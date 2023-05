Oui, les Vikings du Minnesota peuvent gagner le NFC North. Voici comment

Les Vikings du Minnesota l’ont déjà fait. Ils peuvent le refaire.

Alors que le record de 13-4 du Minnesota n’a finalement pas eu d’importance lors d’une apparition unique en séries éliminatoires, les Vikings ont trouvé des moyens de gagner, remportant finalement le NFC North la saison dernière pour la première fois depuis 2017.

Êtes-vous aussi bon que votre dossier le montre? Qui est-ce à dire? Mais la doublure argentée d’une saison au cours de laquelle vous jouez (et gagnez) 11 matchs à un score est la capacité à surmonter l’adversité avec une confiance continue en votre équipe, ce qui est une nécessité intangible pour le succès.

Cette capacité est celle qu’ils peuvent conserver cette année et la « reconstruction compétitive » des Vikings, comme l’a dit le directeur général Kwesi Adofo-Mensah.

« Nous sommes tous alignés sur notre vision et sur la façon dont nous voyons les besoins de notre équipe cette année, l’année prochaine et dans l’ensemble de notre horizon temporel », a déclaré Adofo-Mensah fin mars. « Je pense que lorsque les gens regardent les équipes, ils le font parfois de manière très binaire. Et ils demandent : ‘Êtes-vous all-in ou démolissez-vous et reconstruisez-vous ?’ Et je ne vois pas vraiment le monde de cette façon. La façon dont nous le voyons est que nous essayons de naviguer dans les deux mondes, nous essayons de vivre aujourd’hui et demain, ou la reconstruction compétitive, comme vous voulez formuler ou le commercialiser, et donc je pense que c’est un peu la façon dont nous avons abordé cette intersaison et nos horizons temporels à l’avenir. »

Afin de trouver l’équilibre entre reconstruction et compétitivité, les Vikings doivent s’appuyer sur leur continuité offensive. Oui, le receveur Adam Thielen est parti. Le porteur de ballon Dalvin Cook peut ou non être loin derrière lui. Mais ils ont toujours le joueur offensif de l’année de la ligue dans le receveur large Justin Jefferson – et il n’a pas besoin de beaucoup d’aide pour maintenir l’attaque en marche.

Considérez que Jefferson a terminé premier de la ligue pour les cibles (184), les réceptions (128) et les verges sur réception (1 809) tout en séparant les cibles avec un pilier du Minnesota à Adam Thielen.

Aussi formidable que soit la carrière de Thielen et aussi important qu’il soit pour la franchise des Vikings, il n’a réussi que 70 réceptions sur 107 cibles et 716 verges sur réception la saison dernière. Ce n’est rien à renifler mais c’était juste assez pour que Jefferson soit Jefferson.

Maintenant que Thielen est parti, la recrue Jordan Addison fait face aux attentes d’entrer dans le rôle de Thielen.

Il y a aussi un précédent pour ça. La recrue offensive de l’année de l’année dernière, Garrett Wilson, qui était le deuxième receveur pris lors du repêchage de la NFL 2022, a terminé avec 83 attrapés sur 147 cibles pour 1 103 verges. Addison n’a pas à être à la hauteur de ces chiffres pour être efficace pour les Vikings. Même pas proche.

Le quatrième receveur écarté lors du repêchage de l’an dernier était Jameson Williams des Lions de Detroit. Entre sa blessure au LCA subie lors du championnat national et la dernière suspension pour violation de la politique de jeu de la NFL, cela n’a pas encore fonctionné pour Detroit.

Pour une meilleure comparaison, Chris Olave a été classé troisième parmi les receveurs larges. La mise en garde avec cette composition est qu’Olave était responsable de bien plus de la part de cible qu’Addison ne le sera, mais Olave a attrapé 72 des 119 cibles et a terminé avec 1 042 verges.

Le fait est que les receveurs repêchés dans des positions similaires à Addison ont été invités à faire beaucoup plus qu’Addison ne le sera afin de faire réussir leurs équipes. Avec Addison uniquement invité à compléter le meilleur receveur de la NFL afin de maintenir l’attaque des Vikings en cours, la probabilité que cela finisse par être le cas est très bonne.

Et tandis que les Vikings veulent maintenir le statu quo en attaque, ils ont besoin d’amélioration en défense. C’est là qu’intervient le nouveau coordinateur défensif Brian Flores.

La ruée vers les passes des Vikings l’an dernier a été anémique, ne totalisant que 38 sacs au total, dans le dernier tiers de la ligue.

Heureusement pour le Minnesota (ou peut-être à dessein), Flores a supervisé l’une des plus grandes refontes de la ligue lorsqu’il était entraîneur-chef des Dolphins de Miami. Connu pour son schéma créatif, fluide et agressif, les Dolphins de Flores ont terminé derniers dans les sacs de sa première année, mais au moment où il a quitté Miami deux ans plus tard, son unité s’était frayé un chemin dans le top cinq. En 2021, les Dolphins ont enregistré 48,0 sacs – et ils l’ont fait sans qu’un seul joueur ait atteint les deux chiffres au cours du mandat de trois ans de Flores.

C’est parce que les fronts de Flores changent et évoluent. Ils confondent les adversaires avec la variété de joueurs qui pourraient participer à un blitz. Il y a un équilibre délicat entre avoir une tonne de contrôles ou d’options et ne pas submerger les joueurs dès le départ. Son plan incorpore également des groupements de personnel exotiques dans le champ arrière défensif dans un casting de personnages en constante rotation pour garder les infractions sur leurs talons.

Si le personnel des Vikings peut saisir son système rapidement, ils pourraient être dans un revirement de Dolphins-esque dès cette année.

« Je pense qu’ils comprennent ma nature jusqu’à vouloir être agressif mais pas téméraire », a déclaré Flores lors d’une rencontre avec les médias la semaine dernière.

Ainsi, alors que les Vikings ont eu des appels serrés l’année dernière et n’étaient peut-être pas aussi bons que leur couronne de champion de division le suggérerait, ils ont également une continuité sur laquelle s’appuyer, une croyance sur laquelle se rabattre et une défense considérablement améliorée qui pourrait les empêcher d’avoir des ennuis tout en l’attaque continue de marquer.

Dans une division aussi ouverte que la NFC Nord, cela pourrait très bien suffire.

Carmen Vitali couvre le NFC Nord pour FOX Sports. Carmen a déjà fait des arrêts avec The Draft Network et les Tampa Bay Buccaneers. Elle a passé six saisons avec les Bucs, dont 2020, ce qui a ajouté le titre de championne du Super Bowl (et de participante à la parade de bateaux) à son curriculum vitae. Vous pouvez suivre Carmen sur Twitter à @CarmieV .

