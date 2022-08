Oui, c’est un moteur de bombardier de la Seconde Guerre mondiale dans le garage de cet homme à London, en Ontario.

Shawn Wilson, passionné d’aviation et bricoleur de longue date de London, en Ontario, n’a pas pu résister au moteur B-29 Superfortress rouillé lorsqu’il l’a repéré sur eBay plus tôt cette année.

Wilson n’a pas tardé à verser 2 000 $ US pour le moteur de la Seconde Guerre mondiale dans le seul but de le restaurer et de l’exposer dans son garage dans toute sa splendeur retrouvée, en hommage à un morceau de l’histoire de l’aviation.

Cela a fait tourner la tête des voisins, a-t-il dit.

J’ai provoqué des embouteillages dans le quartier. Ce n’est tout simplement pas quelque chose que vous voyez tous les jours. – Shawn Wilson, passionné d’aviation

“J’ai provoqué des embouteillages dans le quartier. Ce n’est tout simplement pas quelque chose que l’on voit tous les jours.

Le moteur B-29 est arrivé par camion en mai dans l’allée de Wilson. (Soumis par Shawn Wilson)

“Il y avait 50 ans de croissance et de crasse dessus que je nettoie et je vais en faire à nouveau une belle pièce de musée”, a déclaré Wilson, capitaine du service d’incendie de Sarnia, à proximité.

Wilson a payé pour faire livrer le moteur depuis un chantier de récupération en Pennsylvanie, où il languissait depuis des années; et en mai, un camion s’est arrêté dans l’allée de banlieue de Wilson à Lambeth avec la livraison de près de deux tonnes.

“J’aime juste les avions et les mécanismes qui les sous-tendent”, a déclaré Wilson. “J’étais si heureux quand il est arrivé des États-Unis parce qu’il y avait tellement de tracas pour essayer de le faire monter ici.”

Wilson pensait que le moteur arrivait sur un camion à plateau et a loué du matériel pour le retirer à son arrivée, mais il est venu dans une remorque, donc un équipement différent était nécessaire. De plus, le camion est tombé en panne en cours de route.

“Je n’arrivais pas à croire qu’il soit arrivé quand il est arrivé”, a-t-il déclaré.

Selon Wilson, peu de moteurs de la Seconde Guerre mondiale comme le sien incluent le capot – le revêtement amovible – qui cache l’arrière du moteur et se fixe à l’avion. (Rebecca Zandbergen/CBC News)

“C’était assez fou et chaotique”, a déclaré sa fille, Sarah Wilson, 22 ans, qui est sur le point de commencer des cours pour son diplôme de maintenance aéronautique au Fanshawe College. “Lorsque nous avons ouvert les portes, c’était tellement plus grand que prévu et cela a épaté tout le monde en voiture et à pied.

“Les gens passent en voiture, et ils veulent s’arrêter et venir parler et garer leurs véhicules en plein milieu de la rue. Cela a donc suscité beaucoup d’intérêt.”

En effet, une publication récente sur Facebook a fait spéculer de nombreuses personnes.

Le moteur du bombardier n’a probablement jamais vu le service

Wilson a tenté de retrouver les origines du moteur, rendu encore plus difficile car le numéro de série a été supprimé.

Mais grâce à des recherches en ligne et à l’aide de groupes de moteurs d’avions, Wilson a découvert que sa nouvelle acquisition appartenait à un B-29 Superfortress de l’US Air Force, qui, comme tous les B-29, avait quatre moteurs à bord.

Le moteur du bombardier a 18 cylindres. Jusqu’à présent, Wilson a fini de polir l’un d’entre eux, un processus long et minutieux. (Rebecca Zandbergen/CBC News)

“Le moteur a été vendu à TWA Airlines – les compagnies aériennes d’Howard Hughes – et il a été converti en moteur à injection de carburant et piloté par la compagnie civile Constellation Airlines”, a déclaré Wilson.

“C’était en 1945 lorsque celui-ci a été fabriqué, donc je pense qu’il a été placé dans le bombardier et n’a jamais été utilisé.”

REGARDER | Shawn Wilson dit qu’il “n’a pas pu s’empêcher d’acheter ce moteur B-29 Superfortress sur eBay :

Au cours des trois mois qui ont suivi la livraison du moteur, Wilson a passé des heures à le nettoyer.

“C’est un processus si lent”, a-t-il admis. “Le projet est tellement plus grand que ce que j’avais initialement prévu.”

Enlever la rouille a été la partie la plus difficile.

“J’ai utilisé du sablage, des roues à rayons, des acides. La seule chose qui semble fonctionner, c’est le sablage, donc c’est beaucoup de travail.”

Jusqu’à présent, Wilson a réussi à terminer le nettoyage et le polissage d’un seul des 18 cylindres.

Wilson a retrouvé un manuel de révision du moteur.

“Il est possible de le remettre en marche. C’est juste beaucoup d’argent, beaucoup de temps. C’est un projet à venir”, a déclaré Wilson, qui estime qu’un moteur B-29 en état de marche vaut 200 000 $.

La fille de Wilson a des projets plus ambitieux.

“Une fois que j’aurai commencé à apprendre des choses à Fanshawe, je comprendrai un peu mieux ce qui se passe avec le moteur, et j’ai l’intention de l’aider définitivement à le réparer”, a-t-elle déclaré. “Il dit qu’il pourrait ne pas commencer, mais je pense qu’une fois que j’aurai commencé à apprendre comment faire et qu’il réalisera que je sais comment, nous pourrions commencer à essayer.”