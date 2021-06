Est-ce que le reporté Jeux Olympiques de Tokyo ouvert malgré la montée de l’opposition et la pandémie ?

La réponse est presque certainement oui. »

Richard Pound, membre senior du Comité international olympique, a été catégorique dans une interview avec un journal britannique.

Sauf Armageddon que nous ne pouvons pas voir ou anticiper, ces choses sont en marche, a déclaré Pound au Evening Standard.

Tokyo est soumis à un état d’urgence COVID-19, mais le vice-président du CIO, John Coates, a déclaré que les jeux ouvriraient le 23 juillet en état d’urgence, ou pas d’état d’urgence.

Comme point d’exclamation, l’équipe australienne de softball, le premier grand groupe d’athlètes étrangers à avoir établi une base olympique au Japon, est arrivée mardi à Tokyo.

Les Jeux olympiques avancent donc en flèche. Mais pourquoi?

Commencez avec des milliards de dollars en jeu, un contrat qui favorise massivement le CIO et une décision du gouvernement japonais de maintenir le cap, ce qui pourrait aider le Premier ministre Yoshihide Suga à conserver son emploi.

Ces facteurs ont dépassé les critiques cinglantes des organismes médicaux qui craignent que les Jeux olympiques ne propagent des variantes de COVID-19, et un appel à l’annulation d’Asahi Shimbun, un sponsor des jeux et le deuxième journal le plus vendu du pays. Le département d’État des États-Unis a émis un avertissement de niveau 4 Ne pas voyager pour le Japon avec Tokyo et d’autres régions soumises à un état d’urgence qui expire le 20 juin.

Et il y a de sauver la face. Le Japon a officiellement dépensé 15,4 milliards de dollars pour les Jeux olympiques, mais plusieurs audits gouvernementaux suggèrent que c’est beaucoup plus. Tout sauf 6,7 milliards de dollars est de l’argent public. Son rival géopolitique, la Chine, organisera les Jeux olympiques d’hiver de 2022 six mois seulement après la fin de Tokyo et pourrait revendiquer le devant de la scène en cas d’échec de Tokyo.

Un organisme à but non lucratif basé en Suisse, le CIO a un contrôle à toute épreuve en vertu du soi-disant contrat de ville hôte, et il est peu probable qu’il s’annule de lui-même car il perdrait des milliards de dollars en droits de diffusion et en revenus de parrainage.

Bien qu’il se présente comme une ligue sportive des nations, le CIO est une entreprise sportive de plusieurs milliards de dollars qui tire près de 75 % de ses revenus de la vente de droits de diffusion. Un autre 18% provient des 15 principaux sponsors.

Andrew Zimbalist, économiste au Smith College dans le Massachusetts qui a beaucoup écrit sur les Jeux olympiques, estime que le CIO pourrait perdre environ 3,5 à 4 milliards de dollars de revenus de diffusion si les Jeux de Tokyo étaient annulés. Il a suggéré qu’une petite partie de ce montant, entre 400 et 800 millions de dollars, pourrait être compensée par une assurance annulation.

Le diffuseur américain NBCUniversal est la plus grande source de revenus du CIO.

Le CIO se sent également déterminé par l’élan de l’histoire à le faire, a déclaré Zimbalist dans une interview à l’Associated Press. Tout leur ADN dit : fais-le, fais-le, fais-le. Le gouvernement japonais n’a vraiment pas le droit d’annuler les jeux. Ils peuvent aller au CIO et plaider avec eux, et c’est peut-être ce qu’ils font. »

Bien sûr, le gouvernement japonais pourrait arrêter les Jeux olympiques. Ce serait un désastre pour les relations publiques pour le CIO d’entrer dans une bataille juridique avec Tokyo, donc tout accord de ce type serait conclu en privé.

L’image élevée du CIO dément une myriade de scandales de corruption au cours des dernières décennies. Le président du Comité olympique japonais a été contraint de démissionner il y a deux ans, il était également membre du CIO dans un scandale lié à la corruption de membres du CIO. Un scandale similaire a entouré la candidature de Rio de Janeiro aux Jeux olympiques de 2016.

Les Jeux olympiques sont une marque très, très forte. C’est une marque unique. Ils sont un monopole, a déclaré Zimbalist. Ils ne sont réglementés par aucun gouvernement. Toutes ces choses ont peut-être créé un sentiment d’invulnérabilité. »

La communauté médicale a offert une opposition persistante mais inefficace. L’Association des médecins de Tokyo, qui compte 6 000 membres, a demandé au Premier ministre Suga d’annuler. Il en va de même de la Japan Doctors Union, dont le président a averti que les Jeux olympiques pourraient propager des variantes du coronavirus. Les infirmières et d’autres groupes médicaux ont également reculé.

La semaine dernière, dans un commentaire, le New England Journal of Medicine a déclaré que la décision du CIO d’organiser les Jeux olympiques n’était pas fondée sur les meilleures preuves scientifiques. Et le British Medical Journal dans un éditorial en avril a demandé aux organisateurs de reconsidérer la tenue des jeux.

Une pétition en ligne exigeant l’annulation a rassemblé environ 400 000 signatures en quelques semaines, mais plusieurs manifestations de rue ont pour la plupart fait long feu. Selon la formulation de la question, 50 à 80 % s’opposent à l’ouverture des jeux.

Suga avance malgré les dissensions.

La situation fondamentale est que la machine a été mise en mouvement pour que cela se produise et politiquement pour tout le monde, nous avons dépassé le point de non-retour, a écrit le Dr Aki Tonami, qui enseigne les relations internationales à l’Université de Tsukuba, dans un e-mail à AP. .

Le système japonais n’est tout simplement pas conçu pour faire demi-tour radical à un moment aussi tardif.

Elle a déclaré que l’opinion publique négative était en partie la faute de Suga, qui n’a pas réussi à soutenir les Jeux olympiques aussi efficacement que l’ancien Premier ministre Shinzo Abe.

Les politiciens sont peut-être conscients du risque qu’ils prennent, mais espèrent qu’une fois les Jeux commencés, le public japonais persévérera pour le bien du Japon et oubliera comment nous en sommes arrivés là, a déclaré Tonami.

Le CIO fait toujours référence à l’Organisation mondiale de la santé comme bouclier pour ses directives sur les coronavirus. Le CIO a publié deux éditions de soi-disant Playbooks. L’édition finale est sortie ce mois-ci et énonce les protocoles pour les athlètes et tout le monde pendant les Jeux olympiques.

Les récentes épreuves tests organisées dans le cadre des protocoles ont rencontré peu de problèmes, mais les athlètes devront accepter des règles strictes.

Je me sentais au-delà de la sécurité, a déclaré le sprinter américain Justin Gatlin lors d’une épreuve test le mois dernier à Tokyo. Je sais que beaucoup d’athlètes ne seront pas satisfaits de cela, mais les mesures sont en place pour assurer la sécurité de tout le monde. »

Le Japon a eu beaucoup moins de cas de COVID-19 que les États-Unis, le Brésil ou l’Inde. Les cas ont augmenté au cours des derniers mois mais ont commencé à diminuer au cours des dernières semaines, bien que des inquiétudes persistent concernant les variantes.

Les athlètes et autres doivent passer deux tests COVID-19 avant de quitter leur domicile, un autre à leur arrivée au Japon, puis subir des tests répétés. Environ 15 000 athlètes olympiques et paralympiques, ainsi que du personnel supplémentaire, vivront dans une bulle au village olympique, sur les sites d’entraînement et sur les sites.

Des dizaines de milliers d’autres devront entrer au Japon, qui a été en grande partie bouclé pendant la pandémie : les juges officiels, les médias, les diffuseurs et la soi-disant famille olympique. Les organisateurs locaux disent que ce nombre est maintenant de 50% des 180 000 originaux. Les fans de l’étranger ont déjà été interdits et une décision sur les fans locaux est attendue ce mois-ci.

Le CIO précise de plus que 80% des habitants du village olympique seront vaccinés. Cela se compare à 2 à 3% de la population japonaise qui est complètement vaccinée, et la plupart des Japonais ne le seront pas à l’ouverture des jeux.

Le Japon a donné des coups à 200 de ses athlètes olympiques mardi, un événement qui s’est déroulé à huis clos sans grande fanfare.

Malgré les assurances que les Jeux olympiques seront sûrs et sécurisés, les athlètes sont tenus de signer une renonciation et d’assumer les risques spécifiques à COVID-19.

Des dérogations ont été utilisées lors des Jeux olympiques précédents, mais celui-ci est mis à jour avec le langage COVID.

AP a obtenu une copie de la renonciation, qui se lit en partie :

« J’accepte que je participe aux Jeux à mes propres risques et sous ma propre responsabilité, y compris tout impact sur ma participation et/ou mes performances aux Jeux, des blessures corporelles graves ou même la mort causées par l’exposition potentielle à des risques pour la santé tels que la transmission de COVID-19 et autres maladies infectieuses ou conditions de chaleur extrême lors de la participation aux Jeux… »

Bob Costas, qui a couvert les Jeux olympiques pour NBC, a suggéré dans une récente interview à la télévision américaine que les jeux devraient être reportés à l’année prochaine.

Cela a été exclu.

Le CIO dit que les Jeux olympiques doivent avoir lieu cette année ou pas du tout. Le retard a déjà coûté 2,8 milliards de dollars, et le principal obstacle à un autre report est le village olympique, où des milliers d’appartements ont déjà été vendus avec des propriétaires attendant d’emménager. Des dizaines de sites devraient également être réservés, et un monde 2022 bloqué le calendrier sportif devrait à nouveau être modifié.

David Wallechinsky, l’un des historiens olympiques les plus connus au monde et auteur du livre complet des Jeux olympiques, a résumé la situation dans un e-mail à Associated Press.

Quel gâchis », a-t-il écrit.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici