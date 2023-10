Oubliez RFK indépendant – Joe Biden est déjà en campagne électorale, disent les stratèges

Exprimant son opposition au vaccin contre le COVID-19, catégorique sur la forme physique et portant un homonyme historique – Robert F. Kennedy Jr. s’est d’abord présenté comme un remaniement intéressant pour la course à la présidentielle de 2024 après avoir annoncé sa candidature en avril.

Mais comme Kennedy l’est attendu Pour annoncer son passage du Parti démocrate à une liste indépendante, les stratèges de droite comme de gauche minimisent son impact sur la course. Au lieu de cela, ils s’inquiètent davantage d’un autre candidat tiers : Cornel West.

West, un éminent universitaire et écrivain philosophique de gauche, a annoncé sa candidature à la présidence le 5 juin. Le candidat du Parti vert se présente sur un programme politique qui comprend l’annulation de « toutes les dettes étudiantes », et la conduite de toutes les élections grâce à l’utilisation de « comptes manuels ». bulletins de vote papier », imposant des limites de mandat aux membres du Congrès, mettant en œuvre « Medicare pour tous », démantelant « Big Tech » et dissolvant l’OTAN, selon sa campagne. site web.

« Cornel West représente une menace bien plus grande que RFK Jr., en grande partie parce que les électeurs noirs constituent la plus grande partie de la base démocrate et ce depuis des années, en particulier les femmes noires. Et donc un candidat noir va naturellement récolter plus de voix noires qu’un candidat blanc comme RFK Jr. », a déclaré le consultant du GOP, Mark Weaver, au Daily Caller.

Kennedy a constaté une augmentation du soutien au sein du Parti démocrate au début de sa campagne, atteignant un sommet de 21 %, selon un sondage de l’Emerson College du 27 avril. sondage. Ce nombre a diminué au cours des mois suivants, et Kennedy semble désormais plus populaire auprès des Républicains. selon à une enquête de juillet Morning Consult.

Une majorité d’électeurs républicains estiment que le pays a besoin d’une option tierce parce que les deux options primaires font « un très mauvais travail » de représentation du peuple américain, selon un sondage Gallup de mercredi.

Cette approbation des Républicains peut très probablement être attribuée à la position de Kennedy sur les vaccins : il est le fondateur de Children’s Health Defense, une organisation anti-vaccin. organisation qui a lié les vaccinations aux enfants développant l’autisme, malgré le manque de preuves scientifiques. Il a publié un livre intitulé «Le vrai Anthony Fauci» en novembre 2021, accusant l’ancien conseiller médical principal de la Maison Blanche de participer à « un coup d’État historique contre la démocratie occidentale ». (EN RELATION : « Capitalisme de copinage d’entreprise » : RFK Jr dit que les confinements étaient la « goutte d’eau finale » du « capitalisme impitoyable »)

Mike McKenna, consultant du GOP et président de MWR Strategies, a noté que même si Kennedy a la réputation d’être le fils de l’ancien procureur général des États-Unis Robert F. Kennedy et neveu de l’ancien président John F. Kennedy, il pense que l’organisation derrière la campagne de Cornel West a plus d’importance dans les élections de 2024.

« La véritable menace tierce dans cette course n’est pas RFK Jr. La véritable menace tierce est le Parti Vert », McKenna a déclaré à l’appelant, soulignant que le candidat du Parti vert avait affecté la course à la présidence d’Hillary Clinton en 2016. « Cornel West n’a pas le nom d’identification derrière RFK Jr., mais il a probablement une meilleure organisation derrière lui. »

Le stratège démocrate Brad Bannon a fait écho à ces sentiments tout en prédisant que la campagne Biden se déroulerait. des publicités au cours de l’année prochaine mettant en vedette des membres éminents de la famille Kennedy, comme Caroline, la fille de JFK.

« Je ne vois tout simplement pas d’où vient le soutien de RFK Jr en tant qu’indépendant », a déclaré Bannon au Daily Caller. « Parce qu’un candidat No Labels, s’il y en avait un, a une base et un soutien financier. Cornel West a évidemment une base, une petite base. Je pense [RFK Jr.] va pratiquement être laissé de côté, parce que je ne pense tout simplement pas qu’il ait même une petite base définissable, à ma connaissance.

No Labels est un mouvement politique national qui a déjà envisagé de proposer à un candidat indépendant de se présenter à l’élection présidentielle de 2024, selon à l’Associated Press (AP).

Scott Jennings, conseiller de longue date du GOP au Kentucky et vétéran de nombreuses campagnes, a prédit que West attirerait suffisamment d’électeurs pour potentiellement constituer une menace pour Biden.

« Beaucoup de progressistes vivent dans des endroits comme, disons, Madison, dans le Wisconsin, qui adoreraient voter pour Cornel West et s’en tenir à l’establishment », a déclaré Jennings au Caller. « Si tous ces gens devaient voter partout, En particulier dans les États clés, je pense vraiment qu’il existe un monde dans lequel ils obtiennent un nombre important de voix – au moins suffisamment de voix pour potentiellement faire bouger les choses.»

« Je pense que les deux campagnes ont raison de s’inquiéter de l’impact des tiers ici », a poursuivi Jennings.

Jennings a ajouté qu’il y avait une certaine mollesse à l’égard de Biden, d’autant plus que les inquiétudes concernant son âge et son aptitude à la présidence continuent de croître. Une majorité d’Américains, 77 %, pensent que Biden est trop vieux pour gouverner efficacement le pays, selon un récent sondage AP/NORC. Au moins 73 % des Américains pensent que le président est trop vieux pour se présenter à la réélection en 2024, selon un sondage réalisé lundi par le Wall Street Journal.

Même si certains consultants pensent que West est plus une menace que Kennedy, le stratège démocrate Leslie Marshall a déclaré au Caller que les campagnes de Trump et de Biden devraient toujours considérer le passage attendu de Kennedy dans la catégorie des indépendants comme une menace.

«Cela pourrait nuire à Trump tout autant qu’à Joe Biden. C’est préoccupant », a déclaré Marshall à l’appelant. « C’est préoccupant des deux côtés car le pays est tellement divisé. Et à l’heure actuelle, selon les sondages, Trump et Biden sont très proches.

« ​​Mais je pense qu’à l’heure actuelle, les données montrent qu’il va en fait réduire un peu plus pour Trump que pour Biden », a ajouté Marshall.