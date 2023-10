Oubliez Taylor Swift et Travis Kelce, voici l’histoire de la romance athlète/célébrité de Pittsburgh

Les gros titres des sports et des célébrités ont été remplis de nouvelles d’une romance naissante entre la superstar de la pop Taylor Swift et l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City Travis Kelce.

Mais Pittsburgh n’est pas étranger lorsqu’il s’agit de ses athlètes qui flirtent avec des célébrités.

Un joueur des Steelers a épousé une patineuse artistique olympique, tandis que les joueurs des Pirates et des Penguins sont sortis avec des célébrités hollywoodiennes. Voici un aperçu de ces romances, certaines malheureuses et d’autres encore fortes :

Steelers

PA La patineuse olympique JoJo Starbuck et le quart-arrière des Pittsburgh Steelers Terry Bradshaw sont présentés lors de leur cérémonie de mariage le 6 juin 1976 à l’hôtel Bel Air de Los Angeles.

Terry Bradshaw et JoJo Starbuck

Le quart-arrière des Steelers, Terry Bradshaw, a fini par épouser la patineuse artistique JoJo Starbuck, qui a participé aux Jeux olympiques d’hiver de 1968 et 1972.

Après l’avoir vue aux Ice Capades à Pittsburgh, Bradshaw a tenté de lui rendre visite dans les coulisses, mais a retiré son jeu. Un an plus tard, elle lui a laissé deux billets au retour du spectacle à Pittsburgh.

« Deux semaines plus tard, il a proposé, » elle a dit au New York Times en 1978, « et un mois plus tard, j’ai accepté. L’une des principales raisons était notre foi chrétienne mutuelle. Nous l’utilisons tous les deux aujourd’hui comme notre véritable rocher de Gibraltar, pour garder nos priorités et nos têtes bien droites.

Le couple s’est marié en 1976 et Starbuck a demandé le divorce en 1980 et le divorce a été finalisé en 1983.

« C’est typique de Terry d’assumer la responsabilité du divorce. » a déclaré un écrivain de Pittsburgh au Washington Post en 1980. « Le gars est tellement sincère et tellement ouvert. Si les Steelers perdent, il dira que c’est de sa faute. Lorsque son mariage s’effondre, il dit que c’est de sa faute, mais la vérité est que lui et Jo Jo n’ont jamais rien eu en commun.

PA Ben Roethlisberger, le quarterback des Pittsburgh Steelers, à gauche, pose pour des photos avec l’actrice Missy Peregrym alors qu’il parcourt le tapis rouge le 24 mars 2007, à la Celebrity Fight Night XIII de Muhammad Ali à Phoenix, en Arizona.

Ben Roethlisberger et Missy Peregrym

Le quart-arrière des Steelers Ben Roethlisberger est sorti avec l’actrice canadienne Missy Peregrym, alors connue pour son rôle dans le film « Stick It » et plusieurs apparitions à la télévision.

Certains rapports Internet les font dater de 2007 à février 2008, mais Roethlisberger a été aperçu lors de la première du film « Watchmen » en mars 2009 avec Peregrym.

Roethlisberger a fini par épouser Ashley Harlan le 23 juillet 2011.

PA Natalie Gulbis, à gauche, célèbre un birdie sur le premier trou avec son partenaire Ben Roethlisberger lors du Pro-Am au LPGA Kraft Nabisco Golf Championship le 29 mars 2006, au Mission Hills Country Club, à Rancho Mirage, en Californie.

Roethlisberger et Natalie Gulbis

Roethlisberger est sorti avec la golfeuse de la LPGA Natalie Gulbis à la fin de sa saison recrue avec l’équipe en 2004 et en 2005. Ils ont été aperçus en train de jouer ensemble en mars 2005 lors du Kraft Nabisco Championship Pro-Am à Rancho Mirage, en Californie, et plus tard en juillet chez une célébrité. pro-am avant le Jamie Farr Owens Corning Classic dans l’Ohio.

Ils sont restés amicaux après leur rupture, jouant même une partie ensemble en 2010 au Laurel Valley Golf Club tandis que Gulbis était en ville pour l’US Open au Oakmont Country Club.

Chaz Palla | Tribune-Revue ; PA Le quart-arrière des Steelers de Pittsburgh, Mason Rudolph, et le joueur de tennis professionnel Genie Bouchard.

Mason Rudolph et Génie Bouchard

Le quart-arrière des Steelers, Mason Rudolph, a eu une relation qui a duré environ un an et demi avec le joueur de tennis professionnel Genie Bouchard, datant de Octobre 2020 à mars 2022.

Dans un Publication Instagram de janvier 2022 (supprimée depuis)la finaliste de Wimbledon 2014 a écrit qu’elle était « obsédée » par Rudolph.

Il avait également été brièvement lié à Hannah Ann Sluss, ancienne de « Bachelor ».

Devlin ‘Duck’ Hodges et Lainey Wilson

L’ancien quart-arrière des Steelers Devlin « Duck » Hodges est devenu un héros culte à Pittsburgh lorsqu’il a débuté six matchs – dont trois victoires – en 2019. Mais sa plus grande victoire est peut-être survenue après son passage avec les Steelers.

Hodges a commencé à sortir avec la chanteuse de musique country Lainey Wilson, connue pour des chansons comme « Heart Like a Truck » et « Watermelon Moonshine », il y a plus de deux ans, mais la relation n’a été rendue publique qu’en 2023. Elle et son groupe portaient même des Hodges Steelers. maillots en première partie de Luke Combs en avril au Acrisure Stadium.

« Mais je vais vous le dire, il est bon comme l’or. » Wilson a déclaré à People Magazine en juillet. « Me soutient, ne s’interposera jamais entre tout ce que j’essaie de faire. Il dit : « Va le chercher, ma fille. »

Pingouins

Getty Images La présentatrice Hilary Duff et le joueur de la LNH Mike Comrie posent dans la salle de presse lors des Teen Choice Awards 2010 au Gibson Amphitheatre le 8 août 2010 à Universal City, en Californie.

Mike Comrie et Hilary Duff

Le passage de l’attaquant Mike Comrie avec les Penguins de Pittsburgh a été bref, n’ayant duré que 21 matchs avant qu’une blessure à la hanche ne mette fin à sa carrière. Mais sa relation avec l’actrice Hilary Duff, mieux connue sous le nom de « Lizzie McGuire » de Disney, a duré beaucoup plus longtemps.

Les deux hommes ont commencé à se fréquenter en 2007, se sont fiancés et mariés en 2010, ont eu un enfant en 2012, se sont séparés en 2014 et ont divorcé en 2016.

En 2011, Duff a plaisanté en disant qu’elle souhaitait que Comrie soit échangée plus proche de la Californie.

c’est dommage que je fasse une blague pour plaisanter, les gens peuvent se déformer pour paraître si négatif ! ps j’adore le bourg aussi 🙂 – Hilary Duff (@HilaryDuff) 21 février 2011

PA L’attaquant des Penguins de Pittsburgh Robbie Brown (à gauche) et l’actrice Alyssa Milano.

Robbie Brown et Alyssa Milan

Dans une relation qui ne fonctionnerait certainement pas de nos jours, l’attaquant des Penguins Robbie Brown sortait avec l’actrice Alyssa Milano de « Qui est le patron ? » renommée en 1988. Elle avait 15 ans à l’époque et ils ont célébré son 16e anniversaire avec un dîner sur le mont. Washington.

« Elle ne venait pas très souvent à Pittsburgh parce qu’elle était très occupée à travailler à Los Angeles. Mais elle venait parfois aux matchs et nous lui rendions toujours visite lorsque nous faisions des voyages en voiture en Californie », a déclaré l’ancien attaquant des Penguins Phil Bourque. » a rappelé dans son livre « Si ces murs pouvaient parler : histoires de la glace, des vestiaires et de la tribune de presse ». « Les choses n’ont finalement pas fonctionné pour Robbie et Alyssa. Imaginez ça, une actrice et un joueur de hockey ne pourraient pas s’en sortir.

Pingouins de Pittsburgh via Getty Images ; PA Russ Anderson, ancien joueur des Penguins, et Dorothy Benham, Miss America 1977.

Russ Anderson et Dorothy Benham

Le défenseur Russ Anderson, qui a disputé 353 matchs avec les Penguins de 1976 à 1981, a rencontré Dorothy Benham alors qu’ils étudiaient à l’université au Minnesota en 1975. Benham a été nommée Miss Amérique en 1977 et le couple s’est marié le 26 mai 1978. Ils avaient quatre enfants avant de divorcer.

« Je n’ai reçu mon premier baiser qu’à notre troisième rendez-vous, et ce n’était qu’un bisou. » Benham a déclaré à People Magazine en 1980. « C’était l’homme le plus timide et le moins avancé que j’aie jamais rencontré. »

Pirates

Getty Images Cole Tucker et Vanessa Hudgens assistent à la première de gala de la soirée d’ouverture de l’AFI Fest 2021 de « tick, tick…BOOM » de Netflix au TCL Chinese Theatre le 10 novembre 2021 à Hollywood, Californie.

Cole Tucker et Vanessa Hudgens

Cole Tucker était le choix de première ronde des Pirates en 2014, et il a commencé à sortir avec l’actrice de « High School Musical » Vanessa Hudgens en 2020. Le couple est allé « Instagram officiel » en 2021, et ils ont obtenu engagé fin 2022.

Le jour de la Saint-Valentin en 2023, Hudgens posté sur Instagram à propos de leur relation : « Le véritable amour magnétique existe. Quel voyage ce fut d’arriver ici, mais ça vaut vraiment le coup d’arriver à mon @cotuck pour toujours �� Joyeuse Saint-Valentin❤️”

La carrière des Pirates de Tucker s’est terminée en 2022, lorsqu’il a été désigné pour une affectation, partageant ensuite son temps dans les organisations des Diamondbacks de l’Arizona et des Rockies du Colorado.

PA Sur cette photo d’archive du 21 décembre 1949, Elizabeth Taylor arrive pour une première de film hollywoodien avec Ralph Kiner des Pirates de Pittsburgh, à Los Angeles.

Ralph Kiner et Elizabeth Taylor

Le cogneur des Pirates Ralph Kiner, qui a joué pour l’équipe de 1946 à 1953, s’est forgé une réputation d’homme à femmes avec des actrices, grâce à ses relations avec le copropriétaire de l’équipe, Bing Crosby.

Kiner n’a eu qu’un seul rendez-vous avec Elizabeth Taylor, alors âgée de 17 ans, l’escortant à la première de « Twelve O’Clock High » le 21 décembre 1949.

«Je suis venu la chercher chez elle dans les collines. Elle se préparait encore. il a dit à l’Associated Press en 1981. « J’ai parlé à son père, un gars sympa, et à sa mère, une femme dominatrice. Puis Liz entra dans la pièce. Elle était à couper le souffle.

Kiner était également lié à des actrices Janet Leigh, Marilyn Monroe, Ava Gardner et Jane Russell avant d’épouser la pro du tennis Nancy Chaffee en 1951.