Oui, les nouveaux Galaxy Foldables sont résistants à l’eau

L’un des inconvénients d’avoir un appareil Galaxy pliable de Samsung est le manque d’indice IP. Sans un, chaque fois que vous sortez l’appareil de votre poche et que vous le placez dans une position potentiellement humide (dans la cuisine, la salle de bain, etc.), vous faites un énorme pari avec des appareils qui ne sont pas bon marché. Grâce aux nouvelles informations de @evleaks, il semble que Samsung renforce l’une de nos plus grandes préoccupations en tant que fans de sa gamme pliable.

Selon les nouvelles informations, le Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3 offrira un indice IPX8, ce qui est une nette amélioration par rapport à l’absence d’indice du tout. Cette note signifie essentiellement que les appareils peuvent résister à une immersion dans l’eau, cependant, cela ne signifie pas que les téléphones sont étanches – simplement résistant à l’eau.

Comme vous pouvez le voir dans un peu de matériel marketing divulgué (au-dessus de l’image d’en-tête), nous avons un nouveau Z Fold 3 et un Z Flip 3 sur lesquels de l’eau est éclaboussée. . Par rapport à il y a quelques années, lorsque nous nous interrogeions sérieusement sur la durabilité des appareils pliables en général, Samsung est là pour rassurer les esprits. C’est sacrément remarquable.

Monsieur. @evleaks a également pris le temps de partager quelques spécifications d’appareil photo et d’affichage. Comme tweeté, le Z Flip 3 arborera un écran interne de 6,7 pouces et un écran de couverture de 1,9 pouces, ainsi que deux caméras arrière de 12 mégapixels et une caméra selfie de 10 mégapixels. Le plus grand Z Fold 3 offrira un écran interne de 7,6 pouces, un écran externe de 6,2 pouces, un triple réseau de caméras arrière de 12 mégapixels, une caméra selfie de couverture de 10 mégapixels, une caméra selfie principale de 4 mégapixels, ainsi que deux options (édition Pro et Fold ) Options du stylet S.

Le Z Flip 3 et le Z Fold 3 feront leurs débuts le 11 août.

// @evleaks