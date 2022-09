Oui, le taux de chômage a augmenté. Voici pourquoi c’est une bonne nouvelle

Dans un marché du travail normal, la hausse du chômage est un signal d’alarme. Mais même si le marché du travail d’aujourd’hui est loin d’être normal, la hausse du chômage le mois dernier est en fait une indication que le marché du travail se normalise, disent les économistes.

L’une des principales raisons pour lesquelles le chômage a augmenté en août était que davantage de personnes travaillaient ou recherchaient activement du travail. Le taux d’activité a augmenté de trois dixièmes de point de pourcentage pour atteindre 62,4 %. Bien qu’il soit encore inférieur d’un point de pourcentage à son niveau d’avant la pandémie en février 2020, le rapport sur l’emploi d’août a offert la première lueur d’espoir qu’il pourrait y avoir un certain soulagement à venir en ce qui concerne l’offre restreinte de travailleurs.

“Dans le contexte actuel où l’offre de main-d’œuvre est une contrainte majeure… cette hausse du taux d’activité est en fait très encourageante”, a déclaré Gregory Daco, économiste en chef chez EY Parthenon.

L’augmentation de l’offre de travailleurs disponibles est positive pour l’économie, même si cela augmente le taux de chômage officiel, a déclaré vendredi le secrétaire américain au Travail Marty Walsh dans une interview avec Jim Sciutto de CNN. C’est un signe que beaucoup plus de gens cherchent du travail, ce qui est un plus, compte tenu des efforts extraordinaires avec lesquels les employeurs vont recruter et retenir des travailleurs dans un marché du travail qui compte 11,2 millions d’offres d’emploi.

“Si le taux de chômage augmente un peu à cause de cela, ça va. Parce qu’il y a encore beaucoup de postes vacants aux États-Unis d’Amérique et nous devons remettre plus de gens au travail”, a déclaré Walsh, ajoutant qu’il était “très encouragée » par la croissance de la participation au marché du travail.

Gary Burtless, économiste du travail à la Brookings Institution, a fait écho à ce sentiment. “C’est quelque chose qui nous inquiète dans cette reprise – que trop peu de personnes recherchent du travail et que cela provoque beaucoup de tensions sur le marché du travail”, a-t-il déclaré.

Amélioration du nombre d’Américains dans la force de l’âge entre 25 et 54 ans rejoignant le marché du travail était particulièrement encourageant, a-t-il dit. “Une grande partie de l’augmentation de la main-d’œuvre civile concerne la population qui nous inquiète le plus”, a-t-il déclaré.

C’est une bonne nouvelle, même s’ils ne trouvent pas d’emploi tout de suite, a ajouté Burtless. “[Some] sont entrés sur le marché du travail, mais ils n’ont pas immédiatement trouvé de travail et ont donc été ajoutés aux rangs des chômeurs », a-t-il déclaré, ce qui explique pourquoi le taux de chômage a augmenté alors même que l’économie créait des emplois.

Même après avoir augmenté, le chômage est toujours très bas par rapport aux normes historiques, ce qui suggère que les décideurs politiques et les législateurs devront supporter un taux de chômage plus élevé s’ils veulent que l’inflation se modère, a déclaré Ken Kim, économiste principal chez KPMG.

“Ce taux de chômage de 3,7% continue probablement d’augmenter l’inflation dans l’économie américaine grâce à des salaires plus élevés”, a-t-il déclaré. “Nous pensons que le taux de chômage devra monter à 5,5%… pour ramener l’inflation à l’objectif de 2% de la Fed.” Les salaires ont augmenté à un taux annualisé de 5,2 % en août, comme en juillet.

La combinaison d’un salaire plus élevé et d’un coût de la vie plus élevé motive probablement au moins certains des nouveaux demandeurs d’emploi. “Avec une inflation à 8,5 %, les finances des ménages sont sous pression. Si vous êtes actuellement sans emploi, vous réévaluez probablement votre situation financière, votre situation patrimoniale et vous revenez dans le bassin d’emploi pour maintenir votre niveau de vie, “, a déclaré Kim.

Outre la pression inflationniste, les économistes ont déclaré que la volatilité des marchés boursiers, la diminution de la peur de Covid et une nouvelle année scolaire au cours de laquelle l’apprentissage en personne est à nouveau la norme de facto incitent davantage de personnes à réintégrer le marché du travail.

“Nous constatons également une amélioration des conditions de santé … aidant probablement à atténuer certaines des tensions que nous avons observées sur le front de la garde d’enfants”, a déclaré Daco. “Les écoles publiques sont ouvertes sur une base plus fiable. Nous voyons des signes que certains travailleurs de l’éducation retournent sur le marché du travail, et cela a des effets d’entraînement” en libérant les parents – principalement les mères – des obligations de garde d’enfants qui les maintenaient les chômeurs.

“C’est le fait que vous savez que l’école ne fermera pas à chaque fois qu’il y aura un cas”, a-t-il déclaré.