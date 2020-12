Imaginez ceci: il est tard dimanche matin, et votre commande d’un seau KFC vient d’être livrée à votre porte. L’arôme n’est pas suffisant pour remplir toute votre maison, alors vous jetez une bûche de feu KFC 11 Herbs & Spices dans votre cheminée pour créer un peu plus de joie des Fêtes.

Vous regardez l’horloge et voyez qu’il ne reste que quelques minutes à midi, alors vous vous installez dans votre canapé avec votre seau de poulet frit et allumez votre téléviseur à vie. Dans quelques minutes, vous regarderez Mario Lopez dans le rôle du colonel Harland Sanders dans un mini-film «plein de mystère, de suspense, de tromperie et de jeu de« volaille »».

Si cela vous semble un bon après-midi, vous avez de la chance, car la chaîne de poulets basée à Louisville s’est associée à la chaîne de télévision et a annoncé le mini-film original à vie « premier du genre »: « Une recette pour la séduction, « première dimanche midi.

« Nous ne sommes pas étrangers à réchauffer les choses pour les vacances, tout comme notre célèbre bûche parfumée au poulet frit. Mais avouons-le, nous pourrions tous utiliser un peu de distraction en cette période des fêtes, alors pourquoi ne pas passer une partie de votre temps à la maison un drame suspensif et le confort de notre poulet frit de renommée mondiale? » Andrea Zahumensky, directeur du marketing de KFC, a déclaré dans un communiqué. « Une recette pour la séduction » est une excuse parfaite pour se pelotonner à la maison et s’évader dans le vôtre heureux pour toujours. «

Le film de 15 minutes parle d’une héritière qui tombe amoureuse du nouveau chef de sa famille, qui est – vous l’avez deviné – le colonel Sanders, un homme aux cheveux poivre et sel et barbiche. La bande-annonce fait allusion à sa lutte pour choisir entre l’homme que sa mère a choisi pour elle et suivre son cœur vers le nouveau chef avec une recette de poulet secrète et un rêve.

Si vous êtes surpris que KFC commercialise le colonel Sanders comme un personnage au centre d’une « histoire d’amour torride de vacances », vous n’avez probablement pas entendu parler du jeu de simulation de la société dans lequel les joueurs ont la chance de sortir avec son fondateur, sorti l’année dernière. .

Comme il l’a fait après l’annonce de « Je t’aime, Colonel Sanders! Un simulateur de rencontre avec un doigt léchant », Internet avait beaucoup à dire sur le dernier effort de marketing de KFC.

« Je me souviendrai de 2020 comme l’année où j’ai cessé de pouvoir dire ce qui était réel, entrée # 437 », a écrit l’auteur et podcasteur Mignon Fogarty en réponse au tweet de Lifetime annonçant le projet.

« C’est un monde très, très étrange dans lequel je me trouve », a écrit un autre utilisateur dans un tweet citant l’annonce. « Il ne semble y avoir aucun signe de vie intelligente nulle part, bien qu’il y ait des preuves effondrées d’une société autrefois grande. »

Le mini-film est le tout premier contenu de format intermédiaire personnalisé de Lifetime et KFC – « un ajout ludique » à la liste des films de Noël de la chaîne, selon un communiqué de presse.

Après sa première dimanche, le film se dirigera vers mylifetime.com/christmas-movies, toutes les applications Lifetime et les plateformes de vidéo à la demande.

Contactez Emma Austin à eaustin@gannett.com ou sur Twitter à @emmacaustin.