OUF ! Les Démocrates/Gauchistes trébuchent SPECTACULAIREMENT en remportant le tour de victoire sur le rapport sur l’emploi de septembre – Twitchy

Le rapport sur l’emploi de septembre n’était pas une poubelle enflammée, alors bien sûr, nos amis de gauche se cognent la poitrine en prétendant que cela améliore d’une manière ou d’une autre les choses.

Ouah. Quel rapport sur l’emploi ! JUST IN: L’économie américaine a créé 336 000 emplois en septembre – c’est un autre mois d’embauches important qui fait exploser les prévisions de 170 000. Taux de chômage : 3,8 % (identique à août) Croissance des salaires : 4,2 % sur un an (au-dessus de 3,7 % d’inflation) – Heather Long (@byHeatherLong) 6 octobre 2023

Est-ce un autre mois pendant lequel les gens retournent aux emplois que le gouvernement leur a retirés « pour les protéger » ? Demander un ami.

Vous parlez comme une pom-pom girl – qui ne paie évidemment pas l’essence dans la voiture de vos parents. – Richard Grenell (@RichardGrenell) 6 octobre 2023

Évidemment.

Nous allions très bien début 2020. Qu’est-ce qui a changé ?https://t.co/AvJKR1SRCD pic.twitter.com/BkwMKavQT0 – Sable 〽️ (@RightGlockMom) 6 octobre 2023

OOH OOH, on sait !

La bidénomique ne fonctionne clairement pas https://t.co/4ITVzIMs12 – Mehdi Hasan (@mehdirhasan) 6 octobre 2023

On comprend que Mehdi pense qu’il est sarcastique ici… mais la réalité est que ça ne marche pas. Et quiconque a passé du temps dans le monde réel et dans l’économie réelle le sait.

Mais bon, Biden devrait totalement s’appuyer sur ses succès économiques.

HA HA HA HA

S’il te plaît. Faites ça.

Joe devrait absolument se vanter de la qualité de l’économie. -Tous les républicains – Jerry Grey🐊 (@Jerry__Grey) 6 octobre 2023

Certainement.

Selon ADP, les emplois dans les services professionnels et aux entreprises ont chuté de 32 000. Pourquoi est-ce hilarant ? Parce que JOLTS a signalé une augmentation de 509 000 offres d’emploi dans les services professionnels et aux entreprises Les soi-disant données économiques ne sont à ce stade que des conneries de propagande politisée. pic.twitter.com/eqorM1MfRe – couverture zéro (@zerohedge) 4 octobre 2023

Oupsie.

Les masses salariales ont augmenté de 336 000 en septembre parce que… BIDENOMICS fonctionne !#DémocratesDeliverNewJobs – Grant Stern  (@grantstern) 6 octobre 2023

FFS.

hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha hahahahahahaha – Châtiments corporels (@CplPunishment_) 6 octobre 2023

LMAO…si tu le dis !! PAS!!https://t.co/6SaDjQPHUV –Barry Cunningham (@barrycunningham) 6 octobre 2023

Oops. Vous voyez pourquoi ils veulent que nous examinions le rapport sur l’emploi ? Les taux hypothécaires sont au plus haut depuis plus de 20 ans.

Encore un excellent rapport sur l’emploi ! Je le répète : nous développons la classe moyenne.https://t.co/SgQLTDfZ5r – La sénatrice Debbie Stabenow (@SenStabenow) 6 octobre 2023

Le déni est bien plus qu’un simple fleuve en Égypte. La politique inflationniste nous prépare à une période financière difficile. — Tim 🏴‍☠️🏴Décentraliser et annuler 🏴🏴‍☠️ (@Tim_The_Sandman) 6 octobre 2023

Ha ha ha – jusqu’à ce qu’ils le révisent à la baisse, quand personne ne regarde ! – DennySue (@DennySue1) 6 octobre 2023

Ce qui, comme nous le savons tous, est toujours le cas.

Plus/moins ?

***

