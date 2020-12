Les riches ne deviennent pas seulement plus riches. Ils y arrivent plus vite que le reste des travailleurs américains.

Au cours de la dernière expansion économique, de 2009 à 2019, les salaires annuels moyens des 90% des travailleurs les plus pauvres ont augmenté de 8,7% après ajustement pour tenir compte de l’inflation, selon une analyse des données de la Social Security Administration par le libéral Economic Policy Institute (EPI). Pendant ce temps, les salaires de la plupart des 10% les plus riches ont augmenté de 13,2%, tandis que les revenus des 1% les plus riches ont bondi de 20,4%.

«C’est une histoire claire de déresponsabilisation (sic) des travailleurs», a déclaré Lawrence Mishel, co-auteur de l’étude et membre distingué du PEV.

Les dirigeants de fonds spéculatifs et d’autres grandes sociétés financières ont bénéficié de hausses démesurées de la rémunération, souvent liées aux cours des actions, tandis que la grande majorité des travailleurs, y compris les cols bleus et les cols blancs, ont vu leur salaire stagner ou grimper lentement, Mishel dit. Il a cité une myriade de raisons, y compris des règles de rémunération des heures supplémentaires désuètes et la classification erronée de nombreux employés à temps plein comme entrepreneurs.

La disparité dans la croissance des salaires s’est largement poursuivie l’année dernière, les 90% les plus pauvres ayant enregistré des gains de 1,7% tandis que la plupart des 10% les plus riches ont enregistré une progression de 3,1%. Cependant, les 1% les plus riches ont été à la traîne en termes de croissance: leurs salaires n’ont augmenté que de 1%.

Salaire moyen des 90% les plus pauvres de 39 000 $

En 2019, les salaires étaient en moyenne de 38923 $ pour les 90% les plus pauvres; 320 096 $ pour les 5% les plus riches; 758 434 $ pour les 1% les plus riches; et 2 858 981 $ pour les 0,1% les plus riches.

Sur une période plus longue, l’écart entre les travailleurs les mieux payés et les autres Américains est encore plus marqué. De 1979 à 2019, le salaire moyen a augmenté de 26% pour les 90% les plus pauvres, 64,1% pour la plupart des 10% les plus riches, 160,3% pour les 1% les plus riches et 345,2% pour les 0,1% les plus riches, selon EPI.

En conséquence, les 90% les plus pauvres gagnaient 69,8% de tous les salaires en 1979, mais cette part est tombée à 60,9% l’an dernier. Pendant ce temps, les 5% les plus riches ont vu leur part du total des salaires passer de 19,4% à 27,8%, tandis que les 1% les plus riches ont presque doublé leur part, passant de 7,3% à 13,2%.

Il y a une mise en garde: les travailleurs à bas salaire des 10% les plus pauvres ont dépassé les autres groupes en matière de gains salariaux au cours des dernières années avant la récession induite par la pandémie de cette année en raison des augmentations du salaire minimum de l’État et du faible taux de chômage dans les services de restauration et d’autres industries mal rémunérées, Dit Mishel. Mais ces avancées n’ont pas réduit l’écart entre les travailleurs les mieux payés et le reste du pays.

