Oui, Microsoft vend vraiment un sweat à capuche confortable pour votre manette Xbox frissonnante

Chaque année, alors que les températures se refroidissent et que vous vous emmitouflez sur le canapé près d’un feu, un objet dans votre maison vous regarde avec nostalgie de loin.

Si vous ne considériez pas le confort de votre manette Xbox auparavant, c’est maintenant votre chance de faire les choses correctement. La boutique Xbox Gear de Microsoft propose un vêtement destiné uniquement à votre petit compagnon de jeu inanimé.

Les sweats à capuche pour manettes miniatures Xbox sont en polyester et s’adaptent à une manette Xbox Series X/S. Ils viennent en noir ou blanc, avec “Xbox” écrit sur le devant et un logo Xbox sur le dos. Il y a aussi ce qui ressemble à une fermeture éclair fonctionnelle pour insérer votre contrôleur dans la petite chose.

Les cadeaux gag sont actuellement répertorié pour 25 $ pièce (environ 21 £, 37 AU $). Avant de vous rendre sur la page de précommande, notez que cela semble douloureusement proche du prix d’un sweat à capuche à taille humaine.

Selon le site Gear Shop, la première série de vêtements d’extérieur pour contrôleurs décontractés est déjà épuisée. Les sweats à capuche disponibles maintenant seront apparemment expédiés à la mi-février. Vous devrez donc reporter votre échange de cadeaux d’éléphant blanc si vous prévoyez d’apporter la chaleur du sweat à capuche itty bitty.

Si vous avez besoin de quelque chose plus tôt (ou si vous voulez simplement un cadeau plus utile pour une Xbox dans votre vie), voici un guide des grands accessoires. Et voici plus de cadeaux de jeu pour la période des fêtes.

The Gear Shop vend également actuellement un sweat a capuche et une parka pour les canettes de boisson.