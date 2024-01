Oui, Dan Campbell a gardé des reçus sur les ennemis de la reconstruction de Détroit

ALLEN PARK – Dan Campbell et Brad Holmes portent un toast à Détroit et reçoivent des fleurs de tout le pays après que les Lions ont remporté leur premier match éliminatoire depuis 1991. Ils ont maintenant la reconstruction la plus chaude de la ligue et un rendez-vous avec le numéro 1. 4 Tampa ou n°5 Philadelphie lors d’un match de division au Ford Field la semaine prochaine.

C’est une bonne chose.

Mais il y a trois ans, leurs embauches n’étaient pas si populaires.

Vous pouvez comprendre une partie du scepticisme. Les Lions ont gâché ce genre de choses pour toujours, puis les ont vraiment gâchés avec Matt Patricia et Bob Quinn, avant qu’un nouveau propriétaire ne procède à des embauches prêtes à l’emploi pour de nouveaux dirigeants en 2021. Campbell n’avait jamais été coordinateur et l’a fait. pas d’entretien pour aucun autre poste d’entraîneur-chef, tandis que Holmes était le directeur du dépistage universitaire des Rams dont la seule autre interview de directeur général était avec les Falcons d’Atlanta.

Puis Campbell s’est présenté devant une caméra pour une conférence de presse virtuelle d’introduction, a commencé à parler de grignoter les rotules de ses adversaires, et les prises de vue ont afflué. Les médias nationaux ont été particulièrement vicieux, allant jusqu’à le traiter de « idiot ». et toutes sortes de noms colorés.

Oui, il a conservé les reçus.

“J’en ai une tonne”, a déclaré Campbell avec un sourire. « Mais il n’est pas encore temps de les retirer. Il y aura un moment et un lieu pour cela.

Campbell a fait ces commentaires lundi après-midi, quelques heures seulement après que Détroit ait battu les Rams de Los Angeles 24-23 lors d’une soirée inoubliable au Ford Field. La foule scandait « JA-RED GOFF ! JA-RED GOFF ! » avant même que le quart-arrière ne sorte du tunnel, Goff a complété 15 de ses 16 premières passes tout en menant trois touchés consécutifs pour ouvrir le match. Détroit n’a même pas fait face à un tiers d’échec lors de ses deux premiers entraînements, plongeant une foule frénétique dans le délire.

La défense a gardé Los Angeles hors de la zone des buts en seconde période, Goff a définitivement mis les Rams à l’écart avec une passe à Amon-Ra St. Brown à la sortie de l’avertissement de 2 minutes, puis la foule a rugi si fort qu’Apple a regardé avertissaient les journalistes dans la tribune de presse que le niveau de décibels pourrait endommager leur audition.

Les hurlements gutturaux de Holmes alors qu’il montait dans un ascenseur jusqu’au sous-sol, cela n’a pas aidé.

C’était un moment qui a duré trois ans et qui ne sera jamais oublié dans cette ville. Campbell a déclaré qu’il ne pouvait même pas dormir après le match, au lieu de cela, il a passé une grande partie de la nuit dernière assis près du feu chez lui. Il ne regardait même pas de film. Je rassemble juste ses pensées sur une nuit folle dans le D.

“C’était probablement la meilleure (ambiance) à laquelle j’ai jamais participé”, a déclaré Campbell. “Je veux dire, c’était en grande partie dû au fait que (le bruit) avait commencé une heure avant le match, et ce n’était que quatre heures de barrage non-stop de fans qui se déclenchaient et de chants pour Goff, et c’était juste un environnement spécial, spécial. Je veux dire, pour tous ceux qui étaient là, vous n’oublierez jamais ça. Vous ne le ferez jamais. Pour le reste de votre vie, ce sera quelque chose dont vous parlerez. C’était spécial.

Comment passer du 3-13-1 au que dans trois ans? Cela commence toujours par les joueurs, et Holmes a fait un travail magnifique en créant la liste à partir de presque rien. Parmi les joueurs qui ont enregistré un snap contre Los Angeles, seuls le plaqueur gauche Taylor Decker, le centre Frank Ragnow, le garde Jonah Jackson, le Edge Rusher Romeo Okwara, le secondeur Jalen Reeves-Maybin et l’as des équipes spéciales Will Harris restent du régime précédent.

Même dans une ligue qui tourne vite, c’est un chiffre d’affaires époustouflant.

Holmes a suralimenté la liste avec des choix d’élite de premier tour comme le plaqueur droit Penei Sewell, le rusher Aidan Hutchinson et le demi offensif Jahmyr Gibbs. Il a également frappé gros sur les choix de deuxième ronde comme le demi de coin Brian Branch et l’ailier rapproché Sam LaPorta, tout en extrayant l’or en fin de ronde avec la sélection de quatrième ronde de l’étoile large Amon-Ra St. Brown.

Mais rien n’a accéléré la reconstruction comme l’échange de Matthew Stafford, qui a été demandé quelques jours avant que Holmes et Campbell ne prennent le relais. Ils ont obtenu des choix au repêchage qui se sont transformés en Gibbs, LaPorta, Jameson Williams, Josh Paschal et Ifetu Melifonwu, et LA a supplié Detroit de se débarrasser de Jared Goff en difficulté et de son contrat monstre. Cette saison, Goff s’est classé n°2 de la ligue en passes, tout en pilotant l’offensive n°2 au classement général.

Dimanche soir, Goff a mieux joué contre Los Angeles que jamais pour Los Angeles en séries éliminatoires, terminant 22 des 27 passes pour 277 yards. Il a lancé une quatrième passe de touché à LaPorta, a mené trois touchés consécutifs pour ouvrir ce match au total, puis a récupéré le ballon avec 4:07 à jouer et a gardé Stafford sur la touche en déplaçant les chaînes sur les passes à David Montgomery. et Saint-Brown.

Stafford a bien joué, mais Goff a mieux joué, et les Lions sont en ronde de division à cause de cela plus que toute autre chose. Mélangez des demandes de dérogation astucieuses comme Josh Reynolds et des signatures d’agents libres comme Graham Glasgow, Kalif Raymond, Alex Anzalone et Montgomery, et vous vous retrouvez avec l’une des meilleures équipes de la ligue.

Mais ce n’est pas seulement le talent qui a fait basculer Detroit, mais aussi la façon dont ces gars s’intègrent dans la culture et la vision de Campbell. Campbell partage le contrôle de la liste avec Holmes, ce qui pourrait créer des complications s’ils n’avaient pas une compréhension mutuelle de ce à quoi devrait ressembler cette chose. Ils ne viennent pas des mêmes arbres de la NFL et ne s’étaient jamais rencontrés jusqu’à un appel téléphonique lors du processus d’embauche de Campbell.

En fin de compte, les hommes se sont révélés être un duo si exceptionnel qu’ils ont transformé les pires perdants du sport en gagnants rapides et ont amené Detroit aux portes du match de championnat NFC.

“Nous avons eu un appel téléphonique juste avant d’accepter le poste, ce qui était une sorte d’introduction, et mec, je pouvais dire… que ça allait être bien”, a déclaré Campbell. «Puis une fois que je l’ai côtoyé, mec, j’ai pu le ressentir très tôt. C’est l’un de ceux où, si c’est ce qu’il est et que cela ne change pas, tout ira bien. Et bien sûr, il est tout ce que je pensais qu’il serait lors de ces premières rencontres, tout ce que j’avais entendu sur lui. Et nous avons de la chance. Mais c’est aussi un excellent travail de la part de Sheila (Hamp), Chris Spielman, Rod (Wood), tous ces gars. Ils pensaient que nous serions compatibles, que nous voyions les choses de la même manière, et nous le sommes, et nous le faisons.

«Nous voyons des choses très similaires dans la façon dont nous voyons les joueurs, voyons l’équipe, comment nous le voulons. J’ai des choses pour lesquelles j’ai une certaine vision, et Brad m’a aidé par le type de joueurs que nous acquérons et ce que nous recherchons. Il m’a donné ça, il m’a aidé. Et alors écoutez, le directeur général et l’entraîneur-chef doivent entretenir une relation saine, et cela commence par l’appropriation. Et sans cela, vous ne pourrez tout simplement pas réussir durablement. »

Pas mal pour un idiot, hein ?