Six ans de mariage et Kamala Harris et Doug Emhoff sont encore dans la phase de lune de miel et pourrait être pour toujours.

Du moins, c’est ce que semblent penser les nouveaux – et historiques – beaux-enfants du vice-président de notre pays. Dans une récente interview avec Le New York Times, Cole, 26 et Ella, 22 ans, les enfants d’Emhoff issus de son mariage précédent, ont été invités à décrire la relation du deuxième couple du pays et ils ne se sont certainement pas retenus.

« Cela dépend du cadre », expliqua Cole à propos de Harris et Emhoff en couple. «Parce que Doug et Kamala ensemble sont presque mignons et coupables. Je me dis, quand est-ce que ça va disparaître?

Ella a ajouté: « C’est tellement fou. C’est comme la phase de lune de miel pour toujours. Comme, le reste du monde peut le voir sur les médias sociaux, mais nous vivons cela. » Et nous sommes juste un peu jaloux pour être honnête.

Le duo frère et sœur a également discuté de l’adaptation à la vie aux yeux du public après que leur belle-mère – alias « Momola » – a été élue en novembre.