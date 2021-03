Oubliez vos projets de vacances, Covid-19 ne va nulle part avant 2022

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré qu’il était «irréaliste» de s’attendre à ce que la pandémie de Covid-19 soit terminée d’ici la fin de 2021. «Je pense qu’il sera très prématuré, et je pense irréaliste, de penser que nous sommes va en finir avec ce virus d’ici la fin de l’année », a déclaré le Dr Michael Ryan, directeur exécutif du programme OMS pour les urgences sanitaires, lors d’une conférence de presse ici lundi, a rapporté l’agence de presse Xinhua.

«Mais je pense que ce que nous pouvons, si nous sommes intelligents, en finir avec les hospitalisations, les décès et la tragédie associés à cette pandémie», a-t-il déclaré. Le Dr Soumya Swaminathan, scientifique en chef de l’OMS, a ajouté que «l’objectif de COVAX est de mettre fin à la phase aiguë de la pandémie d’ici la fin de 2021».

COVAX est un programme dirigé par l’OMS, Gavi (l’Alliance du Vaccin) et la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) visant à distribuer les vaccins Covid-19 dans le monde. «Nous sommes toujours confrontés à un énorme défi pour déployer les vaccins de manière équitable et équitable pour ceux qui en ont le plus besoin dans le monde», a déclaré Ryan. «Nous sommes dans une bien meilleure position que nous ne l’étions. Mais rien n’est garanti », a-t-il ajouté.

Alors que le monde lutte pour contenir la pandémie, la vaccination est en cours dans certains pays avec les vaccins anti-coronavirus déjà autorisés. Pendant ce temps, 256 vaccins candidats sont toujours en cours de développement dans le monde – dont 74 dans des essais cliniques – dans des pays comme l’Allemagne, la Chine, la Russie, la Grande-Bretagne et les États-Unis, selon des informations publiées par l’OMS le 26 février.