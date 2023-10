Ouganda : un Britannique abattu par Isis a été tué avec sa nouvelle épouse lors de leur safari de lune de miel | Nouvelles du monde

Le Britannique anonyme est l’une des trois personnes ciblées par le groupe Allied Democratic Forces (ADF) (Photo : Sax Rohmer LTD) Un jeune marié britannique et son épouse faisaient partie des trois personnes assassinées par un groupe rebelle islamique lié à l’Etat islamique alors qu’ils étaient en lune de miel en Ouganda. Le couple, nommé localement Dave et Celia Barlow, effectuait un safari en tournée dans le Le parc national Queen Elizabeth a été attaqué mardi par des membres présumés du groupe rebelle des Forces démocratiques alliées (ADF). Le porte-parole de la police ougandaise, Fred Enanga, a déclaré : « Nous avons enregistré une lâche attaque terroriste contre deux touristes étrangers et un Ougandais dans le parc national Queen Elizabeth. « Les trois ont été tués et leur véhicule de safari incendié. « Nos forces conjointes ont réagi immédiatement après avoir reçu l’information et poursuivent agressivement les rebelles présumés des ADF. Nous exprimons nos plus sincères condoléances aux familles des victimes. Le véhicule incendié a été laissé au milieu de la route après l’attaque (Photo : Moses Muthabali/Sax Rohmer Ltd)



La police enquête sur le triple meurtre (Photo : Moses Muthabali/Sax Rohmer Ltd)



Deux autres personnes – un vacancier sud-africain et un chauffeur ougandais – ont également été tuées dans l’attaque.(Photo : Sax Rohmer SA) Richard Davies, paroissien de l’église St Mary de Hampstead Norreys, a publié en ligne : « Nous nous réveillons aujourd’hui avec le cœur lourd et la plus profonde tristesse d’apprendre la nouvelle dévastatrice de la mort de Dave et Celia Barlow. « Pour beaucoup d’entre nous, c’est incompréhensible. Nos pensées vont à leurs familles, à leurs amis très chers et à tous ceux qui les ont connus à Hampstead Norreys et dans notre communauté au sens large. On se souvient aussi de la famille de leur guide ougandais, également tué. « Les mots ne peuvent exprimer comment réagir à cette terrible nouvelle. « L’église est ouverte, tous sont les bienvenus pour des pensées et des prières privées. Vous êtes invités à allumer une bougie à la mémoire de Dave et Celia. Le président ougandais Yoweri Museveni a déclaré sur les réseaux sociaux : « C’était un acte lâche de la part des terroristes attaquant des civils innocents et tragique pour le couple qui était de jeunes mariés et visitait l’Ouganda pour leur lune de miel. « Bien sûr, ces terroristes paieront de leur propre vie misérable. » La police ougandaise et le président ont déclaré que les tueurs étaient des membres des Forces démocratiques alliées, un groupe lié à l’EI. Les troupes ougandaises poursuivent les membres du groupe au Congo voisin. Dans son message sur les réseaux sociaux, le président a ajouté : « Tuer ces misérables individus ne ramènera pas la vie de ces merveilleux amis de l’Ouganda qui avaient choisi notre pays pour leur lune de miel parmi les 193 pays du monde. « Notre haut-commissariat au Royaume-Uni s’adressera à leurs familles et leur apportera tout le soutien nécessaire dans cette situation tragique. » Il a ajouté que les autorités ougandaises veilleront à ce que ces « erreurs » ne se reproduisent plus. L’Autorité ougandaise de la faune sauvage a identifié les touristes comme étant originaires du Royaume-Uni et d’Afrique du Sud. À la suite de l’incident, le Bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement a mis à jour ses conseils aux voyageurs pour l’Ouganda, mettant en garde contre « tout voyage sauf essentiel » vers le parc national Queen Elizabeth.



Le couple aurait participé à un safari dans le cadre de leur lune de miel (Photo : Moses Muthabali/Sax Rohmer Ltd)



Le ministère des Affaires étrangères a modifié ses conseils aux touristes britanniques (Photo : Sax Rohmer LTD) Une déclaration sur son site Internet disait : « Si vous êtes actuellement dans le parc, vous devez suivre les conseils des autorités de sécurité locales. Si vous êtes en mesure de le faire en toute sécurité, vous devriez envisager de quitter la zone. Les Forces démocratiques alliées sont considérées comme une organisation terroriste par le gouvernement ougandais et ont été créées en 1996. Le groupe a débuté à l’ouest de l’Ouganda, mais s’est depuis étendu à la République démocratique du Congo (RDC) voisine. Plus: Tendance

Si les offensives militaires répétées contre les ADF l'ont durement impacté, elles ont su régénérer leur recrutement et leurs réseaux financiers sont restés intacts. Certaines attaques qui lui ont été imputées dans le passé ont été menées par d'autres forces rebelles comme les Forces armées congolaises. Après l'emprisonnement de son ancien dirigeant Jamil Mukulu en 2015, les ADF se sont radicalisées de plus en plus sous la direction de son successeur Musa Baluku. Le groupe s'est ensuite séparé en 2019, une partie restant fidèle à Mukulu et l'autre fusionnant avec la province d'Afrique centrale de l'État islamique dirigée par Baluku.

