou même de naviguer dans une audience uniquement numérique sans accès à un ordinateur ou à une connexion Internet fiable ? Cela tombe souvent sur nos espaces de bibliothèque et les employés ne sont pas payés pour naviguer dans un processus judiciaire aux côtés d’un locataire au bord de l’itinérance.

Savez-vous combien de temps il faut pour faire entendre une demande de locataire à la CLI? Ce processus peut prendre des mois, voire un an, et il n’y a pas beaucoup de soutien pour vous aider pendant que vous attendez.

Avez-vous essayé de demander aux services de la réglementation municipale de venir chez vous pour une inspection? Le département est largement inefficace et lent, et encore moins capable d’être un mécanisme efficace contre les marchands de sommeil.

Où allez-vous dans la communauté si vous avez besoin d’aide pour déposer une requête contre votre propriétaire? Quelques groupes communautaires bénévoles se chargeaient de ce travail, mais le travail d’entraide a ses limites et il faut souvent les yeux d’un représentant légal. Il y a des limites à ce qu’une clinique juridique peut faire sans ressources efficaces.

La ville a créé un projet pilote de fonds de défense des locataires mais il est limité aux rénovations et aux augmentations de loyer qui dépassent la ligne directrice provinciale. Le fonds est également limité à 50 000 $ pour toute la ville pour l’année. En contentieux, ce n’est pas grand-chose. Une fois qu’il est épuisé, c’est tout.

Savez-vous combien de N13 (avis d’expulsion pour rénovation ou démolition) sont signifiés aux locataires chaque année ? C’est important.

La ville n’a pas mis en place de modèle de réduction des méfaits pour faire face à la crise des expulsions. En l’absence de contrôle des loyers pour la plupart des unités nouvellement construites, il est essentiel que des mécanismes soient en place pour préserver la location d’un locataire. Des programmes comme le programme de relogement rapide du Good Shepherd et les Tiny Shelters (HATS) de Hamilton Alliance existent dans la communauté – bien que HATS ne soit que décoller du sol — mais ils sont limités dans leur portée et ne sont là qu’une fois que vous avez perdu votre logement.

Comme l’a souligné Ahmed Ali, chercheur en politique de la santé basé à Toronto, la charité ne résoudra jamais un problème qui aurait dû être résolu par une politique publique.

Les candidats doivent développer un modèle complexe et robuste de réduction des méfaits pour garder les gens logés, ce qui signifie investir des sommes importantes pour créer un véritable soutien pour les locataires à Hamilton. Les locataires font face à un énorme rapport de force dans leurs relations avec les propriétaires, notamment par le biais des ressources financières. Pour la plupart – bien qu’il y ait bien sûr des exceptions – les locataires n’ont rien fait pour justifier l’expulsion, si ce n’est que leur loyer est trop bas pour qu’un propriétaire puisse réaliser un profit.

Nous avons besoin de plus de soutien pour les locataires, des inspections des règlements à l’accès numérique, et plus encore. Les 50 000 $ actuels pour soutenir les locataires face à l’une des pires crises d’expulsion que la ville ait jamais connues sont peu profonds.