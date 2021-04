Le gouverneur de Géorgie Brian Kemp (R). | Getty Images

Le débat sur la question de savoir si la loi géorgienne supprime vraiment le vote révèle à quel point la démocratie américaine est en péril.

La nouvelle loi électorale de Géorgie SB 202, que de nombreux experts ont décriée comme une attaque contre l’équité fondamentale des élections dans l’État, a été comparée à Jim Crow par de nombreux démocrates de premier plan. Maintenant, certains observateurs repoussent, arguant que le projet de loi est loin d’être apocalyptique démocratique.

Dans le New York Times, Nate Cohn a conclu que «les dispositions de vote de la loi sont peu susceptibles d’affecter de manière significative le taux de participation ou les chances démocratiques». Will Saletan de Slate note que certaines dispositions sont vraiment troublantes, mais que le projet de loi contient également de bonnes dispositions et que les critiques ont «surexcité”Leurs préoccupations. Brian Riedl, un chercheur principal du conservateur Manhattan Institute, écrit que «l’idée qu’il s’agit d’une guerre épique contre le droit de vote est tout simplement absurde».

À un certain niveau, c’est un bon sujet de conversation, et les critiques font valoir quelques bons points. Les recherches sur l’effet des exigences d’identification des électeurs révèlent souvent un effet faible ou nul sur le taux de participation; La description du président Joe Biden du projet de loi comme «Jim Crow sous stéroïdes» exagère certainement le cas.

Mais en même temps, une partie de la discussion politique sur le projet de loi sur la Géorgie est profondément frustrante. La lecture attentive se déroule souvent dans le vide, déconnecté du contexte qui a donné naissance à la loi en premier lieu.

La vérité fondamentale sur SB 202 est la suivante: son existence même est fondée sur un mensonge. L’adoption du projet de loi était motivée par des allégations non fondées de fraude lors des élections présidentielles en Géorgie – des mensonges que Donald Trump a répandus et continue de répandre, avec l’aide des républicains de l’État et du pays.

« Le président Biden, la gauche et les médias nationaux sont déterminés à détruire le caractère sacré et la sécurité des urnes », a déclaré le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, dans un communiqué après la signature du projet de loi.

Le problème que pose la discussion de la loi géorgienne uniquement dans les termes étroits de ce que fait telle ou telle disposition est qu’elle admet implicitement que la loi est une entreprise raisonnable pour commencer: que la justification de son adoption est légitime plutôt qu’un effort visant à favoriser un acte frauduleux. et récit dangereux.

«La conversation est quelque chose comme le débat du milieu des années 2000 sur le fonctionnement de la torture. Ce n’est fondamentalement pas le cas, mais même avoir ce débat, c’est avoir renoncé à quelque chose », écrit Masque Seth, politologue à l’Université de Denver.

Le projet de loi sur la Géorgie n’est pas simplement la somme de ses dispositions dans un pays où 60% des républicains pensent que l’élection présidentielle de 2020 a «été volée» à Trump par la fraude électorale – il valide un mensonge qui corrode la démocratie américaine. Il prolonge et approfondit également une campagne républicaine beaucoup plus ancienne pour truquer le système en leur faveur.

Le débat sur les dispositions du projet de loi, brièvement expliqué

Commençons par clarifier ce que fait réellement la nouvelle loi géorgienne.

Le SB 202 est un grand texte de loi, contenant un certain nombre de dispositions touchant différents aspects de la loi électorale. Dans son analyse, Cohn divise ces dispositions en quatre groupes: de nouvelles réglementations sur le vote par correspondance, de nouvelles règles de vote en personne, des modifications du second tour des élections et des élargissements du pouvoir de la législature de l’État sur l’administration des élections.

De nombreux détracteurs de la loi géorgienne, y compris moi-même, ont fait valoir que ce dernier ensemble de dispositions est le plus troublant. Il donne à l’Assemblée générale contrôlée par les républicains de Géorgie un contrôle efficace sur le Conseil des élections de l’État et habilite le conseil d’État à prendre en charge les conseils de comté locaux – permettant fonctionnellement aux républicains de sélectionner les personnes chargées de disqualifier les bulletins de vote dans des endroits à tendance démocrate comme Atlanta.

Salétan fait valoir qu’il y a suffisamment de garanties dans le projet de loi pour empêcher l’abus de ces pouvoirs, mais il s’agit d’un point de vue minoritaire. Défenseurs des droits de vote, des experts à qui j’ai parlé, et même Cohn pensent tous qu’il y a un sérieux potentiel d’abus ici. «Cela représente une menace évidente pour la démocratie américaine», conclut-il après une analyse approfondie des nouvelles dispositions.

Les arguments les plus sérieux selon lesquels la loi géorgienne n’est pas si dangereuse se concentrent sur les trois autres seaux de Cohn, qui incluent des réglementations qui:

Étendre les exigences d’identification des électeurs aux bulletins de vote par correspondance

Limiter fortement l’utilisation des urnes

Élargir le vote le week-end pendant la période de vote précoce

Exiger que les grandes circonscriptions prennent des mesures pour limiter la longueur de la foule

Criminaliser le fait de donner aux électeurs de la nourriture et de l’eau pendant qu’ils font la queue (à l’exception des agents électoraux)

Raccourcir le délai entre le jour du scrutin et tout autre scrutin ultérieur de neuf semaines à quatre, réduisant considérablement la période de vote anticipé pour le second tour

Ces dispositions rendront manifestement un peu plus difficile le vote par correspondance; l’impact sur le vote en personne est plus difficile à discerner, mais pourrait vraisemblablement rendre plus difficile le vote dans les circonscriptions à tendance démocrate et plus facile dans les circonscriptions républicaines.

Mais voici la chose surprenante: il y a des recherches en sciences politiques décentes qui rendent le vote un peu plus facile ou plus difficile, grâce à des politiques comme les lois d’identification des électeurs ou en élargissant l’utilisation des boîtes de dépôt, n’affecte pas vraiment le taux de participation.



Jessica McGowan / Getty Images Une ligne de vote anticipé à Atlanta en décembre, pendant le second tour du Sénat.

«Aux États-Unis contemporains, avec un accès aussi large et facile au scrutin, les changements sur les bords ne privent pas les gens de leur droit de vote», écrit Rich Lowry dans National Review. «Il est difficile de croire qu’un vrai électeur sera empêché de voter par le nouveau [Georgia] des règles. »

Lowry exagère l’affaire. Des experts comme Charlotte Hill, candidate au doctorat à l’UC-Berkeley qui étudie les élections, ont cité recherche suggérant que les prétendues réformes de «commodité» facilitant le vote importent vraiment pour le taux de participation.

L’effet probable des dispositions relatives à l’accès aux bulletins de vote de la Géorgie est le genre de chose sur laquelle les gens raisonnables peuvent être en désaccord. Les preuves de leurs effets sont vraiment mitigées; il est juste, voire important, d’essayer de déterminer exactement quels effets certaines dispositions du projet de loi sont susceptibles d’avoir.

Mais ce n’est pas la manière la plus utile de penser et d’encadrer la conversation sur le projet de loi de Géorgie.

Le projet de loi sur la Géorgie valide le grand mensonge de Trump

Des politiques sont adoptées pour résoudre les problèmes. Dans le cas du SB 202, le prétendu «problème» est simple: les électeurs ont connu une crise de confiance dans les résultats du vote de 2020 et l’intégrité des élections en Géorgie.

«La façon dont nous commençons à restaurer la confiance dans notre système de vote est en adoptant ce projet de loi», a déclaré le représentant de Géorgie Barry Fleming, le parrain du projet de loi, lors d’un débat au sol sur sa proposition.

Mais c’est un problème entièrement imputable aux républicains. Depuis Trump, les principaux dirigeants et agents du parti se sont efforcés de semer le doute sur la validité des résultats de 2020. En passant SB 202, les républicains de Géorgie ne font que ratifier leur propre mensonge.

Pensez à cela du point de vue de quelqu’un qui croit l’histoire de Trump de l’élection de 2020: que les bulletins de vote par correspondance étaient frauduleux, que les votes en personne sont les seuls fiables, que les responsables électoraux locaux dans des régions fortement démocratiques comme Atlanta ont triché. , et que des républicains irréprochables au niveau de l’État comme le secrétaire d’État de Géorgie Brad Raffensperger ont refusé d’intervenir pour les arrêter par lâcheté.



Getty Images Les partisans de Trump se rassemblent à Washington, DC, le 6 janvier.

Tout cela est un fantasme ridicule, bien sûr. Mais si vous y croyiez vraiment et que vous vouliez l’empêcher à l’avenir, vous auriez conçu un projet de loi comme le SB 202: un projet de loi qui rend le vote par correspondance plus difficile et enlève le pouvoir aux responsables du vote qui n’ont pas réussi à «arrêter le vol» en 2020.

Et cela, en fait, semble avoir été ce qui était dans l’esprit des législateurs des États lorsqu’ils ont rédigé le projet de loi. Stephen Fowler, un journaliste géorgien qui couvre les élections, écrit que «la grande majorité des élus républicains de la base géorgienne se sont embarqués dans une série de poursuites et de stratagèmes farfelus pour tenter de renverser les élections de l’État». En décembre, les républicains de Georgia House ont tenu une série d’audiences au cours desquelles des orateurs comme l’avocat de Trump Rudy Giuliani ont été invités à émettre des théories sur la façon dont l’élection avait été volée à Trump.

«Les démocrates comptent sur le processus de vote des absents toujours suspect pour avancer en Géorgie et dans d’autres États proches», a écrit Fleming en décembre. «Si les élections étaient comme les villes côtières, le vote par correspondance serait la partie ombragée de la ville près des quais dans laquelle vous ne voulez pas vous promener car la chance d’être shanghaie est importante.»

Josh McLaurin, un démocrate à la maison de Géorgie, m’a dit que l’État GOP est «un parti dont la politique électorale est motivée par le« grand mensonge »de Trump» – la rétro-ingénierie du SB 202 pour résoudre les problèmes entièrement fictifs inventés par Trump et ses alliés.

Les nouvelles règles ne sont pas uniquement fondées sur un mensonge. Leur promulgation valide également ce mensonge.

Les succès et les échecs de l’agenda anti-démocratique du GOP

Voici un autre élément de contexte dans lequel le débat sur les dispositions du SB 202 fait défaut: le GOP travaille depuis des années pour fixer les règles électorales des États à travers le pays en sa faveur depuis des années maintenant, une campagne qui s’accélère à la suite des affirmations de Trump sur une élection volée.

Selon le Brennan Center, un institut non partisan qui étudie les droits de vote, il existe actuellement 361 projets de loi dans 47 États du pays qui restreindraient le droit de vote – dont la plupart tentent de limiter les votes des absents. Ces projets de loi, selon Brennan, sont «une réaction à la participation électorale historique de 2020» poussés «sous le prétexte de répondre à des allégations sans fondement et racistes de fraude électorale et d’irrégularités électorales».

Jusqu’à présent, ces projets de loi n’ont été adoptés que dans des gouvernements d’État contrôlés par les républicains comme celui de la Géorgie – et l’histoire récente suggère qu’ils ne seront probablement adoptés que dans de tels gouvernements. Un nouveau document de travail de Jake Grumbach de l’Université de Washington a tenté de mesurer la santé de la démocratie dans les 50 États entre 2000 et 2018. Les résultats étaient sans ambiguïté: le contrôle républicain sur le gouvernement de l’État était corrélé à des baisses importantes et mesurables de la santé d’un État. la démocratie.

Il est juste de dire, à ce stade, que le Parti républicain est engagé dans une tentative de longue date, parfois systématique, de changer les règles en leur faveur. Toutes les tactiques qu’ils ont utilisées dans le combat n’ont pas été aussi efficaces; Le gerrymandering, à la fois au niveau de l’État et au niveau national, a un effet partisan beaucoup plus clair que les lois d’identification des électeurs.

Mais le fait que certaines de ces lois ne finissent pas par être efficaces pour supprimer la participation n’est pas une défense du GOP. La tentative de meurtre est toujours un crime. Et se concentrer trop sur les détails d’un projet de loi ne manque pas seulement ce contexte général, mais sert également à normaliser le projet anti-démocratique du GOP.



Getty Images Trump à CPAC 2021.

Bien sûr, les démocrates ne devraient pas mentir, ni même exagérer, à propos de la loi géorgienne. Mais ils ont raison de dire que le projet de loi contient plusieurs nouvelles dispositions extrêmement dangereuses, et ils ont également raison de dire que le contexte plus large suggère que les enjeux de notre lutte actuelle pour le vote sont vraiment existentiels.

«Nous sommes tellement obsédés par l’estimation des effets causaux des efforts de suppression que nous avons cédé un fondement normatif important», écrit Hakeem Jefferson, politologue à Stanford. «Le droit de vote est sacré. L’accès au scrutin devrait être élargi et non alourdi. »

Il n’y a qu’un seul parti dans l’histoire moderne dont le candidat présidentiel a refusé de céder après avoir perdu une élection nationale. C’est le parti dont le candidat insiste toujours sur le fait qu’il a remporté l’élection de 2020, dont les partisans ont violemment attaqué le Capitole américain le 6 janvier dans un ultime effort pour maintenir leur homme au pouvoir. Aujourd’hui, ce parti utilise ses fantasmes de fraude pour justifier une législation comme celle adoptée en Géorgie.

Et nous pouvons nous attendre à davantage d’attaques contre l’intégrité électorale dans les mois à venir de la part des États contrôlés par le GOP – parce que le Parti républicain, en tant qu’institution, semble parfaitement disposé à utiliser le grand mensonge de Trump comme prétexte pour prendre plus de pouvoir.