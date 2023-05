Oui BC, il fait chaud là-bas – mais voici pourquoi les météorologues ne l’appellent pas un « dôme de chaleur »

Avec des températures atteignant plus de 30 °C dans certaines parties de la province ce week-end, certains résidents de la Colombie-Britannique se demandent peut-être pourquoi ils n’entendent pas le terme «dôme de chaleur» comme ils l’ont fait en 2021.

Cette année-là, les températures ont battu des records dans toute la Colombie-Britannique et la chaleur a causé des centaines de morts.

Armel Castellan, météorologue chargé de la préparation aux alertes à Environnement et Changement climatique Canada, explique qu’un dôme de chaleur est un terme générique qui désigne une vague de chaleur et une crête anticyclonique.

Castellan dit que même si les records de température seront probablement battus ce week-end, certains facteurs clés diffèrent des conditions de cette année-là.

« [This heat wave] n’a pas le potentiel d’atteindre les mêmes extrêmes que nous avons vus en juin 2021 lorsque nous avons vu 25 degrés au-dessus des températures saisonnières », a déclaré Castellan lors d’un briefing technique plus tôt cette semaine.

« Nous ne regardons pas le même animal dans ce sens. »

Refroidissement pendant la nuit

Pendant un dôme thermique, un système à haute pression fonctionne pour piéger les températures élevées près de la surface de la Terre. La chaleur monte puis est repoussée vers le bas, comme un four à convection.

Les températures élevées en Colombie-Britannique ce week-end ne seront pas piégées de la même manière et, surtout, elles se refroidiront pendant la nuit et offriront un certain soulagement. Castellan dit que des nuits plus longues à cette période de l’année signifient plus de ces températures plus fraîches qu’en juin.

(Nouvelles de Radio-Canada)

Cependant, les météorologues et les responsables de la protection civile incitent toujours à la prudence, car la plupart des gens ne sont pas encore habitués à la chaleur à cette période de l’année.

Les personnes les plus sensibles à la chaleur sont les personnes âgées et les femmes enceintes, les nourrissons et les jeunes enfants, ainsi que les personnes souffrant de problèmes de santé préexistants comme le diabète.

Différentes conditions atmosphériques

Jalena Bennett, experte en météorologie au sein de l’équipe de recherche sur les prévisions météorologiques de l’Université de la Colombie-Britannique, affirme que la vague de chaleur de ce week-end n’a pas les mêmes conditions atmosphériques que le dôme de chaleur de 2021.

Une crête stationnaire au-dessus de Vancouver et un creux de basse pression à l’est et à l’ouest sont également présents ce week-end, a déclaré Bennett, mais pendant le dôme de chaleur de 2021, celui à l’ouest était plus au sud et a soufflé plus d’air chaud.

L’autre aspect du dôme de chaleur en 2021 était sa durée : plus d’une semaine. Cette canicule, en revanche, devrait être terminée d’ici mardi.

Bennett dit qu’on ne sait pas exactement comment les températures élevées augmenteront en Colombie-Britannique, et elle ajoute qu’il pourrait y avoir des poches de chaleur extrême comme il y en avait à Lytton en 2021.

« Ça va certainement être chaud », a-t-elle déclaré.

Modification des conditions météorologiques

Bennett dit que des températures aussi élevées ne sont certainement pas normales, et que bien qu’il soit difficile de dire avec certitude si le changement climatique est à l’origine de la vague de chaleur de ce week-end, il est certainement la cause de conditions météorologiques anormales.

« La probabilité que ces événements se produisent dans un délai de deux années très proches serait assez faible sans l’événement de réchauffement climatique auquel nous assistons avec le changement climatique », a-t-elle déclaré.