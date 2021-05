Oui, ça va être un été chaud

Les applications de rencontres créent des badges affichant le statut vaccinal et offrent aux Américains vaccinés des avantages premium gratuits. tinder

Les plus grandes applications de rencontres aux États-Unis se regroupent pour soutenir les vaccins Covid-19, dans l’espoir que ce sera un été chaud. Pour les non-initiés, l’été chaud joue sur l’idée qu’une fois que les Américains célibataires auront reçu leurs vaccins contre le coronavirus, il y aura une augmentation des fréquentations, branchements et opportunités sociales globales dues à toute la demande refoulée. (Vous pouvez aussi le savoir comme coup fille été.) Les utilisateurs de Match Group Hinge, Tinder, OKCupid, BLK, Chispa, Match et Plenty of Fish pourront partager leur statut vaccinal et bénéficier d’avantages premium. Bumble et Badoo pourront également noter s’ils sont vaccinés et recevoir des crédits complémentaires. Les derniers rapports sur les résultats de Bumble et Match Group indiquaient déjà ce que tous les anecdotes sur les réseaux sociaux disent – les gens veulent se reconnecter. Cependant, les dirigeants de Match l’ont exprimé d’une autre manière dans leur lettre aux actionnaires, appelant cela «l’été de l’amour». Dans son publication des résultats, Match a déclaré qu’il prévoyait un chiffre d’affaires total de 680 millions de dollars à 690 millions de dollars au deuxième trimestre. Cela représenterait une croissance annuelle de 22% à 24%. En outre, la société prévoit un BAIIA de 255 millions de dollars à 260 millions de dollars au cours du prochain trimestre. «Les taux de vaccination et le contrôle des cas de Covid ces derniers mois ont permis à nos utilisateurs de se sentir plus confiants quant à leur vie amoureuse», a déclaré Shar Dubey, PDG de Match, lors d’un appel avec des investisseurs. Bumble estime le chiffre d’affaires total de l’ordre de 175 millions de dollars à 178 millions de dollars pour le deuxième trimestre, en hausse de 31% d’une année sur l’autre au milieu de la fourchette. C’est également un peu mieux que ne le prévoyaient les analystes interrogés par Refinitiv, même si certains analystes l’ont jugé trop prudent. Il prévoit également des revenus annuels de l’ordre de 724 millions de dollars à 734 millions de dollars, augmentant ainsi ses prévisions. Le PDG de Bumble, Whitney Wolfe Herd, a déclaré aux investisseurs que la société voyait « une demande refoulée significative alors que les améliorations économiques et sanitaires approuvent dans toutes les régions ». « Un élan croissant avec la réouverture » Avec un été chargé en tête, les sociétés de rencontres, comme Match, Bumble et Grindr, sont en mesure de récolter les avantages. «Nous avons eu un coup de pied de l’été chaud de Vax,» directeur du marketing de Grindr Alex Black dit CNBC. « L’activité est définitivement en hausse et nous nous attendons vraiment à ce que cela augmente d’ici l’été. » Ce n’est pas que les gens n’utilisent pas d’applications de rencontres en s’isolant à la maison l’année dernière. Bien que la pandémie empêche les gens de se rencontrer en personne, les applications de rencontres ont vu leur utilisation augmenter lors des verrouillages. Les entreprises de rencontres ont pu déplacer leurs activités pour mettre l’accent sur les rencontres virtuelles pendant la pandémie, afin que les gens puissent remplir leurs soirées avec des dates Zoom et des appels téléphoniques. Cela semblait payant. Le chiffre d’affaires du premier trimestre de Bumble a augmenté d’une année sur l’autre à 170,7 millions de dollars, contre 79,1 millions de dollars pour le premier trimestre de 2020. Les analystes s’attendaient à 164,6 millions de dollars. Le nombre total d’utilisateurs payants a également augmenté de 30% à 2,8 millions. Pour son premier trimestre, Match a déclaré un bénéfice ajusté par action de 57 cents sur un chiffre d’affaires de 668 millions de dollars. Les analystes s’attendaient à un BPA ajusté de 40 cents sur un chiffre d’affaires de 651 millions de dollars. Le nombre moyen d’abonnés a augmenté de 12% pour s’établir à 11,1 millions, contre 9,9 millions au trimestre de l’année précédente. Les balayages quotidiens moyens ont augmenté de 24%, les messages moyens quotidiens ont augmenté de 19% et les conversations ont été 32% plus longues par rapport à la période de référence avant Covid, a déclaré Match. Hinge est en passe de doubler son chiffre d’affaires en 2021. « Des résultats plus solides que prévu au 1T21 montrent une dynamique croissante avec la réouverture », ont écrit les analystes de Truist Securities dans une note récente sur les applications de rencontres.

Une réaccélération de l’économie et une volonté de rencontrer à nouveau des inconnus pousseront probablement encore plus la croissance des entreprises, Jordana Abraham, co-animatrice du populaire podcast de rencontres « U Up?« a déclaré à CNBC. Maintenant que plus que 270 millions de doses de vaccin ont été administrés aux États-Unis, les personnes qui ont pris des pauses pour sortir ensemble pendant la pandémie (fatiguées des interminables balayages ou des rencontres à distance) sont prêtes à y retourner. Souvent, une application est à l’origine des rencontres. « Les gens ont ressenti cette peur d’être en contact physique avec les gens, cette peur de sortir et de rencontrer quelqu’un de nouveau », a déclaré Abraham. «Et alors que les gens à travers le pays commencent à se faire vacciner, il y a quelque chose dans l’air. C’est le sentiment d’espoir, dans le sens de, vous savez, l’idée qu’ils vont pouvoir revenir à cette intimité physique. dont tant de gens avaient envie. « Bumble a déclaré aux investisseurs qu’il voyait déjà des signes d’engagement accru aux États-Unis.Les personnes qui avaient choisi de ne pas participer à l’application pendant la pandémie commençaient à revenir, et les personnes qui sont restées s’engagent encore plus. « Bien sûr, les gens qui ont fait une pause reviennent certainement », a déclaré Grindr’s Black. La société voit une croissance parmi les nouveaux utilisateurs et un retour de ceux qui se reconnectent pour la première fois depuis un certain temps. Kathryn, âgée de 27 ans, originaire de Chicago, a déclaré qu’elle faisait des allers-retours avec Hinge and Bumble depuis que la pandémie a restreint presque tous les moyens de rencontrer des gens en personne. (Comme elle l’a dit: « dans les bars, au travail, Uber Pools, la section des vins de Target, etc. »). Maintenant qu’elle est vaccinée, elle est à l’aise pour avoir plus de rendez-vous qui ne sont pas virtuels et recherche des relations occasionnelles. «Je ne cherche pas à rentrer immédiatement dans le monde et à m’installer dans une relation sérieuse», a déclaré Kathryn à CNBC dans un e-mail, demandant que son nom de famille ne soit pas utilisé afin de pouvoir parler librement de sa vie amoureuse. « Je ne sais pas si c’est le sentiment commun cependant. Beaucoup de gens ont peut-être réalisé après tout ce temps passé seuls à la maison qu’ils aimeraient que quelqu’un d’écurie soit là si et quand quelque chose comme ça se reproduit. »