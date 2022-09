Oui, les poissons peuvent jouer au football et voici la preuve

Nous avons tous un coin douillet pour les animaux, n’est-ce pas ? D’accord, au moins la majorité d’entre nous l’ont fait. Et à l’ère des médias sociaux, nous voyons beaucoup de vidéos différentes qui nous font nous demander, comment est-ce possible ?

Nous entraînons nos animaux de compagnie et petit à petit cela devient un rituel. Imaginez que vous entraînez des animaux de compagnie à un niveau où ils commencent à pratiquer un sport. Nous parlons d’une vidéo dans laquelle un groupe de poissons joue au football. Oui, tu l’as bien lu

Tout en partageant la vidéo, l’utilisateur a écrit : “L’homme entraîne son poisson à jouer au football.”

Dans la vidéo partagée sur Twitter’s The Independent dans une série virale sur la faune, plusieurs poissons sont vus jouer au football sous l’eau. Les poissons ont été divisés en équipes correctement, et ils ont été vus marquer de grands buts les uns après les autres. Tout d’abord, les deux poissons ont continué à jouer au football l’un avec l’autre, poussant le ballon avec leur bouche et atteignant le but. Le poisson a amené le ballon au but non pas une fois, mais plusieurs fois. La surface de l’aquarium lui-même ressemblait à un terrain de football.

Un homme entraîne ses poissons à jouer au football pic.twitter.com/8kIGjChdDy — L’indépendant (@Independent) 29 septembre 2022

Les internautes ont adoré le clip et il a reçu plus de 6 000 vues.

Avez-vous déjà vu un tas de poissons jouer au football ? 😳😳 pic.twitter.com/WnsAsnaXzs – LADbible (@ladbible) 4 mars 2020

Une vidéo similaire est devenue virale il y a quelques années et les internautes ont également été choqués. Tout en partageant la vidéo, l’utilisateur a écrit : “Avez-vous déjà vu un tas de poissons jouer au football ?” Plus de 65 000 personnes ont vu cette vidéo et quelques-unes ont rempli la section des commentaires avec leurs réflexions.

