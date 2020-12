Le pharmacien Khanh Pham appelle une personne avant de lui injecter le vaccin Covid-19 au champ de foire du comté de Santa Clara à San Jose, en Californie. | Randy Vazquez / Bay Area News Group / Agence Anadolu via Getty Images

Les immunologistes expliquent pourquoi.

Aux États-Unis, 17 millions de cas de Covid-19 ont été signalés, soit environ 5% de la population. Des millions d’autres ont été infectés et n’ont pas été testés ou n’ont pas présenté de symptômes au départ.

Les vaccins se déploient lentement – d’abord aux soins de santé de première ligne et aux personnes à haut risque, et ensuite, probablement aux autres travailleurs essentiels, suivis des personnes âgées de 65 ans et plus et de celles qui souffrent de maladies préexistantes.

Mais il est raisonnable de se demander, étant donné qu’il y a bien plus de 100 millions de personnes dans ces groupes et qu’il n’y a pas assez de vaccins pour eux tout de suite: les personnes qui ont déjà eu Covid-19 devraient-elles également être vaccinées?

Après tout, le corps monte une réponse immunitaire au virus lors d’une infection. Dans les études de laboratoire, les scientifiques constatent que la plupart des personnes qui contractent le virus développent des anticorps neutralisants contre celui-ci. Ces anticorps sont les protéines du système immunitaire qui se lient aux virus et les rendent inoffensifs.

Donc, une personne qui a eu le virus a probablement développé un certain niveau d’immunité. Pourtant, les immunologistes et les experts en vaccins affirment que ces personnes peuvent – et devraient peut-être – se faire vacciner de toute façon, si un vaccin est mis à leur disposition.

«Si j’avais personnellement Covid, j’aimerais toujours être vacciné», déclare Alexander Sette, immunologiste à l’Institut d’immunologie La Jolla.

Lui et d’autres experts en immunologie et en vaccins peuvent expliquer pourquoi.

Pourquoi les personnes qui ont eu Covid-19 devraient encore être vaccinées

La principale raison pour laquelle tout le monde – qu’ils aient ou non eu Covid-19 dans le passé – devrait être vacciné est parce que différents systèmes immunitaires ont réagi très différemment au virus.

En général, dit Sette, un corps va monter une réponse immunitaire durable. «En fait, nous l’avons vu persister jusqu’à huit mois», dit-il. Mais ce n’est le cas que pour 90% des personnes. «Pour 10% des gens, ils ne semblent pas avoir une bonne réponse immunitaire huit mois plus tard.»

Il y a eu quelques cas documentés de réinfection, ce qui suggère que chez certaines personnes, l’immunité qui vient d’une première infection est soit faible, soit diminue avec le temps (les scientifiques ne savent toujours pas à quel point la réinfection est courante). En général, les scientifiques nous ont dit que plus la première infection est grave, plus la réponse immunitaire sera forte.

Le fait est que «nous n’avons aucun moyen de dire», dit-il, du moins facilement et de manière faisable, si une personne autrefois infectée se situe dans les 90% ou dans les 10%. Ne pas prendre de précautions comme le masquage et la distanciation sociale, ou éviter un vaccin après une infection, dit-il, c’est comme «conduire une voiture où vous êtes sûr à 90% que la voiture a des freins».

Telle a été l’histoire de toute la pandémie: la réponse du corps humain au virus SRAS-CoV-2 qui cause Covid-19 a été extrêmement variable. Certaines personnes ne présentent aucun symptôme. Certaines personnes finissent par mourir de l’infection. «Certains développent des niveaux très élevés d’anticorps neutralisants et n’ont probablement pas besoin de vaccins, tandis que d’autres développent des niveaux indétectables d’anticorps neutralisants», explique Akiko Iwasaki, chercheur en immunobiologie à Yale dans un e-mail.

Donc, tout simplement: un vaccin aide à niveler cette variabilité. Les personnes dont le système immunitaire n’a pas produit une réponse robuste peuvent rattraper ceux qui l’ont fait. Selon Sette, il y a moins de variabilité dans les réponses immunitaires des gens aux vaccins Covid-19 qu’à l’infection naturelle.

Et, encore une fois, les personnes qui ont eu Covid-19 ne peuvent pas vraiment évaluer leur propre niveau d’immunité. Oui, une personne pourrait potentiellement subir un test d’anticorps, pour voir s’il y en a dans sa circulation sanguine.

Mais le système immunitaire a de très nombreux autres composants, des cellules B mémoire qui peuvent être activées pour produire des anticorps à l’avenir, aux cellules T, qui tuent et détruisent les cellules infectées. Ceux-ci ne sont généralement pas testés. Et même si un individu pouvait être testé pour tous les composants d’une réponse immunitaire au SRAS-CoV-2, il est encore difficile de savoir ce que tout cela signifie pour une deuxième infection. Les scientifiques ne comprennent toujours pas le «corrélat de la protection» pour Covid-19. C’est-à-dire: quel est le bon mélange précis de cellules du système immunitaire pour une personne en particulier qui l’empêcherait d’être à nouveau infecté?

Sette dit que c’est un «argument raisonnable» de suggérer que peut-être que les personnes qui ont eu Covid-19 ne devraient pas être prioritaires pour obtenir le vaccin, si le stock de celui-ci reste limité à long terme. Mais dans la pratique, cet argument pourrait devenir problématique.

D’une part: «Il est trop difficile d’opérationnaliser les tests de pré-vaccination», déclare Peter Hotez, expert en vaccins et doyen de l’École nationale de médecine tropicale du Baylor College, dans un courriel. Ce serait un travail fastidieux de déterminer qui pourrait être immunisé contre le SRAS-CoV-2 avant la vaccination. Il pourrait également être fastidieux de déterminer qui a été infecté avant la vaccination.

De plus, encore une fois, les informations résultant de ces tests peuvent ne pas être très utiles pour déterminer l’immunité durable d’une personne.

Les vaccins sont sûrs, que vous ayez été infecté ou non

Pour résumer: «Pour être sûr, je recommande de vous faire vacciner, même après votre rétablissement du COVID, lorsque les vaccins deviennent suffisamment disponibles», dit Iwasaki.

On ne sait toujours pas ce que le vaccin ajouterait en plus de la réponse immunitaire naturelle d’une personne à l’infection. Une personne qui a fait une faible réponse immunitaire à une infection naturelle ferait-elle une réponse immunitaire plus forte à un vaccin? C’est possible.

«Lors d’une exposition naturelle au SRAS-CoV-2, plusieurs facteurs interfèrent avec une réponse immunitaire robuste», explique Iwasaki. «La dose d’exposition peut être trop faible. Le virus interfère avec notre système immunitaire (à la fois inné et adaptatif) pour bloquer la bonne induction des anticorps. »

D’un autre côté, dit-elle, «les vaccins sont formulés pour fournir juste la bonne dose» de protéine virale, et il n’y a pas de virus vivant pour interférer avec notre système immunitaire. «Il semble y avoir un niveau beaucoup plus uniforme et plus élevé d’anticorps générés avec un vaccin», dit-elle.

Pour l’instant, les Centers for Disease Control and Prevention ne font pas de recommandation officielle sur la question de savoir si les personnes qui ont eu Covid-19 devraient être vaccinées; il attend les commentaires du Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation, un groupe de conseillers médicaux et de santé publique qui font des recommandations sur la façon de vacciner le public. Bien que nous sachions d’après les données d’essais cliniques et l’examen de celui-ci par la Food and Drug Administration, que les vaccins Pfizer / BioNTech et Moderna semblent être très sûrs pour le grand public.

Mais se sont-ils avérés sûrs, en particulier, pour les personnes qui ont déjà été infectées? Il n’y a peut-être pas encore suffisamment de données pour le dire définitivement. « Je pense que la réponse est probablement oui, mais nous ne le saurons pas avec certitude tant que les chiffres ne seront pas plus grands », écrit Helen Y. Chu, immunologiste de l’Université de Washington dans un courriel. «Pour la plupart des essais de phase 3, il n’y a pas eu de dépistage d’anticorps préexistants.»

Gardez à l’esprit que le manque de données de sécurité pour ce groupe particulier ne signifie pas qu’il est dangereux. Comme Chu l’a expliqué, il faut juste plus de données. (Jeudi, Jacqueline Miller, spécialiste des vaccins chez Moderna, a déclaré à un comité consultatif de la FDA que la société «anticipait des données dans les semaines à venir» sur la manière et si le vaccin de la société renforce le système immunitaire des personnes qui avaient déjà été infectées.)

Les données actuelles ne sont pas non plus claires: si le vaccin donne vraiment aux personnes qui ont développé une faible réponse immunitaire à une infection naturelle – c’est-à-dire aux personnes qui n’ont pas produit beaucoup de cellules du système immunitaire pour combattre le virus ou dont les cellules du système immunitaire lutter contre le virus ont diminué au fil du temps – un coup de pouce immunologique.

«Ce n’est pas encore répondu, mais je dirais que cela ne fait probablement pas de mal», dit Chu. «L’anticorps diminue avec le temps, et il est probable que le vaccin augmentera vos titres d’anticorps préexistants.»

Cela dit, selon les données d’essai actuelles, les deux vaccins sont efficaces à environ 95% pour prévenir Covid-19. Sette dit qu’un niveau d’efficacité élevé indique probablement que le vaccin peut produire une réponse immunitaire robuste chez une grande majorité de personnes.

Le langage de la science des vaccins est vraiment délicat. Dire qu’un vaccin protège contre la maladie n’est pas la même chose que dire que le vaccin rend une personne complètement immunisée (ou incapable de propager le virus). Peut-être que certaines personnes sont encore infectées mais éliminent l’infection avant que les symptômes n’apparaissent. Les scientifiques auront besoin de plus de données sur cette fine distinction. Cela dit, «il serait difficile de comprendre que le vaccin vous donne une protection de 95 pour cent sans induire une réponse immunitaire», dit Sette.

La prise de décision pendant la pandémie a été très difficile. Décider si et comment rendre visite à des amis et à des proches conduit à une analyse risques-avantages fastidieuse. Heureusement, avec les vaccins, cette matrice de décision est beaucoup plus simple: même si vous avez déjà eu Covid-19 dans le passé, un vaccin peut aider à prévenir de futures infections. Oui, plus de données sont nécessaires pour être absolument définitif à ce sujet. Mais pour l’instant, tout cela est plutôt encourageant.